內地微短劇熱潮　橫店變「豎店」如何推動產業發展？

微短劇帶動數碼娛樂產業發展迎來新動力，對旅遊業等其他產業原來也有裨益。

受惠微短劇熱潮，全國多地紛紛建設「豎店」，仿傚中國面積最大影視拍攝基地浙江橫店影視城，可供多個劇組同時使用，又能滿足遊客所需，產生聯動效應。



微短劇拍攝基地受追捧 橫店也變「豎店」

微短劇行業發展迅猛，浙江橫店影視城吸引了大批從業者前來拍攝。（視覺中國/當代中國授權）

事實上，橫店影視城也變成了其中一座「豎店」，此處的「豎」指的是用於觀看微短劇的豎屏。今年以來接待近1,000個微短劇劇組。橫店內有大量特色場景，甚至每天有十多個劇組同時拍攝。

橫店影視城在去年已經成立豎屏劇運營中心，華夏文化園作為集中拍攝點之一，為不同類型的微短劇劇組，打造了數十個實景拍攝場景。

「豎店」在全國各地拔地而起，鄰近香港的東莞，當地就有首個專為微短劇量身打造的綜合性影視制作基地，在去年7月底正式開業，位於東莞市南城街道凱達科技設計中心。單是一期的總面積就佔地超過1萬平方米，擁有上百個設計獨特、充滿現代氣息的微短劇場景。

在上海，位於嘉定安亭的上海國際短視頻中心，當地今年重點項目古裝微短劇內外景基地也將正式投入使用。與東莞的「豎店」要求安靜，不對公眾開放相比，上海的「豎店」除了服務劇組，還計劃發展文旅。

東莞建設首個微短劇拍攝基地。（視覺中國/當代中國授權）

據負責人指，當古裝基地開放之後，相信會有更多旅行社跟進「一日遊」古裝項目，提供從市中心往返的行程。在符合相關規定的基礎上，基地希望盡可能準備更多內容，讓遊客在化妝師、攝影師、執行導演、場務在場的片場，感受實景拍攝的樂趣。

微短劇劇集爆紅 助推多行業發展

橫店影視城人來人往，既有微短劇的劇組，也有慕名而來的遊客。（視覺中國/當代中國授權）

從門票收入的增長到餐飲住宿的繁榮，再到特色手工藝品的熱銷，旅遊業、零售業等，都因微短劇的熱播而煥發出新的生機與活力。

數十秒至數分鐘一集的微短劇既催生大量就業職位，直接擴大影視行業的就業規模，為傳統影視從業者提供轉型發展的新機遇，同時更會與其他產業有機結合，拓展更廣更深的應用場景和價值空間。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

