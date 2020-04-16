【中小微企】九成企業只有十人以下規模？　四種香港常見辦公空間

編按：2017年，香港共有337,000家企業在經營業務，10人以下的小型企業有302,000家，佔總數90%。在寸金尺土的香港，初創企業、一人公司、三人以下的辦公室，該如何選擇辦公地點呢？請閱下文。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「微企應如何選擇辦公地點？」，刊於01撐場】

一說起「公司」，很多人腦海中便浮現出Google、蘋果、長和等大型機構。但原來想像與現實之間的距離甚大。根據政府統計處的數據，2017年全港337,000家企業當中，少於十人的小型企業有302,000家（佔90%）。微型企業當中，平均就業人數只有三人，再加上只有兩至三人上班的零售店或食肆後勤辦公室，內地或海外企業的香港聯絡處等，造就了大量三人或以下辦公室的需求。

在寸金尺土的香港，初創企業、一人公司、三人以下的辦公室，該如何選擇辦公地點呢？以下將會分析四類辦公空間：

1、獨立辦公室

獨立辦公室的單位面積較大，除了辦公桌以外，能夠設會議室、展示廳、小型貨存空間等，日後員工數目增長亦無需搬遷。辦公室的設計和裝修可以按照使用需要調整，加入公司和品牌的風格。除了辦公室的設施費用外，還需要承擔每月通訊網絡服務、水電費用等。若公司需要一個漂亮門面，較高的租金當成宣傳費也是不錯的選擇。

若公司需要一個漂亮門面，較高的租金當成宣傳費也是不錯的選擇。（social cut/unsplash）

2、分租劏房

分租劏房單位在香港也十分普遍。1980和1990年代，香港工業非常發達，土地供應亦不算緊張，有不少大型廠房單位建成，由數千呎至數十萬呎都有。現今的需求商業辦公室為主，因此業主都考慮把大單位分間成較細單位出租，換取最高的呎價租金。

分租劏房單位多位於工業區，與商業大廈管理有一定欠缺，加上業主不一定要花大錢作裝修設計，公用地方維修和清潔都是需要注意的。分租單位的空間有限，一般只能用作辦公室，要分間出會議室、貨存空間等，近乎是沒有可能的。與獨立辦公室單位相同，業戶需要承擔每月通訊網絡服務、向業主交付電費等。租金雖然較平，但門面欠佳難以接待客戶之用。若只需要一個辦公地點，也是不錯的選擇。

與獨立辦公室單位相同，業戶需要承擔每月通訊網絡服務、向業主交付電費等。（Crew/unsplash）

3、共享工作間或商務中心

共享工作間或商務中心，除了基本的辦公位置外，更可以享用不同的共用設施：如Wi-Fi網絡、影印機、茶水間、會議室、活動室等。雖然或需要額外付費，但可以省卻添置設備的開支。基本的辦公枱椅齊備，只需為員工添購手提電腦就能開工。對初創公司來說，是快速開業的選擇。

共享工作間收費一般以員工人數為單位，公司增加人手時只需多付一人的使用費即可。商務中心和部分共享工作間，或可讓公司選用獨立固定辦公室或坐位，免除朝行晚拆之苦，帶來多一點的便利。

比較分租劏房單位，共享工作間和商務中心的設計和裝修較佳，亦有專人負責行政管理，更可提供秘書服務。對需要間中接待客戶的業務而言，也是不錯的選擇。

4、在家工作

純粹一個工作地點，當然還有在家工作（Home Office）的選擇。最近數周大家也親身體驗過。長遠作為辦公地點，是成本最低的選擇，不過難以聘請員工。要取得客戶對公司的信任，往往也是有辦公地點的較易。

要取得客戶對公司的信任，往往也是有辦公地點的較易。（Michael Soledad/unsplash）

不同的辦公地點各有利弊，老闆們可以因應公司的情況作出選擇。但對初創企業而言，辦公室租金和功能是重要的考慮，共享工作間或商務中心普遍來說是最佳選擇。

內容提供：We Start

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