AI時代「人才」哪裏找？摩根大通CEO稱企業應積極「在這裏」投資

摩根大通（JPMorgan）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）早前呼籲企業，應積極投資學校的技能教育，才能有效縮小美國職場的技術斷層。



《Business Insider》報道， 在美國企業組織「商業圓桌會議」（Business Roundtable）於早前主辦的CEO職場論壇（CEO Workplace Forum）上，戴蒙被問及企業應如何應付人才短缺問題。他對此點出另一個問題，表示這至少可以在學校課堂中得到部分解決，並說：

你們真正缺少的，是具備所需技能（的人才）。

戴蒙說，企業界需要網絡、程式編寫、程式設計、財務管理，以及專案管理等技能，而投資學校教育，有助於消弭職場中這類技術的斷層。

他說，高中及大學應該繼續教授傳統科目，並強調自己以美國歷史課程為傲；但他也認為，學校需要同時教授更多專門化、職場導向的技能。他的願景是，學校應提供能取得技術證照或憑證的課程，並將其納入一般課程中，而不是額外加分項目。

過去，戴蒙也曾談到教育話題，他表示學校應該提供更多職場培訓，及財經教育相關的課程。他說，「他們（學生）都想要有工作」，「結果其中很多孩子畢業後，去做了零售、倉儲，或類似工作（我沒說那不好）。但其實還有程式編寫、網絡或財務管理等工作機會。」

他認為企業在解決這類存在已久的問題上，扮演關鍵角色，且不能僅依靠政府。況且美國的大學及教育體系，在第二屆特朗普政府之下，也正經歷潛在鉅變。此外，AI讓許多初階職位消失，使得橫跨美國教育光譜的年輕人，都為找工作而苦苦掙扎。

