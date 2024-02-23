空服員只懂送餐難轉工？行內人分享事業前景　勸大別再暴露無知

大家在飛機上看到的空中服務員，多半是協助大家登機、發放餐食，甚至有網民戲稱空中服務員就是高級服務生，或者在飛機上端盤子的，但真實的情形真的是這樣嗎？空中服務員退役不飛了，能轉職做甚麼呢？



擁有多年飛行經驗的空中服務員KOL「空姐姐」在TikTok上表示，很多人可能誤以為空中服務員沒前途，就是在飛機上端端盤子送送餐的。雖說目前台灣航空公司的董事長，確實還沒有一位是空中服務員升上去的，而在飛機上空中服務員的最高位階就是「座艙長」，所謂座艙長就是一架民航機的服務人員中最大的一位，而座艙長上去有沒有更高位階的呢？空姐姐說到「除了機長還真的沒有別人了呢」。

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空姐姐分享，空中服務員的發展，最重要的是「有沒有積極的上進心」，想在航空業繼續深化發展，就要切往公司的內部核心，她表示「企安、空品、公關，各部門的協理、經理、處長、副總，甚至世外站的總經理，很多人的出生都是來自於空服人員。所以，別再說空中服務員只是端盤子了，那是你的無知」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：空服員遭酸「只是端盤子的」，不飛了能做什麼？資深空姐曝未來出路，選擇真的很多】