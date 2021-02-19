2015年卜「武則天坐天」全中　詳解台灣廟宇百套籤詩「前世今生」

撰文： 許陳品 最後更新日期： 2021-02-19 12:15

每逢農曆新年，傳統華人總習慣至廟宇上香祈福，祈求在新年開始之際獲得神明的庇佑，並「擲筊」、掣籤（抽籤）以求取籤詩，期望能預知未來一年裏的運勢吉凶。自2011年起，有「台灣王爺總廟」之稱的台南「南鯤鯓代天府」，在農曆新年大年初一抽出「國運籤」，雲林北港朝天宮、嘉義新港奉天宮則於大年初四抽籤，其中又以南鯤鯓代天府於2015年的「國運籤」—「武則天坐天」，被視為成功預測2016年蔡英文在台灣總統大選勝出而名動一時，民眾也為此津津樂道。不過，在全台超過2萬座的廟宇中，總計超過100套籤詩又藏有什麼玄機呢？

農曆新年期間，位於台北市的台灣省城隍廟香火鼎盛，前來求籤、上香祈福或尋求改運的民眾絡繹不絕。（許陳品／多維新聞）

起源自道觀的靈籤

據台灣文史工作者、員林家商圖書館主任劉玉龍考證，早期「靈籤」的起源可上溯至五代時期，但當時並非一首詩，可能只是短短一句話或四個字。北宋屯田員外郎張唐英（1029─1071年）在記述後蜀政權的著作─《蜀檮杌》裏記載：「王衍（前蜀後主，901─926年）禱張惡子廟，抽籤得『逆天者殃』四字，不悦。」撰於北宋神宗元豐元年（1078）的《玉壺清話》記載，北宋宰相盧多遜（934─985年）幼年時曾在道觀上學，經常抽取古籤嬉戲，某天抽得一簽曰：「身出中書堂，須因天水白。登仙五十二，終為蓬海客」。盧多遜成年後考中進士，累官至中書侍郎、平章事，但因曾勾結秦王趙廷美（947─984年）之事被吿發，宋太宗將其流放至海南島上的崖州（今海南三亞市），於52歲時在流所病逝，應驗了籤詩上的預言。由此可知，最早的抽籤活動源自中國道教的道觀。

籤詩百百種

台灣文史研究者林金郎指出，長期以來台灣作為移民社會，不同祖籍的先民各自帶來多樣的原鄉泛神信仰，構成了台灣特殊的廟宇文化，而與卜卦有異曲同工的「籤」，融合了神學、文學、心理學，將信賴建築於人與神靈之間的溝通和應允，不論是「莊頭莊尾土地公」，或墳墓附近的陰廟，都可以發現籤詩的蹤影。劉玉龍曾走訪全台563座廟宇、整理獲得90套籤詩後發現，全台最少籤數者，為台北市萬華的「艋舺地藏庵」（地藏王廟），僅12首籤詩；最多者是新竹縣關西鎮「崑崙神聖殿」，有366首籤詩。

林金郎表示，在目前台灣常見的籤詩中，可分成「專神專用」、普遍通用兩大類，前者如「關聖帝籤」（關籤）與保生大帝的「藥籤」，不過由於「藥籤」涉及醫療行為，2001年已被台衛生署（今台灣衛生福利部前身）所明文禁止。後者又以「媽祖六十甲子籤」（日出便見風雲散）最為流行，劉玉龍與研究者陳清和均認為，該簽約佔全台寺廟的六成之多。若以族群來分，閩南族群愛用「媽祖六十甲子籤」（日出便見風雲散），客家族群偏愛「關帝聖君百首籤」（巍巍獨步向雲間），之所以會出現這樣的使用分布，劉玉龍分析，這與建廟時的閩、客勢力相對應。

此外，民俗學家容肇祖（1897—1994年）於1929年出版的《迷信與傳說》收錄了「關帝聖君百首籤」與「二十八星宿籤」（《角聲三弄響》，又稱28首土地籤），卻對在台灣流傳最廣的「媽祖六十甲子籤」闕而弗錄。劉玉龍推測，這是因為該套籤暗藏「反清復明」。第1籤內容為：「日出便見風雲散，光明清淨照世間。一向前途通大道，萬事清吉保平安」，劉玉龍認為詩中的「平安」實為「安平」，而安平鎮（今台南市安平區）正是台灣鄭氏政權的王宮所在；「日出便見風雲散」、「光明」等詞語，意味着對抗滿清，也做為地下工作者的聯絡依據與識別暗號。

日本殖民破壞 籤詩謬誤多

劉玉龍認為，目前流傳的籤詩多年代久遠，經過無識者傳抄筆誤或排版印刷錯誤，特別是日本殖民統治台灣的50年期間，對傳統寺廟有意摧殘，使得籤詩多有離散而殘缺不全。以主祀觀世音菩薩的彰化鹿港龍山寺為例，不僅在乙未戰爭後被徵作日軍營房、駐紮軍隊，日本佛教派僧人隨軍入台，視台灣民間原有佛教為舊社會的陋教，不將其當成同樣的信仰，於1904年廢除原龍山寺的寺名，主祀的觀音菩薩遭移除、改祀阿彌陀佛，改宗為日本淨土真宗本願寺分寺，寺產也一併被侵奪轉移，長達120年的觀音菩薩信仰中斷。等日本憲警交還龍山寺時，原本的100首「觀音籤」早已淪為短簡殘編，只能靠耆老強背出片段的記憶，又因方言形諸文字的隔閡，造成「若可解、若不可解」的模稜兩可現象。

劉玉龍指出，鹿港龍山寺第14籤為「宛如仙鶴出籠凡，脱得凡籠路途通。南北東西無阻礙，任君直上九雲霄」，首句末兩字顛倒，凡、通、宵三字也都沒有押韻，完全不合格律，但對照台北艋舺龍山寺觀音籤「宛如仙鶴出樊籠，脱卻羈縻處處通，南北東西無障礙，任君直上九霄中」後發現，籠、通、中三字的韻腳相同，應更接近原貌。

籤詩中的傳奇與歷史典故

台北市台灣省城隍廟的「媽祖六十甲子籤」，其首簽註明廟名（省城隍廟）、籤號（甲子）、歷史典故（包公請雷驚仁宗、包文極審張世真）、解曰（求財、經商、六甲、婚姻、家運、失物、尋人、移居、出外、治病、功名等26個事項），以及五行、有利的方向與季節（屬金，利在秋天，宜其西方）。（許陳品／多維新聞）

林金郎表示，由於「籤」乃民間自創，格式並不統一，但總計由以下各項要素構成：廟名、主神號、籤號（或以干支代替）、吉凶等級、公案（歷史典故）、解曰，或託名「東坡解」代替解曰，以及五行有利的方向與季節，其中又以歷史典故最為人所知。

1997年的嘉義新港奉天宮和1998年的台南鹿耳門天后宮，為目前可查台灣最早開始抽「國運籤」的廟宇，而後南鯤鯓代天府才於2011年起跟進，可見這項傳統並不悠久。然而，2015年南鯤鯓代天府抽出「武則天坐天」 ，因武則天為中國有史以來唯一一位女皇帝，故被解讀為該屆台灣大選唯一的女性候選人（蔡英文）將當選總統，後來果然應驗，令人嘖嘖稱奇。

以歷年南鯤鯓代天府抽出的「國運籤」來說，每一簽都有其歷史典故，或來自章回小說，如「大鵬鳥亂宋朝」（2011、2012）、「楊文廣徵南閩」（2013）、「彭祖三六妻七二子 臨終無子」（2014）、「武則天坐天」（2015）、「劉智遠邠洲投軍」（2016）、「聞仲遇十絕陣後逃」（2017）、「漢李廣父子陣亡」（2018、2020），以及2021年的「宋文舉中狀元玉真行路」。

「大鵬鳥亂宋朝」 為台灣歌仔戲戲曲《觀音收大鵬》的故事，講述觀音菩薩身邊大鵬金翅鳥下凡，因誤會被宋仁宗所傷，因而化身假冒宋仁宗擾亂朝綱，最後是觀音菩薩降伏大鵬鳥才劇終；「楊文廣徵南閩」則以北宋「楊家將」第三代楊文廣為主角，虛構其前往征討造反的南閩王藍鳳高之故事（源自章回小說《平閩十八洞》，又稱《平閩全傳》）；彭祖乃中國傳統神話中的長壽仙人；「劉智遠投軍」原指後漢高祖劉知遠（895—948年）在元劇《白兔記》中的遭遇；聞仲是《封神演義》中商朝太師，在「十絕陣」被西岐軍攻破後於「絕龍嶺」陣亡；西漢「飛將軍」李廣曾威震匈奴，最後因貽誤戰機自刎身亡，並非在戰場上為敵所殺；宋代高文舉的故事，出自明代傳奇作品《珍珠記》（又名《高文舉珍珠記》），稱高文舉中狀元后不忘髮妻，不畏宰相殷炯的威逼利誘、強招為婿，經歷磨難後與妻重劇，終辭官退婚。

而今（2021）年嘉義新港奉天宮與雲林北港朝天宮均抽出「癸酉 老鼠精亂宋朝」 的籤詩，故事是說有五隻老鼠，幻化成宋朝包括皇帝、宰相等重要人物，其中幾隻擾亂朝政，經過開封府尹包拯上奏天庭，玉皇大帝即賜下「玉面金貓」抓鼠，化解紛亂。不過經過考證，包拯任「權知開封府」僅短短一年又三個月，有史可查的司法案件寥寥無幾，若要說歷史上權力不大的「包青天」可以上奏天庭、剷除老鼠精，完全是無稽之談。

綜觀歷史上的籤詩，正因其經過長時間的變遷，或因後人傳抄錯誤造成的文字謬誤和郢書燕說極多，在信息快速流通、劇烈變動的時代，恰好解答了人們對未知事物的疑惑與符合心理預期，所以受到民眾的歡迎甚至深信不疑。所幸籤詩多以勸人向善為主旨，於滿足信眾渴望的解答時，也起到正面的社會教化作用。