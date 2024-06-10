端午節｜祝｢安康｣不祝｢快樂｣？　興起早於屈原投江　自古喜氣洋洋

今日端午佳節，不少人在祝福親朋好友時會發「端午安康」，似乎「祝安康而不祝快樂」已約定俗成，還有社交平台將這一俗成稱之為「國學」。

對此，上海官方網絡闢謠平台發布文章表示，這一說法並非國學，不論祝安康還是祝快樂都可以。



上海辟謠平台追溯發現，所謂「端午節只能祝安康不能祝快樂」的說法大約在10年前就已出現，出自一篇內地自媒體文章，稱「非遺專家楊廣宇教授」介紹，「端午節是個悲傷的日子，因為屈原、伍子胥、曹娥都投了江，所以這一天只能說安康，不能說快樂」。

網絡自媒體文章稱，端午節是悲傷的節日所以只祝安康，不祝快樂。（上海闢謠平台）

但這一說法完全與歷史相悖，端午節的興起早於屈原投江。另一方面，「非遺專家楊廣宇教授」大概率是自媒體捏造人物，查無此人。

聞一多在《端午考》《端午節歷史教育》中提到，吳越地區的先民以龍為圖騰，每年在端午這天，進行盛大的圖騰祭祀，這一習俗慢慢演變為賽龍舟。端午節最初是民間崇拜，而非紀念屈原等人。所謂紀念屈原投江，只是後來附加內容。

廣東佛山端午龍舟巡遊。（視覺中國）

所謂的「非遺專家楊廣宇教授」沒有任何正規媒體對其進行採訪，也沒有對應的人員主動確認該身份及相關言論。相反，北京大學中文系教授張頤武、華東師範大學民俗學研究所教授田兆元等「查有此人」的專家學者，紛紛通過社交平台、正規媒體等發聲，指出「端午節只能祝安康不能祝快樂」的說法不對。

但闢謠不如謠言快，近些年「端午只能祝安康」的說法又穿鑿附會了更多理由。如端午喝雄黃酒、佩香囊、掛菖蒲艾草等是為辟邪除穢，所以要祝「安康」。

端午節包糉子。（視覺中國）

不過從文獻看，雖然很多端午民俗確實是為了祈求平安健康，但並沒有說古人在端午節只祝安康不祝快樂。而且可以確定的是，古代的端午節洋溢著節日的喜悅氛圍。

比如，唐玄宗李隆基在《端午三殿宴群臣並序》寫到「嘆節氣之循環，美君臣之相樂」，表達了節日里朝堂之上的歡愉氛圍。

再如，陸遊在《乙卯重五詩》里寫：「重五山村好，榴花忽已繁。糉包分兩髻，艾束著危冠。舊俗方儲藥，羸軀亦點丹。日斜吾事畢，一笑向杯盤」。這首詩展示了端午的各種民俗，也傳遞了作者「一笑向杯盤」的喜悅之情。

以及敦煌研究院官方微信多次介紹敦煌壁畫與文獻里的端午節，涉及操舟弄潮、糉糕入口、互贈團扇、飲酒聞香、登高滑沙、佩戴彩繩等眾多活動，豐富多彩，喜氣洋洋。

敦煌出土的《端午相迎書》《賀端午獻物狀》等文獻里，更是談到人們端午相約、歡聚慶飲的生活習慣。《端午相迎書》寫道：「喜逢嘉節，端午良辰，獻續同歡，傳自荊楚，但慚羈泊，何可申懷，空備團糉，幸請光臨。請奉狀不宜。」 《賀端午獻物狀》寫道：「酒伍甕，麨叄碩。佑伏以蕤賓令節，端午良辰，輒申續壽之儀，用賀延長之慶。前件微甚少，謹充獻賀之禮，塵瀆威嚴，伏增戰懼，伏乞特賜容納，俯聽處分。牒件狀如前，謹牒。」

2024年6月10日，福州，端午節民俗表演。（視覺中國）

種種說明，自古以來人們在端午節除了紀念屈原及祈求健康平安外，也會歡聚、出遊、行樂。所以，端午假期，不論是祝安康還是祝快樂都可以。