【海外工作】到英國都可以搵到筍工　港人做工程師和IT最吃香

很多人都嚮往working holiday（工作假期）或進入國際大型公司，被派遣到海外工作，而英國正是他們熱門心水選擇之一。 有人說港人到歐美工作必然要放棄高薪厚職，只能獲聘侍應、收銀等服務業差事，其實英國不少行業缺乏專業人才，只要好好裝備自己，也能過上優越生活呢！

英國招攬全球專業人才，亦降低申請工作簽證的門檻。（Getty Images）

英國專業領域人才短缺

英國自脫歐後便著眼於招攬全球高技術勞動力，特別為科研人員和科學人才「加分」，多個專業領域如工程、醫療、IT等都缺乏人才，若到英國打工的申請者從事這些行業，將會較易獲批工作簽證。

英國簽證移民署列出的人才短缺職業

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必讀！到英國生活前要做3件事

雖說香港人教育水平高，英語程度不俗，但要到英國做筍工還是要有多重準備！

1. 申請工作簽證

英國脫歐後降低非歐盟國家人士申請工作簽證的門檻，包括學歷、技能和工種要求，而申請工作簽證的日期亦再無特定時間規限，申請人只需在赴英國工作的前三個月申請即可。

即看英國工作簽證申請條件

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2. 進修學習

英國目前想吸納高技術的人才，學歷自然是愈高愈好，為了增加個人競爭力和提升獲批工作簽證的成功率，建議先在香港合資格的院校報讀學士和碩士課程，例如香港專業進修學校，並以英國職位短缺的相關科目如工程、資訊科技和心理學等為佳；香港專業進修學校與多間英國大學合作，更有助學生拓闊視野，提早適應英國工作和生活模式。

3. 打工儲錢作初期生活費

英國出名消費水平高，即使有穩定工作，赴英前也必定先準備一筆住屋、交通、飲食和添置生活用品的初期生活費，也因為工作簽證沒有政府醫療保障，申請人應儲一筆應急費，所以建議大家在港進修時亦可兼職儲錢，為英國生活做好財務準備。

有意到海外工作的港人可報讀兼讀制課程，一邊進修一邊儲生活費。（Getty Images）

為海外工作打好基礎

港專國際教育中心是香港專業進修學校豁下提供專業進修課程的學術部門，與世界知名學府合作開辦學術課程，包括具發展潛力的工程、測量、會計、資訊科技和心理學等，無論是有意到海外發展抑或在港工作都非常適合。

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