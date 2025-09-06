港澳4處國家級抗戰紀念遺址、設施　毋忘抗日民眾事迹

今年是中國抗日戰爭勝利80周年，歷來國務院先後公布四批國家級抗戰紀念設施、遺址，合共294處。當中，香港和澳門有四處入選，包括香港的烏蛟騰抗日英烈紀念碑、斬竹灣抗日英烈紀念碑、澳門的冼星海紀念館和鏡湖歷史紀念館。

這些紀念設施都見證了當年抗日戰爭時，民眾上下一心、浴血奮戰的事迹。究竟這四處設施的背後有甚麼抗戰故事？



香港：烏蛟騰抗日英烈紀念碑 村民建碑懷緬抗戰犠牲者

位於沙頭角烏蛟騰村的烏蛟騰抗日英烈紀念碑，早於2015年被列入第二批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄，它也是香港首個入選的紀念設施。

位於沙頭角烏蛟騰村的烏蛟騰抗日英烈紀念碑，在2015年被列入第二批國家級抗日紀念設施、遺址名錄。（香港自遊樂在18區網站/當代中國授權）

烏蛟騰抗日英烈紀念碑基座上，橫書「浩然正氣」四個大字。（網上圖片）

位於烏蛟騰抗日英烈紀念碑附近的碑文座。（網上圖片）

烏蛟騰抗日英烈紀念碑是紀念於1941年至1945年日佔時期，為保衛香港、對抗日軍侵略而犧牲的抗日游擊隊東江縱隊港九獨立大隊成員，以及烏蛟騰村村民而建。

回顧日佔時期，烏蛟騰村是抗日游擊隊港九大隊的重要據點。1942年9月，日軍包圍烏蛟騰村，要求村民交出自衛武器和供出游擊隊員，村長李世藩及很多村民都拒絕妥協，因而遭到日軍的酷刑折磨，結果李世藩和多位村民都不幸犠牲。

1951年，烏蛟騰村民自發地在烏蛟騰一處山坡，豎立一座紀念碑來紀念這班抗日英烈。2009年，烏蛟騰烈士紀念園遷址重建到現址。

香港：斬竹灣抗日英烈紀念碑 東江縱隊及西貢居民發起籌建

位於西貢斬竹灣大網仔公路旁的斬竹灣抗日英烈紀念碑，是由一群東江縱隊老戰士及西貢居民發起籌建，以紀念為香港、為國家捐軀的西貢抗日烈士。

香港日佔時期，西貢是另一個重要的抗日根據地。當年抗日義士組成港九獨立大隊，在東江縱隊曾生司令的領導下，展開抗日鬥爭，並在西貢民眾的支援和幫助下，營救了大批文化精英安全返回內地，也援救了很多英美盟軍和國際友人脫險，以及殲滅大量日軍，為中國抗日戰爭和世界反法西斯戰爭的勝利，做出不少貢獻。

斬竹灣抗日英烈紀念碑高20公尺，碑體以步槍為主題，象徵抗日武裝力。紀念碑正立面，鑲了一塊青石碑，上刻有碑文，記錄了三年零八個月抗擊日軍侵略的事跡。同時，紀念碑所坐落的烈士碑園內，埋葬着1941年香港保衛戰時犧牲的西貢居民。（視覺中國/當代中國授權）

2025年8月30日，特區政府在西貢斬竹灣抗日英烈紀念碑園舉行典禮，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。圖為特首李家超帶領嘉賓向斬竹灣抗日英烈紀念碑鞠躬致敬。（視覺中國/當代中國授權）

當年這批游擊隊員中，不少是西貢村民，因此地方民眾認為他們抗日的英勇事迹、對國家民族的貢獻，都是值得讚揚的。於是，大眾發起在北潭涌建立紀念碑，並由曾生為碑題字，其後，建碑籌備工作獲得各區鄉紳、各界社團及海外華僑的踴躍捐輸，而政府則於西貢斬竹灣撥出土地建墓園及建碑。

1989年1月，斬竹灣抗日英烈紀念碑揭幕，其後以8月15日定為謁碑日，每年會舉行謁碑典禮。

紀念碑高20公尺，碑體以步槍為主題，象徵抗日武裝力。紀念碑正立面，鑲了一塊青石碑，上刻有碑文，記錄了三年零八個月抗擊日軍侵略的事迹。同時，紀念碑坐落的烈士墓園內，埋葬着1941年香港保衛戰時犧牲的西貢居民。

斬竹灣抗日英烈紀念碑於2020年被列入第三批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄。

澳門：冼星海紀念館 細賞《黃河大合唱》作曲家手稿

位於澳門俾利喇街的冼星海紀念館，2019年開幕，2020年被列入第三批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄。

該館集中展示20世紀中國最傑出的音樂家冼星海的生平文物。冼星海融合中西音樂技法，創作出眾多膾炙人口的音樂作品，洋溢着根植澳門的兼容並蓄的人文氣質。他的代表作之一《黃河大合唱》在抗戰期間廣為傳唱，鼓舞全國人民抗戰的士氣，激發愛國情懷。

澳門冼星海紀念館原為郵電局宿舍，建於1950年代，是一座兩層高西式別墅。後來經澳門文化局修復後，免費開放給公眾參觀。（澳門旅遊局網站/當代中國授權）

冼星海紀念館設有展覽廳、多功能廳、探索空間、庭院等，透過觀看介紹冼星海生平的影片、生前的照片及其他展品，可以瞭解他的一生及藝術成就。（澳門政府新聞局FB/當代中國授權）

澳門冼星海紀念館內，展示了多份樂曲的手稿，包括抗日戰爭期間廣為傳唱的冼星海代表作《黃河大合唱》的珍貴手稿。（澳門政府新聞局FB/當代中國授權）

冼星海紀念館原址為郵電局宿舍，建於1950年代，是一座設有花園的兩層高西式別墅。後來經澳門文化局修復後，免費開放給公眾參觀。

館內設有展覽廳、探索空間等功能區，展出冼星海《黃河大合唱》手稿、小提琴等藏品。

鏡湖歷史紀念館 今年成為國家級抗戰紀念設施

位於澳門連勝街的鏡湖歷史紀念館，是今年（2025）公布的新一批國家級抗戰紀念設施、遺址之一。

鏡湖歷史紀念館位於鏡湖醫院內，於1989年建成。該館面積約130平方米，其建築仿中式亭閣風格。

澳門鏡湖歷史紀念館的建築屬仿中式亭閣風格。（網上圖片）

鏡湖歷史紀念館，是2025年公布的新一批國家級抗戰紀念設施、遺址之一。（網上圖片）

鏡湖歷史紀念館展出多項鏡湖醫院的相關文物，包括九一八事變時，醫院籌集資金抗擊日軍的抗戰事迹。（網上截圖）

館內展示了多項鏡湖醫院的相關文物，包括1871年「倡建鏡湖醫院碑記」、1872年鏡湖醫院門額石刻、1893年的「旨建坊」，以及鏡湖醫院慈善救濟及抗戰事迹和重要資料，當中的紀錄有九一八事變時，醫院籌集資金抗擊日軍；盧溝橋事變後，成立澳門中國青年救護團，到廣州及中山救護抗日軍民等歷史。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：抗戰勝利80周年｜浴火重生：城市受戰火重創 如何重獲新生？