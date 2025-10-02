國慶檔｜陳凱歌《志願軍》票房破億領跑　《風林火山》暫排第八

據燈塔專業版實時數據，截至10月2日12時25分，2025年國慶檔（10月1日—10月8日）檔期總票房（含預售）突破5億元（人民幣，下同），其中陳凱歌執導的《志願軍》三部曲最後一部《志願軍：浴血和平》奪冠，但2日票房已經輸給早前上映抗日電影《731》，第三至八名則分別為，《刺殺小說家2》、《浪浪人生》、《震耳欲聾》、《三國的星空第一部》、《豬豬俠：一隻老豬的逆襲》和《風林火山》。



《志願軍》總共有三部曲，從2023年開始放映，是講述抗美援朝的愛國電影，第三部《志願軍：浴血和平》聚焦抗美援朝戰爭第五次戰役後直至簽署停戰協議期間「邊打邊談」的作戰歷程。



據了解，《志願軍》系列的製作周期長達五年，導演陳凱歌受訪表示，「時間過得真快，到這個時候感受到一種珍貴的情誼。70多年之後，我們仍然能夠記得那些為我們今天的生活付出生命、英勇犧牲的戰士們，我很感動，非常感謝我們的觀眾。」目前該片票房已經突破1.73億元。

據內媒統計，截至10月2日14時，2025年中國電影市場（含預售）總票房已達425.03億元，超過2024年425.02億元的全年票房成績。

截至10月2日，2025年國電影市場（含預售）累計觀影人次超10億次。暫列年度觀影人次前五的影片分別為：截至10月2日，2025年中國電影市場（含預售）累計觀影人次超10億次。暫列年度觀影人次前五的影片分別為：《哪吒之魔童鬧海》3.24億人次；《南京照相館》8482萬人次；《唐探1900》7422萬人次；《浪浪山小妖怪》4583萬人次；《731》4477萬人次。

《風林火山》豆瓣開分6.5 網民讚美術：想看完整版

在香港評價兩極的《風林火山》在內地票房國慶檔兩日突破已快突破3000萬票房，豆瓣網民稱讚片中的美術和攝影，但對於劇情則多有批評，認為稀碎且不符合邏輯。但豆瓣網民則多認為與刪減有關，希望能看到7小時的完整版。

