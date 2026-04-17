勞工法例病假怎計算 有薪病假法定上限 醫生紙與到診紙分別
香港勞工法例下，僱員可享有薪病假，但如果只放一天能否取得病假津貼？「到診紙」是否可作為醫生證明？如果在請病假期間被老闆解僱，又可否追究？《01職場》為你整合相關資訊，助你認清僱員權益。
甚麼是「有薪病假」？勞工法例病假3大條件
根據勞工處資料，按連續性合約受僱，同時符合以下條件，便可享有有薪病假（疾病津貼）：
1. 病假不少於連續4天（除懷孕僱員因產前檢查、產後治療或流產而缺勤，在這些情況下，如符合下述的規定，每一天病假均可享有疾病津貼）；
2. 僱員已累積足夠的有薪病假；
3. 僱員能夠出示適當的醫生證明書* （就產前檢查而言，除了醫生證明書外，僱員亦可出示到診證明書**）；或因遵守按第599章《預防及控制疾病條例》施加的指定防疫規定的活動限制要求而缺勤，僱員須出示有關要求的證明。
有薪病假可分爲第1類及第2類：第1類最多可累積36天，36天以外的病假應撥入第2類； 第2類最多可累積84天，因此最高總有薪病假上限為120天。
可累積日數
放取累積有薪病假日的條件
第1類
36
- 有註冊醫生、註冊中醫或註冊牙醫簽發的醫生證明書
- 如產前檢查，除了醫生證明書外，亦可出示註冊醫生、註冊中醫、註冊助產士或註冊護士所簽發的到診證明書
第2類
84
-放取病假日數超過第1類病假的尚餘日數
-如僱主提出要求，須出示由僱員在醫院門診部或留院時為他診治的註冊醫生、註冊中醫或註冊牙醫所簽發的醫生證明書；如僱主提出要求，亦須提交該證明書的簽發者所作過的診斷及治療的簡略紀錄
病假紙 vs 到診紙：勞工法例只認可哪一種？
除了產前檢查，在一般情況下，勞工法例只承認由註冊醫生、註冊中醫或註冊牙醫簽發的醫生證明書。醫生證明書須指明僱員不適宜工作的日數，及導致該僱員不適宜工作的疾病或損傷性質。
就產前檢查而言，除了醫生證明書外，僱員亦可出示在醫院門診部或留院時為她進行產前檢查的註冊醫生、註冊中醫、註冊助產士或註冊護士所簽發的到診證明書。到診證明書須列明僱員曾接受產前檢查及有關日期。
勞工法例下的病假如何計算？
每日有薪病假津貼的計算方法如下：
入職滿一年：病假當天或病假首天前過去12個月內，每日平均工資的五分之四
入職未滿一年：在職期間，每日平均工資的五份之四
在計算每日平均工資時，僱主須剔除休息日、法定假日、年假、病假、產假、侍產假、工傷病假或在其同意下放取的假期，以及沒有向僱員提供工作的任何正常工作日。
「病假後被炒」有否法律保障？僱主可否解僱正在放有薪病假的僱員？
除因僱員犯嚴重過失而將其即時解僱外，僱主不可在僱員放取有薪病假期間解僱該僱員。僱主如違反上述規定，即屬違法，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款10萬元。
如果僱主並非基於條例規定的正當理由解僱，僱員可提出「僱傭保障」補償的申索。
病假常見Q&A
我只請了 1 日或 2 日病假，公司扣我全日人工合法嗎？
合法。根據香港勞工法例，除非合約另有更優厚的規定（例如公司福利允許每月1日全薪病假）外，僱員放病假日數不足連續4天者，無權就該等病假日獲得疾病津貼。
只有醫院的「到診紙」請半日病假，可以扣法定有薪病假嗎？
一般不可以。除產前檢查外，有薪病假必須出示由註冊醫生、註冊中醫或註冊牙醫簽發的醫生證明書。
如果我累積的有薪病假已經超過 120 日上限，還能繼續請病假嗎？
超出 120 日上限後的病假將會是「無薪病假」。