全球首間機械人4S店於北京亮相　涵蓋醫療、陪伴等多元應用場景

2025世界機器人大會將於8月8日至12日在北京經濟技術開發區（北京亦莊）北人亦創國際會展中心盛大舉行。屆時，全球首間以具身智能機械人為核心的4S店也將正式亮相，展示來自40多家企業的100多種機械人產品，涵蓋醫療、康養、陪伴型機械人等多元應用場景。美國AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）也將參會並發表主題演講，展示其在物理AI與通用機械人領域的最新布局。



北京市政府新聞辦公室6日組織媒體參訪活動，帶領媒體提前體驗這間全球首創的具身智能機械人4S店。該店遵循汽車行業4S店概念，提供銷售（Sale）、零配件（Sparepart）、售後服務（Service）及資訊回饋（Survey）一站式服務。展區內不僅展示下棋機械人、超仿真人型陪伴機械人、搬運機械人等，還特別設置康養應用展區，呼應中國快速增長的醫療與養老需求。根據國家統計局《2024年國民經濟和社會發展統計公報》，2024年中國總診療人次達101.1億，凸顯醫療康養對民生的重要性。

康養應用展區展示多款尖端醫療機械人，包括協助腿部受傷患者進行康復訓練的機械人、藥房分揀機械人、植牙手術機械人以及AI骨科手術機械人。其中，AI骨科手術機械人專為膝關節和髖關節置換手術設計，能在5至10分鐘內生成個性化手術方案，精準控制切割尺寸與角度。相較於傳統手術需3至4小時，該機械人僅需約1小時即可完成，且置換物與骨關節的磨合度更高，顯著縮短患者康復時間。目前，這項技術已在中國30多個省市、超過1000家醫院應用，包括北京積水潭醫院、解放軍總醫院第四醫學中心等。

8月2日，2025世界機器人大會新聞發布會在北京召開。（光明網）

北京亦莊機器人和智能製造產業局副局長馬寧表示，工業機械人已廣泛應用於工廠，但醫療與養老等領域仍需政府推動應用落地。他透露，今年下半年或年底，北京亦莊將啟動養老社區建設，進一步推廣機械人在社區場景的應用。

該4S店展示的機械人產品售價從數百元至數百萬元人民幣不等。北京亦莊機器人科技產業發展有限公司副總經理、4S店負責人王一凡表示，店內機械人價格與企業官網一致，但憑藉獨特的展示空間及針對客戶需求的二次開發能力，該店具備顯著優勢。

2025世界機器人大會由中國電子學會與世界機器人合作組織聯合主辦。據《科創板日報》報道，輝達將攜手銀河通用、宇樹科技、中堅科技等合作夥伴，展示其在物理AI與通用機器人領域的最新進展，為全球機械人產業發展注入新動能。