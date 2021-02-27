日媒稱「中華妝」風靡東瀛　濃豔眼線等特點展現精緻中式佳人

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-27 14:05

據《日經中文網》報道，隨着中國古裝劇在日本的熱播，中國風妝容也漸在當地流行起來。 這種「中華妝」的特點是濃豔的眼線加上鮮明突出的眉毛，並貼上閃亮亮的假睫毛，最後還不忘搭配抹得非常白皙的皮膚以及一頭亮麗的烏黑長髮。 不過報道同時提及，現時日本的中國化妝品主要由個人通過網絡進口，故出現以「假貨」濫竽充數的現象。

報道指，近期日本出現チャイボーグ（Chiborg）這一新造詞，其由「China」和「Cyborg」組合而成，意思是如機械人般精緻美麗的中國風妝容，或如機械人般超凡脫俗的中國美女。

+ 5 + 5 + 5

與日本女性崇尚的自然妝容不同，這種所謂的「中華妝」，具體而言就是如京劇、古裝劇的女主角般有着濃濃的眼線，以貼假睫毛或嫁接睫毛的方式突出大而亮的眼睛，以及配上深紅等顏色鮮豔的唇膏。據稱，「中華妝」還被選為日本「女高中生2020年流行預測及2019年下半年流行趨勢」的時尚項目（日本TT總研調查）。

報道還指，隨着中華妝的流行，連帶中國化妝品也開始在日本受到注目，一些年輕日本女性還會通過YouTube、Twitter等平台收集中國化妝品的資訊，受到青睞的品牌包括ZEESEA、AURORA KITTY、Venus Marble、Perfect Diary等。

有日本網民對比中日韓三國妝容風格。（網上圖片）

對於中華妝的內在含意，報道認為與他國相比，日本女性仍秉承着與周圍的人保持和諧一致的基本原則，而在這情況下，中華妝塑造出「不迎合他人」、「堅持自我的強大女性」形象，加上部份女性受新冠疫情影響而被剝奪工作機會，中華妝的流行或許是女性對可以忍耐一切的「強者」充滿嚮往的反映。

不過與此同時，由於中國化妝品主要是由個人通過網絡進口，因此出現「假貨」問題，報道形容如果對這問題認識不足的日本人由此認為所有中國化妝品皆如此，就會非常可悲。

（日經中文網）