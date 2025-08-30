盤點內地古裝探案劇　哪個神探、法醫最經典？

以偵查案件、解開謎團為主軸的內地古裝探案劇，一直不乏捧場客。今年的《朝雪錄》就以緊湊劇情、迅速解謎及清晰邏輯推理，成功攫住觀眾的心。

不過，若說最經典的古裝探案劇，資深劇迷一定會想起兩個人物──神探狄仁傑和古代法醫宋慈。今期盤點歷年的古裝探案劇，看看會否有你心中那杯茶。



《神探狄仁傑》心思縝密破奇案 系列電視劇停不了

提起古裝探案劇，不少劇迷首推2004年的《神探狄仁傑》。劇情節奏明快，首集主角狄仁傑就以精密的邏輯推理，破解一宗婦人上吊案件，明確指出如何從現場的蛛絲馬迹來緝兇。

《神探狄仁傑》主要講述唐朝武周時期狄仁傑屢破奇案、揭破敵人陰謀的故事。劇集由《使團驚魂》、《藍衫記》和《滴血雄鷹》三個獨立又息息相關的命案組成。

內地經典古裝探案劇《神探狄仁傑》，以主角狄仁傑利用縝密思維及嚴謹推理破解奇案為重心。（網上圖片）

《神探狄仁傑》中，冷靜機智、重情重義的狄仁傑（梁冠華飾，右）在得力助手李元芳（張子健飾，左）的幫助下，破獲大小案件，粉碎不少陰謀詭計，兩人被視為完美拍檔。（網上截圖）

《神探狄仁傑》中，武則天對狄仁傑信任有加，對其辦案大力支持，使狄仁傑得以屢破奇案。（網上截圖）

《使團驚魂》講述武周年間，舉國迎接突厥議和使團逗留京城期間，接連發生多件舉國震驚的大案。武則天急調被貶的狄仁傑進京，務求盡早破案，結果發現命案背後，竟然隱藏重大陰謀。

《藍衫記》講述狄仁傑與護衛李元芳在鄉間暗查民情期間，一天內出現兩宗命案，因而引起了他們的注意。罪犯現場沒留下一點線索，但狄仁傑運用智慧，察覺案件跟一本名為《藍衫記》的書籍有關，從而抽絲剥繭揭開謎團。

至於 《滴血雄鷹》則由一幅用鮮血圖畫的滴血雄鷹，引出劍南、隴右、河東三道同時發生命案，又跟江家滅門案有關，狄仁傑輾轉追查下，竟涉及朝堂之爭，令人意想不到。

當年《神探狄仁傑》首播時，大受歡迎，陸續推出第二至第四部以及前傳等劇集，足見其吸引力。《神探狄仁傑》於2012年榮獲「十大電視製片優秀電視劇」獎。

《大宋提刑官》宋慈為原型 古代法醫偵破冤案

古代的提刑官，有如現代的法醫，而2005年播映的《大宋提刑官》，講述南宋提刑官宋慈的事迹，劇中選材來自宋慈的著作《洗冤集錄》，是集律令、法醫界、解剖學、藥理學、外科、骨科於一身創編而成。

《大宋提刑官》包含11件命案，例如《李府連環案》、《梁羽生命案》、《遺扇嫁禍案》等，每個單元有着一個謎案。主角宋慈在一件件撲朔迷離的案件中，憑藉其創立的法醫檢驗和邏輯推理方法，令遭掩蓋的事實真相大白，多年的冤案得以昭雪。

《大宋提刑官》中，主角宋慈（何冰飾）運用自己創立的法醫檢驗和邏輯推理方法，揭露真相、懲治邪惡。（網上圖片）

《大宋提刑官》以法醫學鼻祖宋慈所著的中國古代法醫學著作《洗冤集錄》為藍本。（網上圖片）

劇集憑着懸念迭起的故事情節、引人入勝的偵破過程，尤其現場檢驗和案情推理吸引觀眾追看。播出後，收視理想，最高收視更曾逹35.66%，難怪成為大眾至今未忘的古代探案劇。

香港亦早於1999年根據宋慈《洗冤集錄》改編為劇集《洗冤錄》，由歐陽震華飾演宋慈。

《御賜小仵作》新手女法醫上場 驗屍加插畫解說簡單易明

《大宋提刑官》是講法醫學鼻祖宋慈的事迹，而2021年播映的《御賜小仵作》（港譯《機智女法醫》）就是一位新手女法醫的故事。

劇集改編自清閑ㄚ頭小說《仵作娘子》，講述來自仵作世家的楚楚，為實現夢想前往參加仵作考試，獲掌管三法司的安郡王賞識。楚楚憑着高超的驗屍能力，加上安郡王斷案如神，聯同大理寺少卿景翊、武將世家出身的女俠冷月及駐守西南的將軍蕭謹璃，五人組成「偵探天團」，偵破一樁樁離奇懸案，最終更攜手破解延續18年的驚天大案。

《御賜小仵作》由蘇曉彤飾演新手女法醫楚楚、王子奇飾演安郡王，兩人相遇相交，從中收穫了愛情和友情。（網上圖片）

《御賜小仵作》第一集中，來自仵作世家的少女楚楚，獨自到長安參加仵作考試。劇中沒有刻意的血淋淋驗屍過程，卻會以出現案件還原的場景來解說案情。（網上截圖）

《御賜小仵作》中，當楚楚驗屍時，會配以插圖或動畫來解說屍體遭遇意外或謀殺等情況。（網上截圖）

《機智女法醫》有不少驗屍場面，但卻沒有血淋淋的解剖場面，反而巧妙地利用插畫配合楚楚驗屍時的口述解說，令人看得明白。

劇中懸案情節緊湊，描寫精妙，但劇情輕鬆不沉重，適合愛看探案劇卻害怕血腥或恐怖場面的劇迷。

《唐朝詭事錄》延續狄仁傑威名 狄公弟子破詭案守護眾生

2022年推出的《唐朝詭事錄》，講述繁華的大唐盛世之下發生的一系列奇聞異事。故事以唐代景雲二年，長安縣尉武大起離奇死亡，狄仁傑弟子蘇無名在裴侍郎引薦下成為長安縣尉，太子親信金吾衛中郎將盧凌風以為蘇無名是公主之人，二人相處不甚融洽，卻無奈要合作破案，由此揭起序幕。

兩人由初時互無好感，到後來攜手破解詭異奇案，肩負起挽救社稷於危急的使命。

《唐朝詭事錄》劇情推進明快、劇情懸疑，加上環環相扣，成功吸引劇迷入戲。（網上圖片）

《唐朝詭事錄》的主角長安金吾衞中郎將盧凌風（楊旭文飾），在劇中有不少大展身手的武打場面。（網上圖片）

《唐朝詭事錄》中，狄仁傑弟子蘇無名（楊志剛飾）以縝密的邏輯推理，洞悉各個詭異案件背後隱藏的秘密，終於讓真相大白。（網上圖片）

《唐朝詭事錄》包括八個不同風格的詭異案件，分別是《長安紅茶》、《石橋圖》、《眾生堂》、《黃梅殺》、《甘棠驛怪談》、《鼉神》、《人面花》及《參天樓》。有別於傳統探案劇，劇集結合了懸疑、靈異等元素，以詭異嚇人的氣氛抓住觀眾的心。而追查案件時，會發現背後隱藏着重大的意義及反思。

劇集另一亮點是縝密的邏輯推理，並在不少細節都埋下伏筆，讓觀眾齊齊追查真兇和真相。

《唐朝詭事錄》播出後大受歡迎，相隔兩年（2024年）推出第二季《唐朝詭事錄之西行》，亦口碑甚佳。故事講述升任大理寺少卿的盧凌風和狄公弟子蘇無名再度遇上連串詭異謎局，西行之路，境遇難測。

《朝雪錄》女主身兼醫生和法醫 救人破案尋真相

今年7月開播、大獲好評的《朝雪錄》，改編自步月淺妝的小說《權寵之仵作醫妃》。

故事講述大理寺卿之女沈莞遭遇滅門，她借用秦府九娘子秦莞的身份逃離家鄕，其後憑藉高超的醫術和勘驗術，猶如結合醫生和現代法醫於一身，她與世子燕遲攜手破解各種懸案，揪出真兇，最終在發現皇室的驚天秘密的同時，查出當年父親枉死的真相。

今年開播的《朝雪錄》，劇情緊湊，每個案件都能迅速解謎，令人看得投入。（《朝雪錄》官方海報）

《朝雪錄》的女主角沈莞（中），既是醫者，又有擔任仵作的才能，可說是身兼醫生和現代法醫於一身。（《朝雪錄》微博劇照）

《朝雪錄》講述大理寺卿之女沈莞（李蘭迪飾）與睿王世子燕遲（敖瑞鵬飾）聯手破解奇案，並發現了皇室隱藏的驚天秘密。（《朝雪錄》微博劇照）

《朝雪錄》將古代探案和醫療元素結合，劇情邏輯推理清晰、道具還原度逼真，其以單元案件形式推進，節奏緊湊，沒有拖拖拉拉。主角孤女和強勢世子同樣智謀俱備，不單巧破奇案，同時感情萌芽升溫，令人看得投入。

