現實版「冰與火之歌」　冰場雪地新玩法加温冰雪熱

「看到冰雪實景演出、音樂滑雪派對、騎馬滑雪、雪地火鍋這麼多新花樣，瞬間覺得宅在家裏的冬天不『香』了。」家住河北的馮女士表示自己一向鍾愛宅家過冬，卻被今年豐富的戶外冰雪活動勾起了「玩」心，着手做起了遊玩攻略。

春節臨近，內地民眾結伴出行，外出賞冬、玩雪、嬉冰的熱情更加高漲。今年，各冰雪城市競相打造了一批冰雪消費的新場景、潮玩法，為「冰雪熱」加温。

「太帥啦！『黑神話悟空』現身吉林雪場，國風與冰雪適配度拉滿！」近日，吉林萬科松花湖度假區，身着鎧甲，手拿火金箍的「悟空」上演了一場「炫酷夜滑」，視頻傳至社交平台，引得大批網友高呼「燃起來了」。

視頻拍攝團隊是吉林萬科松花湖度假區的 M.V滑雪俱樂部。早在兩年前，該團隊拍攝的古裝滑雪短視頻就已在網絡走紅。雪場運營方捕捉到雪友們對這一嬉雪形式的關注，開始積極推廣，組織起變裝滑雪比賽和表演活動，為參與變裝滑雪的遊客提供平台，並設立「最佳創意獎」「最具文化特色獎」等獎項，鼓勵更多遊客參與其中。目前，雪場提供起配套的服裝租賃服務，遊客可脱去傳統的雪服，穿上京劇戲服、武術服、漢服、錦衣衛服甚至是二次元服裝「Cosplay」成喜歡的角色，踏上雪板來場「御劍飛行」。

「南方人看呆了，冰上居然也能賽龍舟！」廣東人蔡先生驚奇地表示：「北方人對冰雪的開發程度已達1000%。」今年，內蒙古錫林郭勒盟首次舉辦冰上龍舟國際邀請賽，邀請海內外共20支隊伍冰上競速，引得各地網友躍躍欲試，大呼「全冰推廣」。事實上，呼和浩特、吉林、北京多地冰場均已推出民眾可參與的冰上龍舟體驗項目，遊客可以現場隨機組隊參加比賽，也可親子搭配，體驗傳統文化和競技體育結合的魅力。「北方人不善水戰，冰上另算。」不少內地北方民眾信心滿滿，期待和擅長水上龍舟的南方對手一較高下。

吉林省白山市，選手正在進行冰上龍舟比賽。 （中新社 高龍安/攝）

「誰能想到來滑雪還順帶看了場毛不易的演出，賺翻了！」Diana平安夜和好友相約在河北張家口崇禮雲頂滑雪場滑雪，收穫了意料之外的驚喜。這是今冬雲頂滑雪場舉辦的「崇禮巔峰冰雪音樂會」。平日，若想看上一場毛不易演唱會，內場票需1080元（人民幣）起，而在雪場音樂會上，當天進場雪友均可免費觀看這場治癒系音樂演出。此前，雲頂滑雪場還曾專設滑雪電音嘉年華，將潮流音樂與熱血滑雪運動相結合，在滑雪之餘，遊客們可以在雪場的音樂舞台前欣賞到知名樂隊的現場演出，跟隨音樂的節奏盡情搖擺。現場還配合焰火表演，種種設計直擊年輕人喜好，大受歡迎，不少雪場紛紛效仿。

內地雪場不僅搭建了動感十足的音樂舞台，還將國家級非遺表演與冰雪運動、冰雪旅遊創新結合，打造了國風滿滿，震撼十足的「冰雪夜生活」。北京崇禮太舞滑雪小鎮、吉林長白山度假區、天津東疆海岸雪世界主題樂園等地，白天供冰雪愛好者「馳騁雪場」，夜幕降臨時，火壺、打鐵花表演便閃亮登場，「冰火兩重天」相映成趣。表演中，遊客既可見「火舞者」擔起一對火壺，將火焰巧妙控制在空中，火焰跟隨其動作時而躥起，時而熄滅的震撼；也可欣賞打鐵花藝人用特製的工具舀起上千度的鐵水，奮力拋向天空，同時用木板或花棒等工具快速擊打鐵水，鐵水散開形成的「火樹銀花」的壯觀景象。網友「那不勒斯公主」現場觀看過表演，不禁感嘆道：「這簡直是現實版『冰與火之歌』。」

除了耍火壺、打鐵花，「國風」冰雪遊還將冰雪文化和地方特色馬文化相結合。內蒙古、新疆多地推出的一批「馬上冰雪遊」項目，頗受遊客關注和喜愛。北疆冰雪勝地可可托海成立了「可可馬隊」，「可可馬隊」的「冰雪遊產品」不僅有「騎馬戲雪」的單一馬匹租賃騎行業務，還有集民俗家訪、雪上衝浪、馬拉雪橇、圍爐煮茶、冬季旅拍、篝火晚會等特色旅遊產品。「在可可托海滑雪累了，就可以預約當地村民自家的馬隊。喜歡慢悠悠逛風景的可以讓馬伕牽着馬繩走，喜歡策馬奔騰的可以現場學習御馬技巧，在安全區域內感受馬背上的『速度與激情』。」網友「先知」在社交媒體發帖點讚了「可可馬隊」的服務，「騎完馬後，馬隊會安排遊客在夕陽下BBQ、KTV唱歌，給遊客提供自己家做的手抓羊肉飯，還有專職攝影師『包出片』。」

遼寧省首屆冰雪火鍋節開幕，遊客們一邊玩雪，一邊盡享美味火鍋，感受冰火兩重天的獨特冬遊體驗。（中新社記者 于海洋/攝）

「馬上冰雪遊」項目旨在帶動當地就業增收的同時，也期望能夠向更多遊客推介馬文化，傳遞馬文化的魅力。「很神奇，不敢相信自己在可可托海學會了騎馬。」網友「天天」本來是想體驗一把「馬上冰雪遊」的氛圍，卻在馬隊牧民的耐心指導下掌握了新技能，「人生中第一次騎馬上山滑雪，很忐忑，一開始整支隊伍裏只有我需要被牧民牽着馬前進，途中牧民小哥耐心教我如何讓馬拐彎，如何輕輕踢馬肚子，一來二去居然可以自己控制馬匹了。」

「親眼見證過冬捕，才知道上魚時會冒着熱氣騰騰的霧氣，肥魚出水是活蹦亂跳的，喜氣洋洋極了。」如網友「包子」所言，每逢隆冬，吉林省松原市查干湖就會迎來一年中最令人期待的黃金冬捕季。當地冬捕的民俗，早在2008年就被列入了國家級非物質文化遺產代表性項目名錄，內地各地民眾常慕名而來，共同見證「冰湖騰魚」的盛景。

如今，查爾幹湖還專門針對遊客推出冬捕體驗活動，舉辦「漁獵文化節」，開場吟唱祭祀頌詞，舉行祭湖醒網儀式，遊客可現場見證千米巨網出水、馬拉絞盤等古老捕魚方式。「體驗感超絕！最重要的是，除了買魚需要付費，整個活動都是免費參與的。」網友「小獅子」對這一活動好評度超高，「南方人冰面開車初體驗，到場就剛好碰上起網，每條魚上來都聽得到現場人的歡呼，可以任意抱着大魚拍照，選中了哪隻魚可以直接現場稱重買魚，新奇感滿滿。」

「不是爾濱去不起，而是京郊更有性價比。」北京郊外的雲瀑溝、神泉峽、桃園仙谷、虎峪等20多處風景區內均有冰瀑依山勢蜿蜒，冰柱、冰花層疊的奇觀。各個冰瀑景區特色各異，「冰友」們紛紛上線分享觀瀑攻略。「桃園仙谷的冰瀑十分壯觀，還獨有夢幻的氣泡冰湖，遠遠看去，像是藍冰下的顆顆珍珠，我願稱之為貝加爾湖『北京分湖』。」網友「青山」意猶未竟，希望更多人能見證這一奇景。冰瀑、冰湖上演現實版「冰雪奇緣」，景區還順勢打造了蹦牀、萌寵樂園、冰瀑攀巖、雪圈滑道、雪地坦克等項目供遊客過把玩冰癮。

「豐富冰雪活動讓我愛上了冬天。」軒軒本雪季在吉林松花湖滑雪場呆了一個多月，滑行里程已達1000公里，「冰雪運動帶給我的不僅是多巴胺，還有百分百的專注和愉悦，更是平淡冬日裏可期待的美好與幸福。」