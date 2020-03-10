【搵工】6成僱主疫情下繼續請人　哪3個行業招聘計劃影響較少？

香港就業市場趨於疲弱，在新型肺炎疫情仍帶來威脅時，不少人都以保着飯碗不被裁員或解僱為首要目標。不過據國際人力資源顧問公司Randstad（任仕達）早前的調查發現，部份行業在2020年第一季的仍會如常作出招聘，以尋找人才及填補人才流失。

國際人力資源顧問公司Randstad（任仕達）於2月至3月期間收集了372位僱主及人力資源專家的意見，發現香港近期雖然受着新冠肺炎疫情影響，但仍有63%企業有招聘專才以擔任要職及填補職位空缺的計劃，不過，同時間亦有25%企業表示會凍結職位或將推遲處理這些職位的招聘計劃。

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不過就新型冠型病毒究竟會對企業帶來多大影響，受訪人士則主要有兩種意見：有42%人士指他們「不太關心」疫情最終會令公司進行業務重組，但58%人士卻對此有所擔心，而7%人士更是「極度關注」。另外，零售及消費行業對這問題更是特別緊張，有72%這些行業的受訪者表示，他們很關心疫情將對公司的僱員狀況帶來甚麼影響。

雖然疫情仍未完全受控，但對科技及與銀行相關的行業對招聘人才仍有一定需要。（資料圖片/李澤彤攝）

企業請人計劃將趨審慎

任仕達大中華地區人才搜尋與甄選部董事總經理孫嫣嫣表示，很多僱主早已定好2020年第一季的招聘計劃，因為它們知道很多打工仔在領取年終花紅後，會對新的工作機會持開放態度，而在這趨勢下，企業自然會如常進行招聘，以尋找人才及填補人才流失的空缺。她亦表示，科技、生物科學及一些與銀行活動相關行業的招聘計劃仍然很活躍，不過對零售、消費、護理及旅遊等行業來說，招聘意欲確是有所下跌。

另外，雖然不少企業的第一季招聘計劃並沒受太大影響，但孫嫣嫣亦補充，指很多企業於新冠肺炎後，應會花上一點時間去計算真正損失及重新調整公司的人力需求，並認為大部份企業將會待經濟重拾穩定步伐時，才會重新推出他們的招聘計劃。

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