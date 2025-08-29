意大利音樂劇但丁《神曲》9月來港　開啟從地獄到天堂的靈魂之旅

1970年，中國與意大利正式建交，兩國關係歷經55年穩步發展，作為分處古絲綢之路兩段的亞歐大國，中意在文化領域不斷深化交流合作。為慶祝中意建交55周年，9月4日至7日，意大利殿堂級音樂劇《神曲》將登陸香港理工大學賽馬會綜藝館，接連5場，與香港市民共赴跨越七百年的藝術盛宴。門票現已於Artmate、01空間開售。



700年前，意大利詩人但丁·阿利吉耶里（Dante Alighieri）揮筆寫下史詩巨作《神曲》。這一次，但丁的《神曲》將迎來當代詮釋，融合搖滾、歌劇、古典跨界，並配合3D動態投影與機械舞台，帶香港觀眾由「地獄」走到「天堂」，開啟一場靈魂遠征。



導演Andrea Ortis在尊重原著下大膽創新，為14世紀的經典不朽，結合21世紀的音樂及舞台科技；作曲家Marco Frisina以古今編曲交織，精準托出劇中最戲劇化時刻，重現但丁筆下的神秘與宏偉。

在視覺呈現上，舞台效果同樣做到了極致。《神曲》全劇超過70個3D動態投影場景，配合精心設計的機械裝置，讓舞台空間不斷變化，充滿互動性，仿佛變成了一座流動的劇場。穿越地獄、煉獄，直至天堂，從讓人不寒而慄的靈魂投影，再到光影變化交錯的靈魂進化，最後舞台將被聖潔的星光籠罩，穹頂莊嚴肅穆的神像，為觀眾帶來靈魂昇華的震撼。

為將觀眾帶入神聖恢弘的空間，劇組亦特別設計了超過200套華麗服飾，涵蓋但丁、維吉爾、靈魂、天使、惡魔等各類角色，採用複雜的刺繡、手工珠飾和特殊面料製作，為角色塑造增添了豐富的層次感。

全劇分為「地獄、煉獄、天堂」三個章節，音樂風格靈活轉換，緊扣角色情緒與哲思。由梵蒂岡音樂藝術總監等國際頂尖團隊操刀，並由8位才華橫溢的意大利歌手用他們極具感染力的嗓音，將經典詩篇與現代搖滾、流行和歌劇多重音樂元素無縫融合，帶領觀眾開啟從搖滾地獄到歌劇天堂的震撼音樂之旅。輕鬆駕馭著「地獄篇」的撕裂式搖滾高音與「天堂篇」的純淨歌劇詠歎調，為觀眾呈現出一場無與倫比的聽覺盛宴。

但丁的《神曲》被譽為世界文學史上的巔峰之作，開啟了歐洲文藝復興，是奠定意大利語根基的文學豐碑。《神曲》全詩逾一萬四千行，記錄了但丁「人生的中途」在夢中發生的一場靈魂之旅，深刻探討生命、信仰、罪惡與道德，成為後世哲學與藝術的重要參照。

作為全球首部也是唯一一部改編自但丁同名詩作的作品，音樂劇《神曲》自2007年首演以來，載譽全球、紅爆海外：2007年奪得「意大利但丁協會金獎」，2019與2020兩度贏得「佩爾塞福涅獎」。2024年意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）訪華期間曾在北京獻演，並登上過維羅那露天羅馬劇場、Trieste Rosetti、米蘭阿爾欽波爾蒂等多個意大利主要劇院，多次爆滿口碑叫座，累計吸引逾100萬觀眾及40萬學生入場。

9月4日至9月7日，《神曲》將在香港上演，登陸香港理工大學賽馬會綜藝館，為香港觀眾開啟從「搖滾地獄」到「歌劇天堂」的震撼音樂之旅，門票現已於Artmate、Cityline、01空間開售。

【但丁巨著．意大利音樂劇《神曲》香港站2025演出資訊】

地點：

香港理工大學賽馬會綜藝館



日期時間：

9月4日（星期四）晚上7時30分

9月5日（星期五）晚上7時30分

9月6日（星期六）下午2時30分；晚上7時30分

9月7日（星期四）下午2時30分



票價：

港幣$1,588/$1,388/$1,188/$888/$588/$288



