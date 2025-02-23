福建為何被稱為「蛇省」？　「蛇城」又在哪？

說到「蛇地名」，或有人直覺與蛇有關的地方，即使家喻戶曉的蛇口，在行政區或中都只算是「小地方」，那中國是有與蛇相關的「大地方」嗎？有，中國還有「蛇城」和「蛇省」。



漳州自然環境適合蛇類棲息

福建漳州有「蛇城」之稱，而當地更廣為人知的，是別具特色的土樓。圖為漳州南靖土樓。（視覺中國/當代中國授權）

「蛇城」說的是地處東南沿海的漳州。建城1,300年的漳州地處福建最南端，與廣東的潮州、梅州為鄰。

當地除了以「漳州三寶」八寶印泥、水仙花和片仔癀聞名外，原來自然環境還適合蛇類棲息，有多種蛇類分布，包括一些珍貴蛇種。所以當地有佷長的養蛇歷史，對蛇類的研究亦領先全國，也有了「蛇城」別稱。

漳州是較早實行對外開放的地區之一，當地經濟發展迅速，目前省內GDP排名僅次於福州、泉州和廈門，是海峽西岸經濟區的中心城市。

漳州現有500多萬人口，還有超過100萬海外僑胞，分布在世界80多個國家，其中絕大部份在東南亞。

永州因《捕蛇者說》而聞名

永州地處湘江上游，是一座風光秀麗的山水洲城。（視覺中國/當代中國授權）

另外，中國還有另一座城市與蛇甚有淵緣——湖南南部的永州。

600多萬人口的永州，亦是因為地理氣候環境而多蛇，蛇相關產業較為成熟。

而人們把永州與蛇「掛鈎」，可追溯至唐代文學家柳宗元的散文《捕蛇者說》。這千古名篇曾納入兩岸三地的中學課程，很多人第一次聽說永州，就是因《捕蛇者說》中的「永州之野產異蛇」。

除了「蛇城」，中國還有一個「蛇省」，便是「蛇城」漳州所在的福建。

福建簡稱「閩」與蛇有關？

南平「蛇節」活動全國獨有，遊客慕名而來。（網上圖片）

福建與蛇有何關係？福建的簡稱「閩」，這名稱比「福建」出現得更早，按《說文解字》的解釋，閩——東南越，蛇種。

淺白地說，歷史上福建土著居民被稱為閩越人，他們崇拜蛇圖騰，認為自己是蛇的後代。

時至今日，福建仍保留不少獨特的蛇文化，例如省內眾多的蛇王廟、蛇王宮，在其他省份不易找到。

在閩北南平市樟湖鎮，每年農曆七月初七有「蛇節」，鄉親會將蛇神請出巡遊，一些村民更會拿着蛇，相隨在巡遊隊伍之中，場面壯觀。

蛇年的主角當然是蛇，圖為江蘇南京秦淮花燈市場，省級非遺傳承人顧葉廣正在製作「靈蛇獻瑞」蛇燈。（視覺中國/當代中國授權）

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