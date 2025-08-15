90後「小巨肺」鄧紫棋GEM　內地一戰揚名成事業轉捩點

小巨肺、鐵肺、海豚音、飈高音，都令人想起鄧紫棋（G.E.M.）。16歲以香港歌手身份出道，橫掃樂壇新人獎，19歲踏足紅館開個唱，更憑超廣音域和爆發力，鄧紫棋被冠上「小巨肺」稱號。

原是香港樂壇可貴的新星，鄧紫棋卻遇上人生逆風，事業受阻。但，想不到一個內地音樂競技節目，使她迅速爆紅，現已是天后級歌手。今年鄧紫棋挾着強勁人氣，回到發迹地香港，成為首位在啟德體育園開個唱的女歌手。



鄧紫棋點解叫G.E.M.？ 原是人生座右銘

鄧紫棋原名鄧詩穎，英文名Gloria，但她有一個更多人熟悉的簡稱G.E.M.，原指Get Everyone Moving，後改為Get Everybody Moving，意思是「讓每個人動起來」，充滿活力和正能量。

她曾解釋，這句話是座右銘，也代表她做音樂的初衷，希望借着自己的音樂有一天也能鼓勵大家實現夢想。

鄧紫棋成長於音樂世家，自小展露音樂天賦，4歲學鋼琴，5歲起嘗試作曲及填詞，13歲便創作第一首歌曲《睡公主》。自中一起，她經常參加歌唱比賽，並多次贏得冠軍。

鄧紫棋自小熱愛音樂。（網上圖片）

鄧紫棋4歲開始學彈鋼琴。（網上圖片）

除了彈鋼琴，鄧紫棋也會吹色士風（Saxophone）。（網上圖片）

鄧紫棋（左）的中學時期照片，青春可人。（網上圖片）

2006年，鄧紫棋參加《Spice It Up 學園祭》，演唱自創歌曲獲得冠軍，並獲張丹邀請簽約蜂鳥音樂，由此展開她的音樂事業。

鄧紫棋16歲出道 海豚音加爆發力成「小巨肺」

2008年，16歲的鄧紫棋推出首張EP《G.E.M.》而正式出道，歌曲《睡公主》、《Where Did U Go》等成為大熱歌曲。她的唱腔獨特、音域廣闊、爆發力強，其海豚音的飈高音唱功更令人讚嘆不已，很快就被冠上「小巨肺」之名。

2008年，鄧紫棋推出首張EP《G.E.M.》，憑《睡公主》、《Where Did U Go》等大熱歌曲，獲得樂壇頒獎禮多個新人獎金獎。（網上圖片）

2011年，鄧紫棋首次踏足紅館開個唱，舉行一連三場「G.E.M. Get Everybody Moving世界巡迴演唱會香港站」，並以19歲之齡成為場館舉行演唱會的最年輕香港女歌手。（視覺中國/當代中國授權）

翌年，鄧紫棋憑音樂實力，奪得2008年度叱咤樂壇生力軍女歌手金獎，成為該獎項最年輕得主，同期也獲得多個音樂頒獎禮新人金獎，奠定樂壇新星的地位，也深得很多90後的喜愛。

出道僅兩年，19歲的鄧紫棋於2011年已登上紅館開個唱，連開三場《G.E.M. Get Everybody Moving世界巡迴演唱會香港站》，成為紅館舉行個唱的最年輕香港女歌手。

鄧紫棋香港音樂事業受阻 參加內地《我是歌手2》知名度急升

在香港，鄧紫棋的音樂事業發展迅速，但同時她卻與蜂鳥音樂發生合約糾紛，影響到她在香港的發展步伐。但，她的音樂才華並沒有因此而被埋沒。

2014年，鄧紫棋參加了湖南衛視歌唱競賽節目《我是歌手2》，打開內地的知名度。由第一集演唱其原創歌曲《泡沫》，迅即成為華語熱唱歌，其後鄧紫棋翻唱《你把我灌醉》、《存在》、《喜歡你》等，其獨特唱腔和具爆發力的演唱，征服了很多觀眾，被封為「鐵肺天后」。

2014年，鄧紫棋參加湖南衛視歌唱競賽節目《我是歌手2》，不單打開知名度，更成為她事業的轉捩點。圖中她正演唱其中一集的比賽歌曲《存在》。（網上圖片）

最終，鄧紫棋獲得總決賽亞軍。《我是歌手2》令她一戰成名，知名度從香港一下子擴展至內地，並迅速累積大量粉絲。她的作品在內地熱播，成為內地音樂市場的超人氣歌手。

鄧紫棋轉戰內地市場 多元曲風贏得樂迷喜愛

這亦成為鄧紫棋轉戰內地發展的契機。在考慮到內地市場規模及資源、音樂創作方向、以及內地歌迷的偏好等因素，她決定在內地市場尋找及實現她的音樂理想。

鄧紫棋在內地的發展，可說一帆風順。她的多元化音樂風格，由早期的抒情R&B到後期的搖滾及電子音樂，每一張專輯都帶來樂迷全新的聽覺體驗，也展現她的創作多樣性。

2015年2月，鄧紫棋參與央視春晚，自彈自唱《多遠都要在一起》。（視覺中國/當代中國授權）

2017年1月，鄧紫棋繼2015年後再次參與央視春晚，跟張信哲對唱《歌從漓江來》。（視覺中國/當代中國授權）

近年間，鄧紫棋以不同身份參與內地綜藝節目，例如2018年《中國新說唱2018》中擔任明星製作人。（網上圖片）

2023年，鄧紫棋現身江蘇衛視跨年演唱會。（網上圖片）

2025年7月，鄧紫棋在內地瀋陽舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會2.0，與約5萬位歌迷共聚一堂。（視覺中國/當代中國授權）

她的代表作包括《Where Did U Go》、《睡公主》、《光年之外》、《倒數》、《後會無期》等，其中《光年之外》達2.6億觀看次數，她的YouTube頻道《GEM鄧紫棋》累積總觀看量逾20億，足見其受歡迎程度。

2016年，鄧紫棋被《福布斯》評為「全球30歲以下30位最具潛力傑出音樂人」。近年間，她以不同身份參與內地綜藝節目，例如2018年在《中國新說唱2018》，擔任明星製作人；同年，以導師身份加盟東方衛視歌舞競賽節目《中國夢之聲·下一站傳奇》等。

在獎項方面，粗略估計，鄧紫棋自2008年出道至今，獲得超過300個兩岸三地的音樂獎項，包括2013年入圍第24屆金曲獎的最佳國語女歌手；2016年，獲得MTV歐洲音樂大獎最佳大陸地區及港台地區藝人；2020年，憑專輯《摩天動物園》獲得第31屆金曲獎評審團獎，成績斐然。

鄧紫棋2025啟德開騷 女歌手第1人

鄧紫棋的海豚音加爆發力，令她被冠上「小巨肺」稱號。（網上圖片）

鄧紫棋將於8月15日在啟德體育園舉行演唱會《I AM GLORIA世界巡迴演唱會》，是首位在主場館開騷的女歌手，更是首位連開五場的歌手。（網上圖片）

2025年，鄧紫棋回歸香港開騷，將會攜同甚麼音樂作品跟闊別多年的香港樂迷見面？期待再次看到她用音樂實力和創作才華，在啟德體育園的舞台上綻放光芒。

