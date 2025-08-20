西藏活佛的雪豹奇緣：乃朗谷生態守護與文化傳承

「我走不出神山，你帶一枝格桑花走吧。」一句風靡內地互聯網的文案，飽含大眾對於藏地的浪漫想象。雪域高原，琉璃凈域，人跡罕至……西藏是無數人心目中的聖潔之地。然而，淨土並非只在人跡罕至之所。位於拉薩市堆龍德慶區古榮鎮的乃朗谷，距拉薩市中心僅38公里，卻是孕育著豐富物種多樣性的人間天堂，「離塵不離城」，「神山」近在咫尺。

在「神山」之上，坐落著至今已有700年歷史的乃朗寺。乃朗寺位於拉薩市堆龍德慶區古榮鎮，地處海拔4200多米的半山。乃朗寺現有僧眾30餘人，屬藏傳佛教噶瑪噶舉派。據乃朗寺的主持巴沃活佛講述，乃朗谷與一只雪豹的奇緣，開啟了該地區的生態文化保護之旅。

雪豹奇緣守護生靈樂土

乃朗寺所在的楚布溝乃朗谷，是一片生態與人文交織的生靈樂土。在此地，214種植物蓬勃生長，60種鳥類自由翺翔，17種獸類自在棲息。根據2025年6月乃朗生態文化中心發布的《乃朗谷雪豹重要棲息地野生動植物資源本底調查及監測項目》，乃朗谷共記錄到17種獸類。其中國家一級保護野生動物有雪豹、馬麝和白唇鹿（青藏高原特有）；國家二級保護野生動物有巖羊、兔猻、赤狐、狼、歐亞猞猁、豹貓、棕熊和石貂。2022年3月，乃朗谷地區紅外相機首次捕捉到雪豹活動的影像。

乃朗谷地區與雪豹的緣分，還要從一段故事談起。「小時候，附近村民送了一只雪豹幼崽到寺廟，我當時沒有養，讓村民放生掉了。」西藏乃朗寺巴沃活佛曾對媒體講述他與雪豹的奇緣，「2019年我在山上閉關時，感受到山洞外有大型貓科動物活動。後來僧人告訴我，附近發現了一只自然死亡的成年雪豹，我想這會不會是當年那只小雪豹？」

一隻雪豹的音訊，使巴沃活佛萌生了保護雪豹的願望。2021年，乃朗寺與北京大學生命科學學院呂植教授團隊合作組建巡護隊。呂植教授提出：「科學需要數據，我們不妨去尋找它們。只有先找到，才能真正保護它們。」「我們上山布置紅外相機，就是要證明雪豹的存在。」巴沃活佛接受媒體采訪時說。這些相機不僅捕捉到雪豹攜帶幼崽的珍貴畫面，還記錄到9種中國國家一級保護動物。

圖為2023年3月11日，拉薩乃朗谷設置的野外相機拍攝到的雪豹蹤跡。（乃朗寺供圖）

巴沃活佛與呂植教授團隊向林草部門反饋了雪豹的蹤跡。上級部門批覆後，於2023年初設立了乃朗谷雪豹重要棲息地。乃朗寺在北京大學的指導之下，又向西藏自治區申請成立乃朗谷自然保護小區，此後，西藏首個自然保護小區和乃朗生態文化保護中心相繼成立。

2025年3月，一只名為「次仁娜娜」的雪豹在乃朗生態文化保護中心聯合堆龍德慶區林業和草原局、曲水野生動物園和乃朗寺的共同努力下，經歷一年的救治與守護，成功放歸野外。放歸當日，巴沃活佛親臨現場，見證了「次仁娜娜」回歸雪山。

雪豹保護為乃朗寺的生態保護行動拉開序章。乃朗寺在廣義生態保護方面的行動邊界不斷拓展。寺院積極參與拉薩南北山綠化工程，並成為西藏首座實現碳中和的寺院。「環保不是一次性行為，而是一種生活方式的改變。」巴沃活佛說。巴沃活佛希望乃朗寺的實踐能為宗教團體參與生態保護行動提供借鑒。

乃朗谷中的人文畫卷

除了自然資源，乃朗谷也擁有豐富的文化資源。那嘎村藏戲隊傳承了300年，楚布溝的藏戲古韻響徹天籟。每逢雪頓節上演的《頓月頓珠》是藏戲傳統劇目「十三大本」之一，青稞地里跳起的藏族傳統舞蹈「鍋莊舞」，皆是乃朗谷的人文風景。在飲食上，此地的糌粑最具代表性。108座水磨坊沿楚布河鋪展，古榮糌粑的醇香從轉動的水磨中飄出——這項國家地理標志產品沿用古時工藝，依然留存在乃朗谷的村落中。

林卡是藏語詞匯，漢語譯為園林。「過林卡」即交遊、野餐，是藏族傳統的休閒活動。2025年8月7日，借僧人過林卡的機會，乃朗生態文化保護中心發起「共建無廢社區」環保清潔活動，倡導「無廢林卡」（無一次性物品消耗的野餐）和「凈灘」（村莊河岸垃圾撿拾）活動，從「無廢寺廟」邁向「無廢山谷」。

乃朗生態文化保護中心的工作範圍不僅包括生態自然環境，也涵括了宗教、歷史、民俗等人文環境。巴沃活佛說，工作人員在社區周邊調查發現了很多特別的節日儀式。比如，藏歷五月十五，乃朗谷村落舉行「曬經書節」，男女老少穿著腰前橫紋服飾和嘎洛鞋，與僧人一起背著經書圍繞田地走完一圈，在誦經聲中虔誠祈願。

圖為2025年5月29日，乃朗寺古籍館工作人員在整理、錄入藏文古籍資料，這些是乃朗寺古籍館出版的學術資料等。（中新社）

在古籍保護方面，乃朗寺同樣成績斐然。「寺院作為學修經典的場所，承擔著經典傳承與學術研究的任務。」巴沃活佛介紹道，寺內古籍館最初只做收集整理，如今已發展為擁有11名專業人員的綜合研究機構，人員涵蓋佛學堪布（藏傳佛教中的高級學位和教職頭銜）到大學本科、博士等不同學歷人才。此外，乃朗寺還與中國人民大學、浙江大學和西藏大學等高校建立了長期合作關係。乃朗寺為高校課題研究提供原始資料，同時也培養自己的研究人員。「這種合作讓傳統佛學研究和現代學術形成了良性互動。」巴沃活佛說。

2023年8月，西藏自治區圖書館乃朗寺分館、西藏自治區古籍保護中心乃朗寺古籍館、西藏自治區非遺保護中心乃朗寺分館和乃朗寺文物陳列館正式掛牌成立。巴沃活佛表示，「四館」的落成，為乃朗寺打造了一座現代化、高規格的文化新空間，他相信，這將有助於藏傳佛教的傳承與創新，深化其在當代社會的發展與實踐，並對促進藏傳佛教在漢地的弘傳產生積極作用。

雪豹與乃朗谷地區的故事仍在續寫。乃朗生態文化保護中心以雪豹為靈感，設計了名為「噶瑪家族」的IP形象，雪豹的簡筆形象被印刷在帆布袋、水杯等文創周邊上，成為連接公眾與生態保護的「使者」。從生態保護到古籍傳承，巴沃活佛與乃朗谷地區的實踐始於一只雪豹的音訊，並不斷延伸至更廣闊的領域。