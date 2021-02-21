農曆新年食太多有小肚腩？　內地醫生教路「間歇性斷食」減重

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-21 17:29

相信不少人在農曆新年假期間都會大吃大喝，增重不少，但忙碌的工作緊隨其後，根本沒有時間運動減肥。重慶醫科大學附屬第三醫院臨床營養科主任楊劍，近日就建議可採用「間歇性斷食」方法減重。

楊劍建議市民可採用「間歇性斷食」方法減重。（上游新聞）

楊劍解釋，通俗而言，間歇性斷食即進食一餐後，下一餐不吃或少吃。間歇性斷食主要有4種方法，比較主流的方法有隔日斷食，即第一天正常用餐，第二天吃的食物中減少飯量25%-50%。

第二種是5比2斷食法，一個星期內5天正常用餐，然後兩天食物量降低25%-50%。第三種是一個月有2到5天內不吃飯，只喝水或者蔬果汁等。第四種則是一天中16個小時不吃飯，其餘8小時用餐。

楊劍提醒，市民應改變「零食不離手」的習慣。（視覺中國）

楊劍表示，健康的體重管理會帶來很多好處，包括降低糖尿病的風險、減少關節疼痛、降低某些癌症的風險，以及一個更健康的心血管系統。不過，他提醒市民要遵從醫囑，盲目的間歇性斷食會有反效果，同時有慢性胃炎和胃潰瘍等胃腸疾病、便秘、營養不良和身體虛弱的市民，並不適合進行間歇性斷食。

他提到，新春假期過後，市民應拒絕不必要的大餐，改變「零食不離手」的習慣，將平日的飲料換成水、早睡早起、定時定量吃三餐、有適當的運動時間，才是瘦身的關鍵。

（上游新聞）