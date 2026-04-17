勞工法例病假怎計算　有薪病假法定上限　醫生紙與到診紙分別

香港勞工法例下，僱員可享有薪病假，但如果只放一天能否取得病假津貼？「到診紙」是否可作為醫生證明？如果在請病假期間被老闆解僱，又可否追究？《01職場》為你整合相關資訊，助你認清僱員權益。



甚麼是「有薪病假」？勞工法例病假3大條件

根據勞工處資料，按連續性合約受僱，同時符合以下條件，便可享有有薪病假（疾病津貼）：

1. 病假不少於連續4天（除懷孕僱員因產前檢查、產後治療或流產而缺勤，在這些情況下，如符合下述的規定，每一天病假均可享有疾病津貼）；

2. 僱員已累積足夠的有薪病假；

3. 僱員能夠出示適當的醫生證明書* （就產前檢查而言，除了醫生證明書外，僱員亦可出示到診證明書**）；或因遵守按第599章《預防及控制疾病條例》施加的指定防疫規定的活動限制要求而缺勤，僱員須出示有關要求的證明。

有薪病假可分爲第1類及第2類：第1類最多可累積36天，36天以外的病假應撥入第2類； 第2類最多可累積84天，因此最高總有薪病假上限為120天。

有薪病假分類及條件 可累積日數 放取累積有薪病假日的條件 第1類 36 - 有註冊醫生、註冊中醫或註冊牙醫簽發的醫生證明書 - 如產前檢查，除了醫生證明書外，亦可出示註冊醫生、註冊中醫、註冊助產士或註冊護士所簽發的到診證明書 第2類 84 -放取病假日數超過第1類病假的尚餘日數 -如僱主提出要求，須出示由僱員在醫院門診部或留院時為他診治的註冊醫生、註冊中醫或註冊牙醫所簽發的醫生證明書；如僱主提出要求，亦須提交該證明書的簽發者所作過的診斷及治療的簡略紀錄

病假紙 vs 到診紙：勞工法例只認可哪一種？

除了產前檢查，在一般情況下，勞工法例只承認由註冊醫生、註冊中醫或註冊牙醫簽發的醫生證明書。醫生證明書須指明僱員不適宜工作的日數，及導致該僱員不適宜工作的疾病或損傷性質。

就產前檢查而言，除了醫生證明書外，僱員亦可出示在醫院門診部或留院時為她進行產前檢查的註冊醫生、註冊中醫、註冊助產士或註冊護士所簽發的到診證明書。到診證明書須列明僱員曾接受產前檢查及有關日期。

勞工法例下的病假如何計算？

每日有薪病假津貼的計算方法如下：

入職滿一年：病假當天或病假首天前過去12個月內，每日平均工資的五分之四

入職未滿一年：在職期間，每日平均工資的五份之四

在計算每日平均工資時，僱主須剔除休息日、法定假日、年假、病假、產假、侍產假、工傷病假或在其同意下放取的假期，以及沒有向僱員提供工作的任何正常工作日。

「病假後被炒」有否法律保障？僱主可否解僱正在放有薪病假的僱員？

除因僱員犯嚴重過失而將其即時解僱外，僱主不可在僱員放取有薪病假期間解僱該僱員。僱主如違反上述規定，即屬違法，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款10萬元。

如果僱主並非基於條例規定的正當理由解僱，僱員可提出「僱傭保障」補償的申索。

病假常見Q&A