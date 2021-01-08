內地劇集盤點｜主旋律高分劇vs雷劇：現實主義題材靠什麼取勝？

去年（2020年）是內地劇爆款劇集頻出的一年，全年話題不斷，社會關注度也頗高。年初播出的職場劇《安家》收視率穩坐內地全年榜首，年中開播的都市情感劇《三十而已》和家庭倫理劇《以家人之名》承包了暑期檔的熱搜，趕在年末出場的主旋律劇集《大江大河2》更是以9.2分（豆瓣網評分滿分為10分）的超高成績成為年度劇王。

網絡劇在去年也貢獻了多部大熱劇集，愛奇藝「迷霧劇場」的2套懸疑劇《隱秘的角落》和《沉默的真相》被封為「神劇」，甜寵穿越劇《傳聞中的陳芊芊》則因無厘頭的劇情笑料百出得到不少觀眾喜愛。

圖輯｜盤點六套必睇內地懸疑劇 《隱秘的角落》一播就爆紅有原因？

+ 21 + 21 + 21

《2020年度國產劇集研究報告》的數據顯示，去年現實主義題材電視劇佔比近8成，引領衛視劇場。在劇集內容方面，有內地娛樂產業研究機構智庫指，愛情、古裝、劇情、懸疑是2020年劇集內容四大類型，佔據國內73%的劇集市場。但近年在廣電總局排播政策的調控下，古裝電視劇連續兩年在衛視劇場播出數量不足10部，風頭不及兩三年前火爆。

關於懸疑劇集在2020年的亮眼表現，此前在「內地劇集系列」的文章已經有過一番探討。另一方面，包含在懸疑、劇情和愛情劇集下的女性視角作品去年也備受歡迎，既有《三十而已》《二十不惑》《了不起的女孩》等圍繞女性生活情感的劇集，也有《摩天大樓》《白色月光》等從懸疑視角側面關注女性權益問題的作品。

推薦閱讀：【三十而已】相夫教子的「全職太太」 是家庭主婦還是獨立女性？

+ 12 + 12 + 12

特別是《三十而已》對職場女性、全職太太、新型戀愛關係、「喪偶式」育兒等話題的刻畫，使其在播出期間曾200次登上微博熱搜，一躍成為年度現象級電視劇。可惜劇情後勁不足，令劇集的評分從開播的8.2分好成績一直下滑至6.9分。

一般認為，豆瓣用戶對於國產劇持觀望態度，打分也異常謹慎，除了經典老劇獨享特赦外，新劇幾乎很難被打高分。而據不完全統計，2020年豆瓣8分以上的內地電視劇多達20套，比2019年多了12套，也創下了近年來8分以上劇集最多的記錄。

2020年哪些內地劇集豆瓣評分在8分以上？點圖觀看完整榜單：

+ 14 + 14 + 14

以更高標準來看，去年8.6分以上的劇集有6套，其中3套主旋律電視劇佔據了半壁江山。排在榜首的是獻禮改革開放40周年、目前仍在熱播的《大江大河2》，該劇集在2018年播出的第一部《大江大河》8.8分基礎上提升至9.2分。

在主旋律劇集排第二的是在央視播出的《戰火熔爐》，該劇聚焦中國抗美援朝戰爭，在只有約3200人評價下獲得8.8分；第三名是8.7分的抗疫劇《在一起》，劇集以疫情期間各行各業真實的人物、故事為基礎，記錄內地抗擊新冠病毒的過程。

《大江大河》系列劇集是一部獻禮改革開放40年的正劇。（《大江大河2》官方宣傳海報）

觀眾經常會覺得，主旋律作品的宣教性要大於審美性，為何近年來卻成為熒屏熱點？首先是從2017年開始，恰逢中國多個重大紀念日，主旋律劇集批量湧現。據悉，目前已拍攝、準備籌拍的劇目庫存量仍然充足，今年還會陸續播出。此外，去年是內地「脫貧攻堅」收官之年，同時又遇上新冠肺炎疫情，主旋律劇集行列又再加入了扶貧和抗疫等題材的作品。

但並非所有主旋律劇集都能脫穎而出。如早前備受爭議的劇集《雷霆戰將》於2017年殺青，原本是作為慶祝建軍90周年的獻禮劇，想趕在當年播出。結果卻一拖再拖，捱到去年才播放。惟開播後豆瓣評分低至罕見的2.7分，還被《人民日報》怒批「雷人」，不久後就遭下架停播。

延伸閱讀：內地版《創世紀》？《大江大河2》走過改革開放的跨年代奮鬥故事

+ 16 + 16 + 16

同樣立足於現實主義，為何一些主旋律劇集能成為爆款，另一些卻遭唾棄淪為「雷劇」？以高分劇王《大江大河》為例，劇集主旨是表現國營經濟、集體經濟和個體經濟在改革開放初期的發展和變革，三位主角幾乎映照了那個時代大多數人的命運。觀眾的普遍評價是「充滿那個時代的印記」。

據介紹，為還原年代質感，《大江大河》在美術道具部門編列的費用是一般電視劇的兩倍以上，例如第一部中的小雷家村，就是全實景搭建；第二部的東海化工廠，每個車間的重工機組，同樣參照當時年代的機組規格一比一重建；劇中出現的交通工具，從自行車、機車，到小汽車、貨運卡車，也全部都是復刻當年的品牌樣式。正因為製作精良真實，該劇因高度還原歷史和完美呈現年代氣息，被稱為「國劇標杆」和「業界良心」，贏得大多數觀眾的認可。

能取得口碑和收視的雙贏，細節上的真實是一大因素。除《大江大河》外，《在一起》劇集的細節設計也頗受好評。比如醫護人員被口罩勒出血痕的臉頰，以及脫掉防護手套後汗如雨下等，都被認為是真實展現一線醫護的工作狀態。

推薦閱讀：八路軍食住雪茄打仗 《雷霆戰將》敗在違背史實？

+ 12 + 12 + 12

反觀《雷霆戰將》的失敗，也敗在不真實。劇中的八路軍獨立團團部設在歐式裝潢的大別墅、演員們妝容精細、頭髮絲打理得一絲不亂、髮膠噴得油光鋥亮、師長戰場上抽雪茄喝咖啡，甚至說出驚人語錄「我的士兵看到我在抽雪茄，心就不會亂」。這一系列情節都引來觀眾一片罵聲。

雖然《雷霆戰將》的製作團隊在捱批後，迅速羅列出數據和歷史照片，稱主要劇情都經得起歷史考證。但爭拗史實真相仍無補於事，官媒直斥「《雷霆戰將》把『偶像劇』套路用在抗日題材上」，也說明了該劇的誤區，除了不符合官方和普通觀眾對抗戰史的認知外，還有過度娛樂化的問題。「分明是『霸道總裁』被移植進抗日劇，以為觀眾看不出它的不倫不類嗎？」

推薦閱讀：《在一起》撼贏央視《逆行者》 真實還原疫情百態大獲好評

《在一起》劇中飾演抗疫護士的倪妮演技大爆發（點圖放大）：

除了追求真實外，高分劇還有很重要的一點是拍出了人性的複雜。如許多觀眾提到，《在一起》最打動觀眾的是「反映出普通的人性」。劇中倪妮飾演的護士因膽怯退縮，她決定辭職離開後，大聲哭喊「我想活着」、「誰來保護我們」。雖然顛覆了觀眾對前線醫護「英勇抗疫」的印象，卻也被認為是真實展現一個年輕護士內心經歷的掙扎。

相關圖輯｜《在一起》劇中部分角色在現實生活中都有原型可尋：

也因此，觀眾才會大讚《在一起》完美融合「藝術與真實」，「劇情不刻意煽情，不刻意拔高，也沒有過度美化」、「明明是個電視劇，卻像個紀錄片」。這也說明，主旋律劇集中臉譜化、偶像化的人物設定已經過時，要獲得觀眾好評，並非一味展示人物角色偉大、專業、善良一面。在尊重事實的前提下，展示他們有脾氣、有情緒的一面，反而令人物性格更真實立體。