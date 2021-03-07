菠蘿傳奇｜日資獨佔　台灣菠蘿罐頭產業如何躍居世界前三

撰文： 許陳品 最後更新日期： 2021-03-07 08:02

清朝統治台灣後，透過官員主導撰修的地方志或寫下的詩文，可知曾被譽為「果中之王」的菠蘿（台灣稱為鳳梨）已出現在台灣島全境，但主要產地集中在台灣南部的鳳山縣一帶（今高雄市與屏東縣北部），並透過貿易網絡銷往福建廈門，利潤頗為豐厚。然而，菠蘿的大規模的種植與加工，還要等到日本殖民時期。

1935年6月，由日資東洋制罐株式會社兼併除大甲鳳梨罐詰商會以外的工場，成立「台灣合同鳳梨株式會社」。圖為台灣合同鳳梨株式會社的鳳梨罐頭標籤紙。（興台彩色印刷@Facebook）

台灣第一間鳳梨罐頭工廠

台灣師大地理系博士生陳琦珊、副教授譚鴻仁根據《台灣銀行季刊》的記載指出，台灣菠蘿真正以規模經濟方式生產始於1902年。日本陸軍第二師團第二旅團於1895年乙未戰爭攻台，在軍中販賣日用品和飲食的大阪商人岡村庄太郎，隨軍駐在台南，發現當地盛產美味的菠蘿，實則充滿巨大的商機，但水果難以久放，受限於當時冷鏈技術尚不發達，若要運回日本本土銷售，唯有依靠製成罐頭一途。於是岡村從1900年3月開始試作，1901年2月在台南縣農產物品評會獲得三等獎，隨即在台南武館街（今台南市民權路、永福路一帶）製作罐頭；為了方便取得新鮮的原料，同年8月，岡村計劃鄰近菠蘿主要產地—鳳山（今高雄市鳳山區）、大樹（今高雄市大樹區）的鳳山街（當時鳳山廳治所在地，今高雄市鳳山區）創設菠蘿罐頭工廠。

台灣文史研究者王御風表示，岡村的大動作成功引起台灣總督府注意，不僅將菠蘿列為重點發展產業，還資助岡村前往新加坡觀摩學習生產菠蘿罐頭的先進技術。岡村返台後，於1902年5月在鳳山街新庄子九二（今高雄市鳳山區中山西路2號）創設了台灣第一間菠蘿罐頭工廠—「岡村鳳梨罐詰工場」（台灣鳳梨罐詰株式會社前身），其本館、倉庫、制罐廠、工場、果實庫、洗場等廠房260坪（860平方米），加上四棟宿舍61坪（201平方米），佔地超過1,060平方米（321坪），堪稱當時最具規模的工場。同年7月18日，時任台灣總督兒玉源太郎（1852—1906年）親赴工廠視察並當場開罐試吃。

1914年，一戰爆發、歐美列強捲入戰場，王御風、黃於津研究指出，此時日本經濟獲得快速成長的契機，也帶動日本勞工的工資發展，米價、蔬菜、水果等價格顯著上揚，台灣菠蘿罐頭的銷售與日俱增。其次，有鑑於製造菠蘿罐頭需要用到大量的罐頭，東洋制罐株式會社便於1922年在高雄三塊厝設立「台灣制罐株式會社」，讓台灣菠蘿工廠不需自行制罐或從日本進口，營運成本也大幅降低，獲利增加。在市場需求大增、生產成本降低的雙重刺激下，台灣的菠蘿罐頭工廠如雨後春筍般快速崛起，包括日本企業接連在台連續開設7家工廠，使台灣菠蘿罐頭工廠暴增至81家，創造台灣菠蘿罐頭產業第一波榮景。

統制經濟：違反營業自由 日資得利

1935年6月，由日資東洋制罐株式會社兼併除大甲鳳梨罐詰商會以外的工場，成立「台灣合同鳳梨株式會社」，為今台灣「台鳳股份有限公司」的前身。圖為台灣合同鳳梨株式會社的鳳梨罐頭標籤紙。（興台彩色印刷@Facebook）

1930年代，正值一戰結束後至二戰爆發前的「戰間期」，「經濟大蕭條」（Great Depression）席捲全世界，東亞新興的帝國主義國家—日本也難以置身事外，從1929年至1931年間經濟衰退了8％。台灣史學者高淑媛指出，為了克服到來的經濟危機與恐慌，日本政府制定《重要產業統制法》、《工業組合法》，以國家力量干涉資本主義自由經濟並加以規範，實施「統制經濟」，作為殖民地的台灣自然也在政策影響之下，開始統制製冰、米、樟腦、砂糖、煤炭等重要民生用品，蓬勃發展的菠蘿罐頭業自然也不例外。1931年，菠蘿罐頭產量達到歷史新高、供過於求，售價隨之大幅下滑，同業間的展開惡性競爭、粗製濫造，讓該產業雪上加霜。最後由東洋制罐系統主張的「販買統制」（統一由會社販賣）獲得支援，順利兼併除了大甲鳳梨罐詰商會之外的全台各工場，於1935年6月成立「台灣合同鳳梨株式會社」。

1939年，台灣總督府下令全台鳳梨企業「聯營」，台資的大甲鳳梨罐詰商會被迫併入台灣合同鳳梨株式會社。圖為大甲鳳梨罐詰商會的鳳梨罐頭標籤紙。（葫蘆墩導覽讀書會@Facebook）

高淑媛強調，在實施共同販賣到大合同的過程中，曾經由台人資本佔優勢的台灣菠蘿罐頭的製造業，改由日資東洋制罐所獨佔，東洋制罐也加緊收購台人的中小型工廠，雖使台灣菠蘿的質量和產量逐漸攀升至世界第三，僅次於夏威夷和英屬馬來亞，但其背後卻是台灣總督府以府令44號《台灣鳳梨罐罐營業取締規則》，限制業者提出新申請，保障「台灣合同鳳梨株式會社」一家獨佔經營權，以公權力蹂躪民法中的營業自由原則。

二戰烽火 菠蘿產業凋零

隨着日本發動侵華戰爭，製造罐頭的鐵皮轉供軍用，又因為糧食缺乏，總督府下令將栽種菠蘿的土地轉種稻麥等糧食作物，菠蘿種植棉面積鋭減。1933年，台南州新化郡山上庄（今台南市山上區）原於栽種的菠蘿多達47,400棵，短短4年後棵數鋭減85％、只餘7,000棵。

另根據台灣政治大學建置的「台灣企業史資料庫」顯示，日據時期台灣菠蘿生產量於1938年再次達到顛峰，全台30家工廠共生產了167.42萬箱菠蘿，1939年、1940年的菠蘿出口量也超過百萬之數（108.55萬箱、121.75萬箱）。但當1941年太平洋戰爭爆發，菠蘿工廠減少為12家、至台灣光復前夕只餘4家，1944年產量萎縮為81,136箱，僅僅只是全盛時期的4.8％。

屋漏偏逢連夜雨，1920年代從夏威夷引進並廣為種植的「開英種」（土鳳梨）開始染上「菠蘿萎凋病」，短短數年間台灣南部的菠蘿大量死亡，產地因此北移至台中和台南關廟一帶，高雄、屏東地區的菠蘿產業直到戰後才逐步恢復元氣。（未完待續）

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