職場星座定KPI？嫌風象同事愛拖延　金牛受HR寵愛：非迷信是教訓

在職場上，星座真的能和工作能力聯繫在一起嗎？一名男網友發文，稱他以前的部門同事都是風象星座（雙子、天秤、水瓶），都很會聊天，但工作上卻容易出錯，後來重整團隊後改成土象星座的同事（金牛、處女、山羊），團隊變得更加團結且穩重，導致現在人資招人都會詢問星座，對此他也直言：「不是迷信，是教訓換來的職場生存法則」。



一名男網友在Dcard發文，表示之前他們部門的同事都是風象星座，雙子、天秤和水瓶，彼此都很喜歡聊天，但工作總是沒有頭緒，會議像脫口秀一樣亂七八糟，KPI不升反降，交東西時又總是拖延，連Excel表都做不好。

相關文章：職場12星座｜誰最易頂撞上司？即睇排行榜 三甲除獅子還有這兩位

+ 22

原PO透露，之後公司重整團隊，換來更多土象星座的人，金牛、處女和山羊（魔羯），結果整個工作氛圍提升超多，原本很隨興的團隊變得非常穩重，不僅報告準時交、進度更是超前，業績也提升許多，現在人資招募人才都會詢問星座，原PO強調這不是迷信，而是教訓換來的經驗。

此文一出，不少網友分享職場上的星座經驗：

「我每份工作，遇到的老闆或主管都很喜歡土象尤其金牛跟處女，身邊待很久很穩定的同事金牛居多」

「這是真的，我在財務單位，剛好問了同梯的新人，居然全都是土象（3個處女1個金牛），而且我們個性都是蠻悶騷的那種」

「我主管也說過類似的話欸，說雙子水瓶的都很不穩定，招人時要避開」



但也有網友認為這只是迷信而已：

「我絕對不會去那種會用星座判定一個人適不適合某個工作的公司」

「完全只是遇到的樣本數不足而已，這就是迷信」

「我覺得是主管帶領風格的問題欸，我們團隊水象風象土象都有，KPI年年達標」

「應該是面試（人員）不夠會挑人啦，我雖然是土象，但很多風象同事工作能力也都很好」



此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。



【延伸閱讀，職場星座分析】



職場12星座健忘有原因！獅子太自信累事 「它」善忘只因平日太懶

白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座：

+ 9

天秤座、天蠍座、人馬座、山羊座、水瓶座、雙魚座：

+ 8

延伸閱讀：

20%關稅衝擊勞工 勞動部祭3措施因應無薪假

00後年輕人「這天都不上班」？老鳥搖頭：請假很正常

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】