歷史探秘｜草非草花非花　清代風靡東西方的蓪草紙

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-03-05 14:05

在內地，隨着愈來愈多的年輕人穿着漢服上街，也帶動起與漢服相關的服飾配件蓬勃發展，除了髮簪、荷包香囊、繡花鞋等，不少即將失傳的傳統工藝，通過漢服與影視戲劇重新進入到大眾的視野中。 而在塑膠花尚未問世前，若想要簪花為飾，可以通過製作絨花、纏花，以及蓪草，便能達到花開不敗的效果。

新北市板橋林家花園舉辦蓪草花展覽，讓大眾認識曾為清代重要外銷經濟作物－蓪草。（林君穎╱多維新聞）

中國歷史上的蓪草工藝

蓪草俗稱「通脱木」、「通草」， 分布在中國大陸的湖北、湖南、福建、廣東、廣西等南方地區，台灣也有蓪草分布。蓪草雖然名字帶有「草」字，但其外型與木瓜樹相仿，實為喬木。其莖幹內有着木髓細胞組織，可以抽出製作成各種工藝品。除了製作成蓪草紙，人造花外，也能做成書畫用紙、明信片、色紙、詩箋、名片、書籤、玩偶以及假髮，有各種用途。

中國歷史上關於蓪草的記載，可見《山海經．中山經》：「又東北二十里，曰升山，其木多谷柞棘，其草多藷藇蕙，多寇脱」，文中的「寇脱」即通脱木（蓪草）的別稱。唐代藥物學者陳藏器（681－757年）所著《本草拾遺》，對蓪草已有詳細的介紹與應用：「通脱木（蓪草之別稱），生山側。葉似萆（音杯，一種萵類的草）麻，心中有瓤（音攘，指物體內部包着的東西），輕白可愛，女工取以飾物」。

不過取蓪草髓心製成花飾，在唐代以前就有記載，《建康實錄》載晉惠帝（259－307年）曾命宮女準備五彩蓪草紙花作為節慶裝飾用。由蓪草所製作的飾品，被稱作「不謝之花」，可以保存很長一段時間。

清代台灣的蓪草記錄

蓪草既可入藥，其髓心又能製作成花飾、書畫紙張，因而有極大的需求與經濟價值。台灣的原生種蓪草，由於廣泛分布在台灣西部，於清代時便成為原住民的交易貨品之一，《諸羅縣誌》寫道：「各社於夏、秋時，劃蟒甲（原住民的獨木舟），載土產（如鹿脯、通草、水藤之類），順流出近社之旁，與漢人互市。漢人亦用蟒甲載貨以入，灘流迅急，蟒甲多覆溺破碎；雖利可倍蓰（由一倍到五倍，形容很多），必通事熟於地理、稍通其語者，乃敢孤注一擲」。

即使交通不便、承載蓪草的獨木舟翻覆，在龐大的經濟利益下，漢人還是要和原住民交易蓪草。除了漢人自身對蓪草的需求外，描繪在蓪草紙上、融合東西方風格的水彩畫，使西方人也為蓪草紙着迷。

西方稱為「米紙」的蓪草紙

大約乾隆年間（1736－1795年），廣州地區的畫室流行在蓪草紙上作畫，除了一般的山水、花鳥畫外，人物畫方面則呈現出各行各業的生活、生產工序等題材，再用西洋畫的習慣，製成畫冊、卡片。由於具備價格便宜、畫面小，易於攜帶等優點，促使許多來華的西方商人、軍人、水手、遊客等，便會購買蓪草紙畫，當作回國饋贈親友的紀念禮物。

通過《馬可．波羅遊記》，大約17世紀末到18世紀，歐洲各國吹起一陣「中國風」，紛紛爭相收集具有中國文化特色的器物，如錦繡、瓷器、茶葉等。在法國耶穌會傳教士殷弘緒（Père Francois Francis Xavier d』Entrecolles，1664－1741年）的信件下，歐洲人認識了具有光澤、潔白透亮的蓪草紙，不過他們誤以為其由白米制成，而將其稱為「米紙」（rice paper）。

在保麗龍和塑膠這類石化工業產品尚未充斥於日常生活時，曬乾後有極高可塑性的蓪草髓心，除了是美術方面的重要材料，還能做成中藥材、防潮用的填充物，甚至是釣魚用的浮標，運用極廣。但隨着1950年代塑膠花工業發展、美國鑑定發現蓪草紙繪畫所使用的染料具有毒性，讓蓪草葉逐漸走下坡，不復清代光景。