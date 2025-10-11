中國竟有14座活火山！　哪一座最危險？

說到火山爆發，大家想起的會是日本？是印尼？還是災難片的畫面？其實中國也存在活火山，而且有14座之多，其中這一座被專家認為是最危險.....



香港西貢有超級火山！

西貢糧船灣的六角形岩柱，是超級火山爆發後所形成。（視覺中國/當代中國授權）

火山是由地殼內部岩漿噴出堆積形成的山體，它主要分為死火山和活火山兩種。

死火山是指在人類歷史時期從未有過活動，且幾乎不再會爆發的火山。該類火山在世界上的分布最廣泛，很多已看不出火山的「形狀」。例如在香港西貢，便有一座「糧船灣超級火山」，它在1.4億年前的史前時代爆發，現在是死火山。

活火山就是現今仍在活動、可能會爆發的火山。火山爆發或有高溫熔岩、火山灰、有害氣體噴湧而出，並常伴隨着地震，對周邊或造成重大破壞。

以地球的歷史的尺度而言，火山活動所指的「現今」，是一個跨度很大時段，某些活火山的上一爆發，可能是幾百，甚至幾千年前。舉個例子，著名的日本富士山是活火山，上一次爆發已是1707年。

活火山和死火山有何分別？

（當代中國製圖）

據統計，全球有500多座活火山，最多活火山的國家是印尼和日本，地球大約三分之一活火山在這兩個「火山國」境內。

除了死火山和活火山，大家或會聽休眠火山或睡火山，它是指人類歷史時期有過活動、現今處於「休眠」狀態的火山，惟其定義較為含糊，近年已較少使用，例如富士山以往被視為休眠火山的代表，現在則歸入活火山類別。

因為活火山的「活」，人們對它們的興趣會更大。那麼中國有多少活火山、它們在哪裏呢？

中國活火山不算很多，目前的統計一共是14座，包括黑龍江五大連池、鏡泊湖火山和科洛火山；吉林的長白山天池、龍崗火山。

長白山天池是火山湖？

長白山天池是著名旅遊點，但很多遊客或不知道它就是活火山的火山口。（視覺中國/當代中國授權）

內蒙古活火山最多，共有諾敏河、阿爾山、阿巴嘎、烏蘭哈達4座。新疆則有阿什庫勒火山，雲南有騰沖火山。

海南有瓊北海口火山，它們是最接近香港的活火山，直線距離只有500多公里。台灣也有兩座，分別是大屯和龜山島火山。

14座活火山中，很多人只會對長白山天池火山的名字有些許印象，而「印象」或源自長白山天池，因為這個位於中國和朝鮮邊境線上的湖泊，早已是著名景點。

天池火山離長白山天池多遠？答案是零距離。清康熙四十一年（1702年）長白山火山爆發，主峰山頂形成了盆狀火山口，天池正是火山口積水所形成的湖泊。所以，長白山天池和天池火山概念不同，卻是同一地方。

處於活躍期 具潛在危險

長白山天池火山監測站的工作人員檢取溫泉氣體樣本，了解火山活動情況。小圖為長白山天池火山監測站。（網上圖片）

長白山天池世界海拔最高的火山湖，同時是中國最深的湖泊，它平均深度204米，最深處達到373米。373米是甚麼概念？香港灣仔的中環廣場，高度是373.9米。

要注意的是，天池火山一帶寧靜美麗、風光如畫的背後，隱藏着危機。

天池火山正處於活躍期，它1903年曾發生小規模爆發，2002至2005年間附近又曾發生了數千次地震，一些區域更發生了不尋常變形，並釋放火山氣體。所以專家認為，它是中國最具潛在爆發危險的火山，沒有之一。

專家還指出，長白山天池火山的岩漿中二氧化矽含量達到約70%，如岩漿中氣體含量高，一旦火山噴發「就是爆炸性的了」。

新疆1951年有火山爆發

阿什庫勒火山地處新疆南部，人迹罕至。圖為網上流傳的阿什庫勒火山圖片。（網上圖片）

為應對情況，當局已在當地建立火山監測系統，並編制了天池火山災害區劃圖，制定了火山災害防禦和避險規劃。

除了天池火山1903年的小型爆發，于田的阿什庫勒火山，1951年7月5日還有較大規模的爆發。

當時《新疆日報》的報道稱，爆發被修築新藏公路的工人所目擊，「第一次爆發時只見一個山頭上發出轟隆巨響，接著煙灰像一條大圓柱似的自山頂冒出。接著又連續爆發了3次，每次只隔幾分鐘，未發出巨響，只有煙灰上冒。以後幾天又看到火山冒煙……」

這是新中國成立後首次記錄的火山噴發，亦是至今唯一一次。

新藏公路因火山活動改道

新藏公路因火山爆發而更改路線，圖為現在的新疆公路。（視覺中國/當代中國授權）

等一等，大家都知道新藏公路連接新疆和西藏，平均海拔4,500米，被形容為「天路中的天路」，但從地圖所見，它公路從新疆喀什地區的葉城縣蜿蜒南下，並沒有經過于田縣境內，它與阿什庫勒火山的距離起碼有接近200公里，且中間都是大山，修築新藏公路的工人真能目擊火山爆發嗎？

原來按照最初的規劃，新藏公路的走線確是從于田出發，翻過崑崙山脈進入西藏，但因為1951年7月的火山爆發，加上沿途地質和氣候條件太惡劣，築路大隊被迫停工，此後公路改用從數百公里外葉城出發的走線，才有了現在的新藏公路。

「龜島磺煙」是台灣龜山島八景之一。（網上圖片）

順帶一句，有消息指當局正規劃修築新的新藏公路，其中線走向，與70多年前因火山爆發而放棄的路線近似。當然，現今中國是「基建狂魔」，以往的困難，現在已沒有甚麼大不了。

另外，台灣的龜出島火山雖然上一次爆發已是數千年前，但現在仍不時會有帶硫磺味、狀似白煙的熱泉或氣體冒出，被稱為「龜島磺煙」。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

