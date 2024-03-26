活力十足「採茶圖」！氣溫回暖　廣東多地茶園陸續開始大面積採摘

隨著氣溫逐漸回暖，廣東多地茶園陸續長出嫩綠新芽，從本週末開始進入大面積開採的高峰期。「中國紅茶之鄉」英德已進入採茶旺季，每天有數以萬計的茶農在茶園忙碌採茶。各地制茶車間也開足馬力，爭著為茶客們送上今年的「第一口清香」。



清遠英德：春茶全面開採 有望增產20%

春茶的採摘一般在清明前後。位於廣東中北部的英德，雨水適宜，進入三月，便春雨綿綿。日前，記者來到連綿起伏的英德茶園裡，採茶姑娘穿紅戴綠，一臉喜悅，歡快地舞動靈巧的雙手，採摘一夜間長出的新芽。充滿生機的茶園在採茶姑娘的裝點下，構成一幅活力十足的採茶圖。

記者瞭解到，與去年相比，今年英德的雨水雖然來得較早，但由於前期天氣較冷，春茶採摘時間比去年推遲了約10天。進入3月15日後，各茶園才陸續開採。但隨著天氣的回暖，茶樹發芽抽枝，很快便進入採茶旺季，目前每天有數以萬計的茶農採茶。

此外，今年的英德春茶茶青也比去年搶手。一位茶園老闆告訴筆者，上乘的茶青約50元一公斤，較去年高8-10元一公斤，產銷兩旺。據英德有關部門預測，由於今年英德的茶葉沒有受到霜凍，雨水均勻，氣溫適宜，春茶產量將比去年增長20%以上。

為確保茶葉的品質，英德大力推廣物理防治、生物防治等防控病蟲害技術，禁止施用葉麵肥及農藥，連續三年開展綠色種養循環農業試點工作以及茶園有機肥替代化肥行動，2021年至今共整合資金2940萬元，為種植戶和茶園在施用有機肥等方面提供有力的資金和種植管理技術支持；近年來建設了9個茶葉區域加工中心，為合作社、農戶提供統一規範的加工服務，助力農戶增收。

採茶姑娘雙手穿梭於茶樹間，採摘春季最新鮮的嫩芽。（羊城晚報）

今年，英德市將以深入實施「百千萬工程」和清遠市打造五大百億農業產業為契機，全力打造英德紅茶百億產業，推動茶產業高質量發展，不斷延伸產業鏈條，大力發展茶葉精深加工，積極開展產品細分，開發多元化紅茶產品，積極開發速溶茶、袋泡茶、奶茶、調味茶等新式茶飲，加強茶葉藥用功能研究及產品研發；同時，以打造研學標杆城市為抓手，積極開發茶文旅精品旅遊路線，大力發展「茶產業+旅遊+研學」經濟模式，在宣傳和弘揚英德紅茶文化的過程中提升英德紅茶品牌知名度。

韶關龍歸：制茶車間新茶香

陽春三月，正是採茶好時節。在韶關武江區龍歸鎮奇石村的牛郎家庭農場裡，正有約180畝的茶樹吐露嫩芽。此時牛郎山滿是翠綠，茶農們身挎竹簍，在層層疊疊的茶壟裡巧手翻飛，一捏、一提、一放，一枚枚新芽便落入簍中。

採摘完成後，茶農們會把新鮮茶葉運進廠房，也就進入到制茶環節了。記者看到，該農場的生產廠房還掛牌成立了龍歸鎮的鄉村振興車間。翠綠的新芽葉經微雕、揉撚、發酵、乾燥等典型工藝製作後，變成了外形捲曲、細緊勻整的成品茶葉，鄉村振興車間內茶香四溢。

據悉，該車間每年可製成茶葉近4000斤，品種主要為丹霞一號、南華禪茶、古樹野生茶等本地茶種。打包完成後，便可送到千家萬戶的茶桌上。

「近年來，龍歸鎮持續探索茶產業發展新道路，發展出強鎮富村公司+合作社+農戶模式，同時不斷拓寬茶葉暢銷渠道，有力促進全鎮群眾持續穩定增收，全力寫好龍歸鎮特色‘茶文章’，助力全鎮百千萬工程高質量發展。」龍歸鎮相關負責人表示。

為下好這步茶產業發展「先手棋」，武江將聚力加快全區茶葉規模擴張、品種培優、品質提升、品牌打造和標準化生產，深入挖掘龍歸鎮續源村古樹茶文化，積極推動龍歸樟源古樹茶開發項目完成，打造以「茶旅+」為主題的客家文化特色山村農家民宿景觀，實現「茶業興、生態美、百姓富」工作目標，奏響武江區茶業助力鄉村振興「致富樂章」。

河源龍川：「小葉子」帶動大產業

陽春三月，高山雲霧裡，採茶正當時。連日來，河源市龍川縣義都鎮桂林村6000畝茶園裡的茶葉長出新芽，當地種植戶走進茶園採摘春茶，品嘗春天裡的第一口清香。

氣溫逐漸回暖，廣東多地茶園陸續長出嫩綠新芽。（示意圖 / vcg）

桂林村位於粵東北山區，坐落在風景秀麗的大帽山腳下，當地山峰海拔約有1147米。這裡四周林木蔥郁，常年雲霧繚繞，為茶葉生長提供了得天獨厚的自然條件。據南朝沈懷遠的《南越志》記載：「龍川出皋盧，葉似茗，味苦澀，士為飲。」這裡提到的「皋盧」指的就是如今的桂林茶。

桂林村年過七旬的種植戶歐陽佰友介紹，其種植的茶葉品種有烏牛早茶，主要採摘一芽或者一芽一葉，進入採摘期後需要採其飽滿的芽，這樣才能確保茶葉品質。這些天，他聘請了工人到茶園加緊採摘茶葉，綠色的嫩芽成了他和當地茶農新一年增收的希望。

桂林村黨支部書記鄒錦輝介紹，桂林村在2019年被評為省級「一村一品」專業村，在2020年被認定為全國「一村一品」示範村，該村通過進行「茶葉科普」育苗建設、良種繁育和種植技術提升，實行無性系良種茶園發展，實現了全村茶葉品種無差異化。

近年來，義都鎮大力推動茶產業發展，以桂林村茶產業基地為示範帶動，不斷擴大茶葉種植規模，通過「公司+基地+農戶」的發展模式，紮實推進現代農業茶葉產業園建設，提升產茶、制茶、售茶全產業鏈品質，逐漸把桂林茶這一品牌打造成群眾增收致富的支柱產業。

截至目前，義都鎮現有茶園260多個，有520多戶農戶參與種植茶葉，種茶面積達8000多畝，已註冊3個茶葉品牌。茶葉種植已覆蓋桂林村、中心村、新嶺村、紅星村等，2023年全鎮茶葉（成品）總產量達16萬斤，總產值約5500萬元。

義都鎮政府相關負責人介紹，該鎮將立足資源優勢，積極推動茶葉產業融合發展，以此吸引更多人到當地投資民宿、旅遊等項目，繼續做強做大與茶葉有關的相關產業鏈。