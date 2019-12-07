【化妝品】化妝蛋、唇膏用完唔洗？　研究：9成化妝品有大腸桿菌

對很多OL來說，化妝袋是必不可少的隨身物品之一，方便隨時補妝，維持最完美的一面。不過，不少人只顧著表面光鮮，卻從來不定期清潔及更換美容產品，令它們成為細菌溫床。英國有研究發現，約七成至九成的美妝產品受大腸桿菌、葡萄球菌和沙門氏菌等細菌污染。

有研究在超過九成使用中的美容產品中發現了大腸桿菌、葡萄球菌和沙門氏菌等超級細菌。（GettyImages/VCG）

愛美是人的天性，為了悅己悅人，很多女性即使趕著出門上班，也會堅持先化妝，務求「執好眼耳口鼻」才見人。不過，你又有沒有想過，這些變靚工具其實滿佈看不見的細菌？

來自英國伯明罕阿斯頓大學的研究人員測試了467種使用中的眼線筆、唇膏、睫毛膏、海綿和唇彩，並在超過九成的美容產品中發現了大腸桿菌、葡萄球菌和沙門氏菌等超級細菌。研究負責人、微生物學家和生物醫學科學講師阿姆林·巴希爾博士（Dr. Amreen Bashir）在一份發佈中指，「結果令人吃驚，我們發現，70%到90%的產品受到污染。」

不少人並沒有定期清潔化妝品及化妝用具的習慣，令它們成為細菌的溫床。（Annie Spratt /Unsplash）

阿姆林·巴希爾博士表示，在眾多的美容產品中，美妝蛋（beauty blender）最「污糟」。它們近年非常受歡迎，由於可以貼服推開底妝，不但常出現於美妝影片，更是女性必備的上妝道具。她指，美妝蛋不僅最有可能含有有害細菌，當中26%更有糞便物質。

該測試發現，儘管接近三分之二（64%）的美妝蛋在使用過程中，曾經掉落在地板上，但幾乎所有美妝蛋（93%）從未被清潔過。排在美妝蛋之後的，細菌濃度最高的化妝產品分別是眼線、睫毛膏和唇膏。

阿姆林·巴希爾博士認為，化妝品公司應該做更多工作來提醒客戶，例如令產品在包裝上的保質期和清潔要求更一目了然。

按圖了解不同化妝產品及工具的清潔方法：

+ 3 + 2

各位貪靚的OL，記得定期清洗化妝掃及美妝蛋，否則細菌愈積愈多，分分鐘令皮膚敏感，甚至生暗瘡，扮靚不成更增添煩惱。此外，在塗抹任何產品之前，務必洗手和洗臉，以及不要與任何人共用美妝產品。

（資料來源：Ladders, seriouly natural）

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