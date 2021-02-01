網絡時代衝擊租書業　台灣言情小說出路在哪

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-02-01 20:00

今日被不少年輕女性讀者詬病，充滿套路的公式劇情、霸道總裁的台灣言情小說（言小、台言）其實於1980年代、1990年代相當輝煌，並對現代女性通俗愛情小說的發展，產生了很大的作用與影響。為何昔日書店隨處可見、擁有眾多讀者的台言，現在卻不再流行？除了小說劇情內容、人物設定外，台灣言情小說的沒落還與進入到網絡時代有很大的關係。

台灣言情小說實體書的特色在於，通過唯美的人物封面來吸引讀者購買。（新月購物市集）

量產的言情小說 形象不明的作者

1980年代的台灣本土通俗愛情小說，與瓊瑤時期又有不同的特色，像是從不在報章雜誌連載、作者非文學獎出身、不搶攻書店暢銷排行榜。且出版社還參考加拿大禾林出版社（Harlequin Enterprises Limited）的模式，大量推出本地作者創作的愛情小說。出版方式以平均每周發書兩次，每次約有4到6本書，每月至少有32本新書上架。學者楊明粗略統計，結合當時各家出版社的數量，當時台灣每月約有近200本言情小說出版。

為了維持每月新書出版的數目，自然就需要更多寫手參與創作。作家們大多於學生時代便開始投稿，如席絹、左晴雯。1990年代的言小作家，與聲名大噪的瓊瑤不同，讀者大多無法得知她們的真實身分。加上為了迎合市場需要，言情小說的劇情大多有相同的愛情公式。由於量產，也讓作家難有強烈的個人風格，除了少數具知名度的作家外，大部分言小作家的文風皆不鮮明。

由於每個月都有上百本言小出版，除了以具知名度的作家所寫的小說外，大多都不會再版。因此淘汰速度非常快，一旦錯過出書時間便不容易買到實體書。為了讓婦女能夠方便攜帶、隨時閲讀，言情小說多限制在10萬字，並搭配唯美的封面與文案，吸引讀者購買。

台灣言情小說營銷與租書店

台灣的言情小說除了在書店販賣外，也會在便利商店、藥粧店等女性經常消費的賣場販賣。而台灣言小與租書店有非常緊密的關係，租書店通路是由出版社通過中盤商，將新書批發到各租書店。中盤商通常會給租書店一段觀察期，而租書店便從新書的借閲率來決定是否進書。借閲率過低的書則會經由中盤商退回給出版社。

今日台灣租書店的數量已不如以往。（Facebook@A-1租書店）

由此可知，台灣言情小說的利潤並非來自書本的銷售量，而是取決於租書店，販賣重點不在書店，而是如何不被租書店退書。租書店的存在，也使得言小無需與其他小說競爭，便能從租書店得到一定的利潤回收。

網絡時代帶來的衝擊與影響

這樣的營銷方式，在網絡普及後遭到衝擊。由於通過網絡便能夠輕鬆閲讀盜版書籍，讓人們不再同過往般時常去租書店租書。隨着時代的進步，年輕一批的讀者往往無法滿足傳統公式下的情節與人物設定，且10萬字、套有相似愛情內容的言情小說，對於讀者來說已太過單薄、無趣。

儘管台灣有適時架設網絡小說創作網站，但又因經營不善而倒閉，言情小說仍維持着與租書店的營銷合作模式，少有網絡連載。

加上大陸的網絡小說創作網站彙集了無數作者，使台灣的出版業轉而傾向出版大陸作者創作的網絡言情小說（只需將文字轉為繁體），更讓台灣的言情小說出版雪上加霜。對於習慣網絡閲讀、渴求新奇故事的年輕讀者們來說，高流量、多產出、更新快的大陸網絡小說，是他們最好的選擇。因此，台灣的言情小說便在盜版的衝擊下慢慢地退出讀者們的視線之外。