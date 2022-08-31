辭職｜女生受不了壓力遞信請辭　冷靜後卻想反悔　求網民獻計襄助

不少人遇到工作瓶頸、工作內容不符合原先期望、薪資待遇未達理想等等，就會離職轉換跑道。一名女網友在網絡上發文，表示自己前陣子覺得工作壓力太大，一個衝動就寄信給主管提離職，但現在卻反悔了，因此發文詢問網友可以如何挽救，而帖文底下也掀起討論。



一名女網友近日在Dcard以「提離職後反悔」為題發文，事主透露自己前陣子覺得工作壓力大，一個衝動之下就寄信給主管提離職，而離職理由是要去考公務員，但目前主管尚未給予任何回覆。

事主坦言自己冷靜思考後，還是覺得原先這份工作的薪水不差，而且未來也有發展機會。在帖文的最後，事主詢問網友想法，「想請問大家有甚麼比較好的說法，向主管說不要離職了」。

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帖文底下吸引大量回應，許多網友紛紛提供意見：

‧「想想也還沒把工作好好交接，不想影響公司業務，還是繼續好了」

‧「後來告知家人想離職去考公職後，家人希望我繼續目前的工作，公司福利好且未來發展性不錯，幾經思考後決定還是留在公司繼續工作，造成您的不便，深感抱歉」

‧「如果跟長官熟，也可以不用廢話，直白跟他講就好」



另外，也有不少網友抨擊事主的行為：

‧「讓人覺得做事不經思考就衝動決定」

‧「年輕人現在知道不能太衝動了吧」

‧「學次教訓吧，衝動誤事就是這樣」

‧「不過你應該在主管心中的印象也打折就是了，衝動誤事就是顆未爆彈，難保你以後又因為某事又衝動了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】