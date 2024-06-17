助逾300名學生讀書夢　白方禮88歲仍堅持賣苦力蹬三輪車賺錢

白方禮曾經是天津很普通的一位長者，但他在74歲時重操舊業，賣苦力蹬三輪車載客運貨掙錢，為的是要助學，希望圓更多貧困孩子的讀書夢。白方禮堅持了15年，直至那一天，年近九旬的他實在幹不動了......



白方禮：國家要發展 知識為先

白方禮沒有機會讀書，卻深明教育的重要。圖為白方禮蹬三輪車的圖片。（網上圖片）

白方禮1913年出生在河北滄縣貧窮農村，小時沒讀過書，13歲逃難到天津找生活。新中國成立後，他加入運輸隊，靠蹬三輪車養家；很長一段時間中，人力三輪車是中國城市很重要的交通工具。

雖然自己沒甚麼文化，但白方禮深明教育重要，常叨唸着「國家要發展，知識為先」。他努力拉扯大3個孩子，還讓其中兩個上了大學；在哪個年代，這是很稀罕的事。

事實上，除了家裏出兩個大學生，白方禮前半生很平凡。

1974年從運輸退休後，閒不住的白方禮到油漆廠工作了一段時間。1982年，改革開放之初的城市對交通運輸需求急增，白方禮又加入了個體車隊，蹬三輪車載客運貨，靠力氣掙錢養老。

白方禮全年無休 曾在烈日下昏倒

白方禮的堅持曾令一些人不理解，但時間可以說明一切。他工作時身上常有一條綬帶，上面掛滿不同大學的校章，這些校章都是受資助學生升上大學後，特意寄給白方禮的。（網上圖片）

1986年，73歲的白方禮打算回鄉下老家安度晚年，但一件事卻又令他無法平靜下來。

走在鄉間小路上，白方禮看到很多孩子幫忙父母下田幹活，沒有上學。他打聽了一下，村裏人卻說：「種田人哪有那麼多錢供娃兒上學！」

第二天，白方禮向家人宣布兩件事：一，他要把這些年蹬三輪車攢下的全部5,000元（人民幣，下同）捐給老家辦教育。二，他要回天津重操舊業，掙錢資助貧困學生。

那時候的5,000元，是很多人好幾年的收入了。

此後白方禮的身影又出現在天津的火車站附近。他比以前更拼命，從年頭到年底、從早上到晚上，他幾乎都在工作。他曾在夏季烈日炙烤下昏倒、曾在冬天大雪中摔到溝裏.....

兩饅頭一碗水是白方禮的一餐

白方禮無日無夜地工作，累極就在三輪車上睡上一會兒。（網上圖片）

見過白方禮的人都會心酸，他總是穿着檢回來的衣衫，每天的食物就是兩個饅頭和一碗白開水，甚至撿拾別人剩下的麵包.....

白方禮說：「我咋就不知道享受？可我哪捨得花錢！孩子們等着我的錢唸書，我就能往裏掙才是！」

子女勸他多休息，在家裏享享福，他總會說：「我還幹得動，蹬車給學生們掙點錢，我心裏挺高興。」

那時白方禮最快樂的事，是把每個月掙來的所有錢送到不同學校，幫助有需要的學生。

白方禮捐助的大、中、小學和教育基金有30多家，當地的一間中學藏族班200多名學生，每個月得到白方禮的補助，直到高中畢業。孩子們給他匯報學習生活狀況，白方禮會點點頭，心滿意足。

白方禮定下每月掙1000元「指標」

這是白方禮的一張經典照片；照片攝於上世紀90年代。（網上圖片）

白方禮還給南開大學的貧困學生定期送去生活費。大學想派車去接他，他說不用了，把省下的汽油錢給窮孩子買書，然後自己蹬着三輪車來到學校。

在捐贈儀式上，老師把白方禮的故事一說，台下哭聲一片。

1996年，白方禮為了能圓更多孩子上學夢，想出「做生意」的辦法。他賣掉家鄉兩間老屋，在天津站附近辦了一個小賣亭，賣些糕點煙酒，取名「白方禮支教公司」。

小賣亭生意很好，一個月能賺上萬元，白方禮強調賺來的錢「不姓白」，只能用於助學。

有了這筆可觀捐款，白方禮卻仍沒閒下來。小賣亭他白天僱人看管，自己則繼續風雨無阻地蹬三輪車，還定下每月收入1,000元的指標。白方禮說，蹬一天三輪車賺到的錢，就可供十來個孩子一天飯錢。

88歲傷病纏身 白方禮無奈停下腳步

白方禮的善舉上世紀80年代後期漸為人知，並多次受表彰。（網上圖片）

歲月不饒人，88歲那年，滿身傷病的白方禮實在蹬不動三輪車了，他的「支教公司」此前也因城市改設等原因，不能辦下去了。

但白方禮不願停下來，又到火車站給人看守了3個月自行車，換取微薄工資 。這時他的身體已愈來愈差，眼睛一天比一天模糊。

那一年的初冬，白方禮冒雪來到一間中學，向老師遞上疊得整整齊齊的500多元，說：「我幹不動了，以後可能不能再捐了，這是我最後的一筆錢……」

後來白方禮行動都困難了，只能躺在床上，曾受過他捐助的學生們來探望，老人家還顫顫巍巍地給大家憶述前一晚自己做的夢：「我身體好了，又能蹬三輪車了，又可以給孩子們捐資助學了.....」

白方禮2005年離世 天津萬人送行

白方禮離世後，學生們來送他最後一程。（網上圖片）

白方禮一共捐了多少錢？他自己沒有算過，而有傳媒向各方了解後得出的數字是35萬元；那是上世紀80、90年代，到剛踏入21世紀的35萬元！

傳媒說白方禮幫助了300多名學生，但很多人都說，受惠學生或不止此數。

2005年9月，92歲白方禮在天津離世，他的遺物只有一輛三輪車。

當局為白方禮建了紀念碑，表彰他的無私奉獻。（網上圖片）

出殯那天，街道上站了數以萬計送行的民眾，他們大都與白方禮素未謀面，但早已被他的善行感動。

有民眾在當地傳媒留言：「他（白方禮）的善良與無私讓我汗顏，一個朝朝暮暮甘為駱駝牛馬的人走了，所有人都應該低下你們的頭！」

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