「嶺南詩祖」張九齡故鄉　走進韶關始興：靈山秀水　詩意棲居

「海上生明月，天涯共此時。」 作為盛唐名相、嶺南詩祖張九齡的故鄉，始興是有1760多年歷史的千年古縣，自古人傑地靈、山清水秀，素有粵北「綠色明珠」的美譽。在始興出生長大的張九齡，家鄉的靈山秀水和淳樸堅韌的客家文化，孕育了千古傳頌的「九齡風度」。



「草木有本心，何求美人折。」 《唐詩三百首》的開篇就是張九齡的《感遇》，一草一木皆有本心，不求美人來攀折，這既是他高潔的人格節操，也體現了他尊重自然、愛綠護綠的生態理念。張九齡寫下了許多歌頌綠水青山、自然之美的佳作詩篇，其中有不少留戀家鄉山水、吟詠始興綠美生態的詩作。在張九齡眼中的「綠美始興」，盡是「詩和遠方」。

詩意棲居之美

「喬木淩青靄，修篁媚綠渠。耳和繡翼鳥，目暢錦鱗魚。」這首《南山下舊居閑放》，是張九齡在始興南山舊居中的閒適生活寫照。

始興素有「南山木，北山竹，平原遍地是金穀」的美譽。家鄉始興獨特的山水林木和嶺南風物，陶冶了張九齡的山水田園情懷，是張九齡心中永遠的鄉愁和「詩意般的棲居地」。

「林烏飛舊裡，園果讓新秋。枝長南庭樹，池臨北澗流。」千年之前，張九齡回鄉省親時，寫下了這首詠贊家鄉秋日美景的《與弟游家園》。千年以後，當我們走進位於始興縣隘子鎮石頭塘村的張九齡故居，眼前青山隱隱、溪水潺潺，橙黃橘綠、林鳥爭鳴，仿佛穿越了時光，再現了張九齡與弟游家園的光景。

始興山水風景（羊城晚報）

綠美始興，驚豔了千年時光，得益於始興代代相傳的生態文化。從1999年起，始興前後七任縣委書記一以貫之抓生態建設，積累了豐厚的綠色家底，全縣森林覆蓋率達77.81%，活立木蓄積量1630萬立方米，位居韶關市首位，是全省首個國家級生態示範區。

自省委部署推進綠美廣東生態建設以來，始興廣泛發動群眾多種樹、種好樹、管好樹，全域推進森林城市建設，全面提升縣鎮村綠化品質，努力建設高水平城鄉一體化綠美環境，「半城山水滿城綠」的綠美之城悄然崛起。

和諧共生之美

「日落青岩際，溪行綠筱邊。去舟乘月後，歸鳥息人前。」唐開元四年，張九齡離開始興趕赴大庾嶺開路時，目睹漸離漸遠的家鄉美景，寫下了這首《自始興溪夜上赴嶺》。閉目遐想，詩中描繪的畫面讓人仿佛進入了天人合一的詩意空間，感受到人與自然和諧共生之美。

韶關始興（羊城晚報）

山水之美，因人而彰。始興充分發揮綠美生態資源和歷史人文優勢，積極構建具有始興特色的綠美生態文化傳播體系，講好人與自然和諧共生的綠美生態始興故事。

嶺南生態詩歌論壇，廣東風度九齡詩歌周，廣東省「美麗車八嶺」生態攝影大賽，廣東省「環車八嶺」自行車公開賽，聯合國教科文組織「青年氣候變化與減災創投馬拉松決賽」……近年來，始興通過舉辦「在始興」系列研學文旅活動，大力宣傳人與自然和諧共生的理念，喚起人們對自然的熱愛和對生命的思考。

賡續九齡文脈，傳承九齡風度。始興深厚的歷史文化底蘊，優美的自然生態環境，成為了生態文學創作的沃土。始興已連續舉辦了10屆「青年生態文學大賽」，逐步形成了一個以生態文學、地方文化創作為主，富有特色的文學群落，成功申報成為廣東省作家協會生態文學創作基地。

韶關始興（羊城晚報）

生態文學之樹在始興根深葉茂、茁壯成長，塑造了形神兼備的「綠美始興」，「人在綠中，美在心中」已成為始興的生態文化自信。

生態康養之美

「但憶舊棲息，願言遂窺臨。雲間日孤秀，山下面清深。蘿蔦自為幄，風泉何必琴。歸此老吾老，還當日千金。」唐開元二十五年，年近六旬的張九齡回憶舊時棲息的南山幽居，寫下了這首《始興南山下有林泉，嘗卜居焉。荊州臥病，有懷此地》，想起家鄉的山水林泉，原來故鄉才是吾心安處，願一日千金歸鄉頤養晚年。

綠色是始興的鮮明底色，生態是始興的最大優勢。「國家生態文明建設示範縣」「中國最美小城」「中國綠色名縣」「全國森林旅遊示範縣」……一張張國字號的「綠美名片」熠熠生輝。

早在2020年，始興就獲評為「中國生態康養勝地」，年平均負氧離子濃度達2300個/ cm³，遠超出世界衛生組織界定的1000-1500 個/ cm³的清新空氣標準，是名副其實的「天然氧吧」。

韶關始興（羊城晚報）

近年來，始興深入實施「文旅興縣」戰略，大力弘揚九齡文化、生態文化、圍樓文化等嶺南優秀傳統文化，活化利用古色、紅色、綠色「三色」資源，推動生態康養與森林旅遊、自然教育、山地運動、生態露營等多業態融合，讓更多人走進始興，感受始興的「嶺南之風、客家之韻、生態之美、煙火之樂」。

2023年以來，始興以頭號工程的力度抓緊抓實「百縣千鎮萬村高質量發展工程」，引進快樂東方旅行度假村等一批文旅康養項目，培育發展「康養+民宿」文旅新業態，讓好山好水好空氣帶給群眾增收致富，走出了一條從綠起來到美起來、富起來的生態發展之路。

生態始興，綠美長興！九齡文化和生態文化在這裡相融相生、交相輝映，綿延千年、生生不息。傳承九齡文脈，充分挖掘和弘揚蘊含其中的優秀傳統生態文化，將為綠美始興生態建設提供深厚歷史文化滋養，激發綠美廣東生態建設的文化自覺，推動形成大地植綠、心中播綠、全民享綠的時代新風尚。