使用AI與否已非自願決定！挪威主權基金CEO：不用AI在公司沒未來

全球最大主權基金挪威主權財富基金的行政總裁譚俊（Nicolai Tangen）認為，不使用人工智慧（AI）的員工，在該公司毫無未來可言。



《彭博資訊》報道，管理挪威主權基金的挪威銀行投資管理公司（NBIM）行政總裁譚俊說，AI能幫助挪威主權基金維持現有人力，而他從2022年起就「像個瘋子般」到處說服旗下670名員工，使用AI。

譚俊說，「使用AI與否不能是自願性質的」，在挪威主權基金，「你不用AI就永遠無法升遷，也不會被錄取」，且他未來只會用對科技嫻熟的人來替補離職員工。

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由於投資公司競相提升效率、減支，並在決策上取得優勢，AI迅速成為在資產管理業達到績效標準的必備工具，從交易台、研究團隊到後勤部門，處處可見AI工具。

挪威主權基金現有一個「AI推動者」六人小組、40名AI大使，也不停舉辦講座、研討會和課程。根據譚俊說法，約300名員工現在已經會用AI輔助編寫程式碼。

內部調查顯示，員工表示去年工作效率提升15%。譚俊認為，該數字今年會升至20%，明年會再增加20%。他說，「若和不用AI的公司競爭，我們超前50%！簡直不可思議，他們永遠都趕不上」。

譚俊指出，挪威主權基金目前使用的關鍵工具包含「所有員工都在用」的Anthropic旗下聊天機器人Claude、微軟Copilot、Perplexity、OpenAI的Deep Research等。

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