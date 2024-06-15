「都四鐵路」創造中國第一　「齒軌列車」能爬山！

「齒軌」對很多人來說都很陌生，但它很快會進入大家視野，因為興建中的四川「都四鐵路」，將成為中國第一條齒軌鐵路；它使用的便是會「爬山」的齒軌列車。齒軌到底是甚麼一回事？



一般火車爬坡率2.5% 上不了陡坡

青藏鐵路雖然要翻過多座大山，但因為翻山的路程相對較長，所以列車雖然不斷爬坡，但最大爬坡度只有2%。（網上圖片）

說齒軌和都四鐵路，得從火車「爬山」開始。

因為列車車輪與軌道的黏著力問題，一般鐵路最大爬坡率是2.5%左右，也就是每水平前進100米爬升2.5米，在特殊情況的短暫路段，爬破率可以高一些。

超過了坡度限制，列車便可能出現車輪抓不住路軌而打滑等狀況，非常危險。大家都知道青藏鐵路要翻過多座大山，但它最大爬坡率也只有2%。

要爬上更陡的山坡，普通鐵路是做不到了，只能以纜索鐵路或齒軌鐵路來代替。

靠齒輪咬合齒軌 克服黏着力不足

中國的齒軌列車，就是靠車底齒輪咬合路軌中間的一條齒軌（箭咀示），確保爬坡能力。小圖為齒輪咬合齒軌示意圖。（網上圖片）

纜索鐵路就是車廂靠外部的纜索拉動、在軌道上行駛，香港山頂覽車屬於這一類。

纜索鐵路優勢是可以爬上爬坡率超過120%的山坡，且設備相對簡單。但它亦有很多限制，例如不能建得太長，也較難適應複雜路線。

齒軌鐵路的爬坡率也達到48%。48%是甚麼概念？香港山頂纜車最陡直路段的角度為25.7度，換算出來大約是48%。

齒軌鐵路之能用作爬山，是因為路軌中間加設了一條特別的齒軌，而它的列車不需纜索拉動，能自主行駛，惟車底要配備一個或多個齒輪，行駛時籍齒輪咬合齒軌，克服黏着力不足的問題。

從都江堰到四姑娘山鎮 旅遊為主

都四鐵路通車後，從四川省會成都出發到四姑娘山鎮，只要兩個多小時，遊客到景區遊覽將方便得多。（網上圖片）

雖然齒軌鐵路爬坡仍不及纜索鐵路，但它的路線、行駛的靈活性更高，也可建得更長，正好應對普通火車無法通過的山地。

其實齒軌鐵路不是新事物，早於1869年，美國就有齒軌鐵路投入營運。目前在美國、日本和瑞士，還有多條載客的齒軌登山鐵路運行。當然，隨着科技進步，齒軌鐵路技術亦不斷發展。

話說回來，興建中的都四鐵路，又稱為都四山地軌道交通項目，是中國第一條齒軌鐵路，主要用於發展旅遊業。

四都鐵路起於成灌高鐵的都江堰站，經映秀鎮、卧龍等地，到達阿壩州小金縣的四姑娘山鎮，沿途共設12座車站；四姑娘山鎮地處邛崍山脈，是四川著名景區，境內的四姑娘山海拔超過6,000米。

橋隧逾98% 最大爬坡率達12%

都四鐵路98%以上路段是橋樑和隧道，而要打通隧道，離不開盾構機。小圖為都四鐵路列車行駛的示意圖。（網上圖片）

這條鐵路全長123公里，沿線山高坡陡，其中98%以上路段是橋樑和隧道，最大爬坡率達到12%，工程浩大。

要特別一提的是，都四鐵路並非全程齒軌鐵路，它是輪軌＋齒軌的設計，平緩路段使用普通的輪軌，山地段才採用齒軌，使用的列車則是輪軌＋齒軌雙制式牽引，中途切換不需停車。

雙制式鐵路的好處，是節省成本，而列車運行時間亦可以縮短。都四鐵路的齒軌段最高時速40公里，輪軌段則可達到120公里。

另外，都四鐵路採用1,000毫米軌距，與全國絕大部份鐵路採用的1,435毫米標準軌不同。

中國首列齒軌列車率先曝光

都四鐵路的齒軌列車在四川資陽生產。（網上圖片）

據報道，都四鐵路首段或於2025年通車，到2026年全線貫通，屆時遊客從都江堰到四姑娘鎮的時間，將由目前乘旅遊巴的近5小時，縮減至兩小時。

雖然鐵路未建成，但將行走該線的中國第一列齒軌列車「雪山列車」已率先曝光。

該列車在四川省資陽製造，採用4節編組，可以載客145人，內裏設備豪華，還有VIP包廂。

報道稱，齒軌列車在都四鐵路最高坡道爬行600米長度，就能到達20層樓的高度。

齒軌列車為旅遊而設，內部裝飾甚為豪華。（網上圖片）

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