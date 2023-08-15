公司如密室卻嚴禁開冷氣？原來是主管自私決定　事主嬲到準備辭職

天氣日漸炎熱，許多人都喜歡待在冷氣房裏工作。日前，有網民在Facebook「匿名公社」分享，現在自己所在的公司禁止大家開冷氣，並表示就算要開也只能開4至5小時。他指出，公司內部悶熱，每位同事都熱得汗如雨下，讓事主氣得準備離職。



因為主管一個人的感受，全部人都要一起捱熱，太恐怖了吧！（按圖了解）

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事主透露，現在他所在的公司規定大家不能開冷氣，並表示就算要開也僅能開4至5小時。他說明，公司內部正好某些地方無對外窗，且有窗的地方風也進不太來，因此每位同事經常工作的汗如雨下。

悶熱的工作環境讓事主忍無可忍，他氣得直呼，自己已準備離職。事主後續在留言提到，公司原本夏天都會開冷氣，但近期因「高層感冒」才讓公司下令禁止開冷氣。

許多網民以事主公司與自家公司相比，表示自己已比其他人幸福：

．「這麼熱的天會中暑誒，辛苦了」

．「突然覺得我們公司的28度冷氣很涼了...」

．「爛公司，我公司都開19度吹，冷到穿外套喝熱茶」

．「辦公室基本沒通風就是悶，我覺得戶外遮陽棚蠻涼的」



部分網民則建議事主可以自備小電風扇避暑，或主動向公司反應：

．「那就自己帶可折疊式電風扇、冰涼噴霧」

．「沒冷氣沒風扇的工作也很多，看你要反應還是自己想方法調適，再不行就換工作」

．「跟公司反應過沒？窗戶可以裝強排風扇或是製冰機」

．「離職吧，公司不賺錢的警訊」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】