【Home Office】提高效率免分心靠五招　第五項多人忽略但最有用

近日疫情來勢洶洶，為了減少感染病毒的機會，政府以及不少公司都讓員工以Home Office（在家工作）的形式上班。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「如何提升Home Office 工作效率？5招教你Work–life balance」，刊於01撐場】

打工仔不用山長水遠去公司，工作累了可以直接躺在床上稍息，確實挺不錯。在家工作的通病是很難集中精神，尤其是有小孩在家的父母，更不難發現在家工作可能事倍功半。要怎樣做才能有效地Home Office，做到「Work–life balance」呢？

1、獨立的工作間

休息與工作的地方最好分開。劃分一個工作空間給自己，能避免有家人在旁經過讓自己分心，同時也能避免床的誘惑。

2、保持工作間明亮

辦公桌靠近窗邊，讓陽光照亮整個工作空間，這樣的工作環境會充滿朝氣，自己一個人工作沒有同事一起聊天，陽光和窗外的風景能為自己提提神。

辦公桌靠近窗邊，讓陽光照亮整個工作空間，這樣的工作環境會充滿朝氣。（gettyimage／視覺中國）

3、時間管理

在家工作最大的挑戰就是讓自己專注。在公司有上司、有同事，你只能專注在工作上。相反在家辦公，又有家事，又有小孩騷擾，工作則是未到交貨的日子，拖得就，最後成了「Deadline fighter」。其實只好做好時間管理，所有事都能輕鬆解決。為自己訂立每天的時間表，將家事和公事編排好，配合小孩的作息時間，並處理好小孩的照顧安排。

其實只好做好時間管理，所有事都能輕鬆解決。（gettyimage／視覺中國）

4、整理桌面

除了有固定的工作空間，整潔的工作桌面也能大大提升工作效率。香港人住屋空間較細，難免有些人會書桌飯桌共用。若每次工作都將東西攤在桌上不收拾，很容易與家裡其他物件摻合在一起，當工作要用的時候就要埋頭尋找，很費時。用一些大的文件盒或裝置一個小櫃，把所有相關文件工具放在一起，便能減省「開壇」的時間，增加效率。

5、工作專用服

相信大家在Home Office時，為求方便都會選擇穿睡衣開工，但這會使人昏昏欲睡，有種提不起勁的感覺。所以工作時工作，休息時休息，在家中工作舒服和整齊的工作服飾，不要貪方便就穿睡衣開工，弄至日夜不分。

在家中工作舒服和整齊的工作服飾，不要貪方便就穿睡衣開工，弄至日夜不分。 （gettyimage／視覺中國）

Home Office確實是舒服的返工方式，但要保持工作效率與品質，就要從自己的心態以及家居佈置上做一點改變，這樣才能「Work–life balance」。

內容提供：煩糕

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（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）