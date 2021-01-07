網貸困境｜豆瓣負債者聯盟引熱議　月薪4千欠債30萬因借錢太易？

內地互聯網金融發展迅速，然而在提供便利的同時，卻也助長年輕人過度消費，甚至加劇無力償還債務的問題。內媒近日報道，社交網站「豆瓣」上一個名為「負債者聯盟」的小組，創建1年多已有3.3萬名成員，當中大多數是深陷債務危機的年輕族群。 雖然害人不淺的P2P網貸已被取締，但「超前消費」的文化和垂手可得的網貸服務，仍為年輕人的債務狀況埋下定時炸彈，甚至有人為此走上絕路。如何令年輕人擺脫債務困境，成為執政者、商家和當事人都必須面對的課題。

畢業四年多，負債20萬，痛不欲生。 豆瓣「負債者聯盟」成員發帖

「90後」人均負債12.7萬

中國年輕人的債務問題有多嚴重？根據尼爾森市場研究公司2019年發布的最新《中國消費年輕人負債狀況報告》，信貸產品在年輕人群中的總體滲透率已達86.6%，扣除作為支付工具的部分後，實質負債人群約佔整體年輕人的44.5%。另據滙豐銀行公布的數據，內地「90後」人均負債為12.7萬元（人民幣．下同），需要18個月不吃不喝方能還清，負債額在亞洲同齡人中排名第一。

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「負債者聯盟」小組成員們的債務狀況就更為嚴峻。根據網民對2020年11月小組所有帖文進行的統計，涉及到負債金額的共有588個帳號，總負債金額為1億7724萬元，人均負債金額達到30萬元，「月薪4000負債30萬」、「25歲負債40萬」、「網購負債70萬」的成員比比皆是。

這些年輕人的「債主」並非親朋好友，而是近年來興起的各類互聯網借貸平台。螞蟻金融「花唄」、京東白條、蘇寧「任性付」、「微粒貸」等借款業務層出不窮，且都以年輕人為宣傳對象，不少平台聲稱沒有借貸門檻，只需要提供身份證和電話號碼，就可以輕鬆借到一筆額度不小的款項。

別人輕易擁有的，我也想擁有……看了看花唄和信用卡額度，發現自己可以承擔得起，就一發不可收拾了。

年輕人們借款的渠道被極大地拓寬，但被債務裹住的人生也讓他們越繃越緊。有「負債者聯盟」小組成員就表示，自己從2017年開始，借款從幾千漲到一兩萬，後續隨着債務愈來愈多，只能靠著「以貸養貸」來緩解，一度身負15萬貸款，每天省吃儉用下用了3年才清償了大部分債務。另有成員表示，自己靠着工資省吃儉用，用4年時間才將網貸還清。

遺憾的是，一些年輕人未能順利走出債務泥潭，甚至了結自己的生命。2019年8月，從南京一間知名大學畢業2個月的青年許陽（化名）不幸墮亡，在跳樓前的1年裏，他從10間持牌金融機構貸款36次，累計獲貸款7.2萬餘元。同年，25歲安徽青年小雲（化名）也因為以貸養貸，最終無力償還欠款，在還款到期日喝農藥自殺身亡，令人扼腕。

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消費文化變遷是主因？

年輕人的債務危機，與當今社會上「超前消費」、「犒勞自己」等理念的盛行不無關係。全民購物節、直播帶貨，時時刻刻刺激著年輕人們的購物慾。有網民表示，在「雙11」等購物節，各種優惠機制眼花繚亂，如果跟不上「好像損失了1個億」；直播帶貨網紅李佳琦的一句「OMG！買它買它買它！」，也令深夜手機屏幕前的「90後」們腎上腺素激增。

有互聯網公司產品經理就不諱言，受消費主義的影響，以及社交媒體上許多人炫耀自己的財富，人們會產生「別人輕易擁有的，我也想擁有」的想法，「看了看花唄和信用卡額度，發現自己可以承擔得起，就一發不可收拾了」。

京東大數據研究院2020年9月發布的《90後人群消費白皮書》就將年輕人的消費觀總結為：「超前消費，整體不夠花，局部不差錢」。不同於老一輩喜歡存款和精打細算地過日子，成長於消費主義盛行的時代，現在的年輕群體注重享受，追求高品質的生活，這種消費觀念的轉變讓他們不自覺陷入到超前消費的泥沼裏。

中國人民銀行數據顯示，截至2020年9月30日，全國信用卡逾期半年未償信貸總額已飆升至880.98億元，是2010年的11.5倍，這些逾期借款人中，「90後」幾乎佔了一半，這也證實了年輕人與上一代截然不同的消費觀念。

所謂的「整體不夠花，局部不差錢」，則是由於「90後」善於通過興趣社交，形成豐富的圈層文化，並樂於為之買單。一些年輕人會為了自己的興趣而不惜花費巨大，但在其他方面則能省則省，追求性價比。

網上購物消費的便捷體驗，也降低了購物的時間成本和心理門檻。根據《白皮書》，有63.9%的「90後」每天都會使用電商平台，而每天都會在網上消費的也佔到1成。

2020年11月27日，中國銀行保險監督管理委員會首席律師劉福壽在《財經》年會上表示，全國實際還在營運的P2P網貸機構到當月中旬已經完全歸零。（《財經》）

後「P2P」時代的網貸困境

年輕人自制力差固然有錯，但如果不是借錢容易，他們又哪裏有這麼多錢可欠？尤其是各種低門檻網貸服務的宣傳策略，也誘惑著年輕人不斷試探著債務的底線。近年來，P2P網貸平台（以服務營運商作為中間人，經網上平台或流動應用程式，配對借貸雙方）和各種金融詐騙湧現，許多涉世未深的年輕族群深受其害。

當局也加大力度整治P2P網貸亂象。2020年11月27日，國家銀行保險監督管理委員會首席律師劉福壽表示，全國實際還在營運的P2P網貸機構到當月中旬已經完全歸零。至此，P2P網貸正式退出歷史舞台。

然而，助長盲目消費的借貸產品並沒有隨著P2P網貸一起消失。也就在P2P網貸的消失不到一個月的時間，京東金融也因為一則廣告招致廣泛批評，內容是一位農民工打扮人士因為母親暈機要求換座，空姐向其推薦升艙服務。後排的男士隨即替農民工解圍，表示可通過京東金融申請最高15萬元備用金。該則廣告被指誘導人群使用消費貸，且並未指明開通後需要自己逐期償還。

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網貸門檻低 極盡誘惑「入坑」

其實，這種誘導超前消費的營銷方式，早已是網貸平台的慣用手法。例如，京東白條、「花唄」等信貸產品將「早買早享受，虧甚麼都不能虧待自己」、「趁年輕，想花就花，大不了分期還嘛」等廣告詞大書特書，將盲目超前消費「正當化」；支付寶還會不斷提醒用戶將「花唄」作為首選的支付方式。

「輸入手機號碼就可以借錢，提供信用分就可立即到帳」等借貸服務也是極為普遍。而這種沒有任何擔保措施下的金融產品，對於投資人的年化收益率則可以達到15%以上，較銀行貸款昂貴得多，無疑是P2P的二次演變，各種金融服務平台卻依舊充當着P2P的角色。

在這樣的消費觀念籠罩下，沒有自制力的人很快就會被物慾吞噬。於是，一些初入職場的白領，吃着5元的早餐、搭著人滿為患的地鐵，但也要買下一個過萬元的名牌手袋，吃上一頓好幾百元的火鍋，漸漸跌進了債務的無底深淵。

監管與觀念導正須「兩手抓」

面對年輕人的信貸危機，解鈴還需繫鈴人。一方面，政府和金融企業要向大眾普及正確的消費觀念，叫醒那些迷失在物慾叢林的年輕人。早在信用卡時代，已經有學生因為無力償還消費貸款，通過賣血、賣腎還債，未來互聯網金融更加開放，這類事件也不會是過去式，而極有可能是未來必會發生的事情，因此，社會消費觀念的導正必不可少。

另一方面，也要對借貸環境進行治理、規範。科技發展迅速，創新固然重要，但也要為民眾提供最基礎的金融安全保障。尤其是在年輕人的消費觀一時無法轉變時，對網貸平台的合理改善就顯得更加迫切。

當局近來針對「螞蟻金服」加強監管，也透露了整治信貸亂象的意味。有內地傳媒就直指，現時內地的借貸平台普遍都有「爆雷」（平台經營不善停業、清盤，而未能支付貸方本金和利息）的情況出現，而令人稍微放心的「花唄」及「借唄」，更是成為90後的簇擁，「90後幾乎都差『馬爸爸』的錢」。

中國銀保監會消費者權益保護局局長郭武平更就此發文指出，「花唄」收費與信用卡基本相同，但分期手續費較高，與其普惠金融理念不符，實際上是「普而不惠」。文中還清楚表達對於「年輕人深陷債務陷阱」的憂慮，強調金融科技公司與持牌金融機構相比，缺乏對還款能力的有效評估，往往形成過度授信，與場景誘導共同刺激超前消費，最終損害消費者權益，甚至給家庭和社會帶來危害。