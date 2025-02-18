煙花退場　內地開始「卷」燈會

說起今年春天的必遊之地，在廣州南沙舉辦的粵港澳大灣區燈會不容錯過。作為國內規模最大、燈組數量最多、展期最長的燈會，218組精美的燈組和一萬多盞彩燈吸引了眾多香港市民北上觀賞。這場將持續至3月30日的盛事，是內地「燈會熱」的縮影。

自內地逐步實施煙花禁放政策以來，不少民眾感嘆過年氣氛變淡。但今年農曆新年期間，情況有了新變化。各地政府紛紛組織燈會活動，無論城市大小，無處不在的花燈就像不會熄滅的煙花，點亮了節日氛圍。燈光璀璨，人群熙熙攘攘，人們感覺久違的「年味」似乎又回來了。

燈會下沉 科技和能源成新賽場

今年以來，內地「燈會」和「廟會」的搜索熱度按年增長達184%。特別是2月第一周，因臨近元宵節，「元宵燈會」搜索量按年上漲351%。在熱門賞燈目的地中，除上海、南京等大城市之外，也不乏三四線城市身影。如河北定州推出以當地標誌性建築為原型的「定州寶塔彩燈」、福建福清打造的互動水上燈組等都很受關注。

除了在造型上爭奇鬥豔，科技含量也是各地燈會「內卷」的重要元素。在內地近來愈發濃郁的科創氛圍下，「賽博朋克」風格席捲燈會成為新潮流，無人機表演、AI體驗也不再新鮮。如何將高科技與地域特色文化結合，才是辦燈會的「制勝法寶」。在上海豫園燈會，遊客可以帶上VR眼鏡與《山海經》中的奇獸互動；南京秦淮燈會通過全息投影技術重現明清時期「十里秦淮燈火燦」的繁華。

燈會還見證着能源革新。四川自貢第31屆國際恐龍燈會引入鈉電技術，鈉電儲能設備提升了燈會園區的電能利用效率，鈉離子電池觀光車優化了觀眾逛展體驗。河北唐山的南湖燈會則通過大量使用LED燈具和可循環材料降低能耗。

2025年天津鼓樓燈會上，遊客觀賞傳統舞獅表演。（中新社發 金立冬/攝）

「相比於燈會本身，各地政府更關注的是燈會背後的產業和招商引資情況。把文旅事件作為切入口，以此深度挖掘地方產業優勢。」中國社科院財經戰略研究院研究員魏翔指出。

穿越古今 一盞燈裏的老故事

浙江烏鎮的藍印花布，作為當地特色非遺已有上千年曆史，布面圖案古樸典雅，常被用來製作衣物或裝飾家居。而在2025年烏鎮水燈會上，佔地7500平方米的龍形田變成一條天然的龍形藍印花布鋪蓋大地，無數星燈組成了印花布的圖案。圖案與燈光結合，讓古老織布機上的花紋以全新方式重生，視覺效果別具一格。

通過舉辦燈會，各地民間傳統文化再一次被整理、挖掘，博物館裏的文物也「活」了起來。陝西西安的長安燈會將38件國家級文物作為花燈的設計藍本，如「人首蛇身玉佩」「琉璃釉盤蛇玲瓏球形陶器」「鴛鴦蓮瓣紋金碗」等；福建泉州洛江區把當地的「四名文化」——名山仙公山、名橋洛陽橋、名人俞大猷、名傳說「陳三五娘」融入花燈設計之中。

遊戲《黑神話：悟空》和電影《哪吒2》的火爆，讓我們意識到，技術可以不斷前行，但文化內核始終不可或缺。燈會作為一種展示平台，讓原本只在單一領域流傳的故事，變得生動且易於接近。在此過程中，更多地方文化資源被看見，與民眾在多樣的時空背景下產生交流，這也為未來地方文化產品的豐富和創新提供了基礎。

拓展延時 帶動「夜經濟」

內地燈會如今不僅展示花燈，大多還融入民俗活動、非遺展演和互動演出，讓遊客在賞燈的同時獲得吃喝玩樂全方位體驗。比如，長安燈會定時在園區內開展情景巡遊、樂舞秀，遊客能穿漢服逛古風集市、猜燈謎換非遺手工藝品，還能看打鐵花、安塞腰鼓等表演，累了就在美食區吃個肉夾饃。

2025年元宵節，安徽省黃山市黟縣「鬧燈會」在宏村開展巡遊活動。圖為花燈表演隊伍手持魚燈在古村落間巡遊。（中新社記者 韓蘇原/攝）

數據顯示，2025年，「燈會遊」熱度大漲43%，燈會熱門城市酒店預訂量實現按年兩位數增長。「燈會夜遊」成為消費增長引擎，相關訂單量不斷上升。春節假期期間，登頂熱門賞燈城市榜首的瀋陽累計接待遊客1300多萬人次，自貢燈會僅門票收入就超過6000萬元人民幣。

過去，燈會多是節慶時的短暫活動，影響範圍有限。而現在，不少燈會拓展展期，如長安燈會、北京千燈夜等都將持續亮燈至3月。同程研究院研究員程超功觀察到，各地推出的「花燈+文化體驗」「花燈+美食」「花燈+民宿」等項目，將花燈與旅遊深度融合，既延長了遊客停留時間，也帶動了周邊住宿、餐飲消費，讓「夜經濟」因花燈煥發活力。

自南朝建康城首啟元宵燈會，歷經唐宋盛景，燈會文化源遠流長。明太祖朱元璋曾下旨將元宵慶典延長至十晝夜，這一傳統沿襲至今，2025年的夜晚依然被熱鬧璀璨的燈火點亮。儘管在激烈的競爭中脱穎而出並非易事，但無論對於內地還是香港來說，科技、文化、創意與經濟的融合仍為今宵添彩。