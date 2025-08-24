獨庫公路千年人文景觀　歷史印記下的「時光畫卷」

新疆獨庫公路的自然奇景讓人驚歎，沿途的人文景觀同樣值得細細品味。這條貫穿天山的道路上，藏着游牧民族的印記、古文明的密碼。



本篇聚焦3處有代表性的人文地標，帶大家沿獨庫公路，走進這些藏着故事的風景之中。



瓊庫什台村落 天山深處的木屋童話

從獨庫公路那拉提草原段，向東南行約100公里，瓊庫什台村便藏在天山溝谷間。這個景色能與阿勒泰媲美的哈薩克族村落，至今仍保留着遊牧傳統。

庫爾代河穿村而過，將村落分為東西兩半，標誌性的「木楞屋」用雲杉木條榫卯拼接，屋頂蓋上麥草與牛羊糞混合的泥土，冬天既能抵禦嚴寒、夏天又能隔熱，一舉兩得。

每年6-8月是到訪瓊庫什台村落的旺季，大家可以見到牧民們趕着牛羊遷去夏牧場，留下的村民則忙着收麥、釀馬奶酒。清晨時分，或許還能見婦女擠牛奶、孩子追牧羊犬，傍晚馬隊踏夕陽歸村，鈴聲漫過山谷等村落風光。

除了在村中體驗傳統的哈薩克族風情，大家亦能沿着庫爾岱河向南，踏上漢代解憂公主遠嫁物龜兹的烏孫古道，亦可向東徒步，前往喀拉峻秘境，在闊克蘇峽谷的人體草原下，看九曲十八彎的河流奇觀。

打卡提示：入住當地民宿可體驗包爾薩克配馬奶酒；徒步2公里到「瓊庫什台石林」；海拔1,900米，溫差較大，需備薄外套。

克孜爾千佛洞 比莫高窟更早的絲路佛境

沿獨庫公路南行至拜城縣，眼前赭紅色的山崖上突然出現數百個神秘窟龕──這就是比敦煌莫高窟早300年的克孜爾千佛洞，是絲路北道重要佛教遺存。

克孜爾千佛洞窟群綿延3,000米，現有編號的洞窟有236個，内存壁畫約1萬平方米，主要分為兩種藝術風格，分別是犍陀羅風格和龜兹風格。

其中，第17窟、38窟為龜兹風格的代表，石窟中大量繪製了佛本生和因緣故事，以菱形格敘事，線條勁挺，帶有獨特的光影美感。

而第47窟，則是克孜爾千佛洞面積最大的石窟，高約16.5米，寬7.6米，左右兩壁有五排鑿孔，相信原為排放五列泥塑彩繪佛像的孔洞，甬道外側亦有菩薩塑像的殘迹，其開鑿時間能追溯至公元4世紀中期，是目前發現世界上開鑿最早的大像窟，極具歷史意義。

打卡提示：石窟執行預約參觀制度，每日限流1,340人，需前往微信公眾號「龜兹研究」預約及購票。

庫車老城 生土築起的古龜兹遺存

來到獨庫公路終點，除了庫車大峽谷，在庫車市區東部，還坐落了一座歷史古城——庫車老城。這裏是古龜茲國（粵音：gau1 ci4）都城的核心遺存，面積約2平方公里，住着上萬戶維吾爾族居民，建築多為明清所建。

庫車老城街巷沿途可見許多生土民居，牆厚60至80厘米，以黃土混麥草夯成，平頂可曬糧納涼。木門上雕纏枝蓮、幾何紋，銅環多為羊角或太陽造型，寓意豐饒和光明，充滿異域風情。

漫步老城，不可錯過的有熱斯坦歷史文化街區，這條熱鬧的街巷從早開到晚，有現烤沙木薩、剛炸的包爾薩克，還有賣桑皮紙、土陶的老店等，花帽巷、門巴扎、擊鼓巷等都是極具特色的巷道，置身其中，可體驗濃厚的龜兹文化。

打卡提示：到庫車大寺，可參觀特色磚雕拱門；當地特色美食有大饢和庫車大麥麵。

從瓊庫什台村落的游牧日常，到克孜爾的絲路佛跡，再到庫車老城的龜兹煙火氣，獨庫公路的人文印記，是天山腳下不同文明的沉澱。趁獨庫公路開放的時間，不如去這座最美天山走一趟吧！

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：

https://www.ourchinastory.com/