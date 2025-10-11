沙溢從《武林外傳》走上喜劇路　演戲綜藝雙線發展

內地演藝圈中，拍喜劇出身的演員沙溢，被形容為單單站着，已可引人發笑。從《炊事班的故事》和《武林外傳》的搞笑角色，奠定沙溢的笑匠形象。

但，他未有因此而滿足，反而不斷嘗試多樣化的角色，像《甜蜜蜜》內斂穩重的醫學院高材生、《青盲》大反派、《王的盛宴》重情重義的謀士，近年更投身綜藝節目，展現其多才多藝的演藝人生。



沙溢初拍處境喜劇演軍人 奪「金星獎」優秀演員獎

初聽沙溢的名字，不少人會狐疑它是否藝名？答案是如假包換的真實名字。沙溢曾表示，溢的意思是充滿而流出，他覺得父母是希望兒子一生幸福和健康滿滿，也是福氣多多。

年輕時的沙溢，愛吹色士風，也因此喜歡表演，其後漸漸愛上演戲，因而選擇報讀人民解放軍藝術學院戲劇系。（網上圖片）

2002年，經典處境喜劇《炊事班的故事》以軍人生活為題材，沙溢（前右一）飾演炊事兵帥胡。（網上圖片）

沙溢（右）憑《炊事班的故事》獲得第15屆 「金星獎」優秀演員獎。（網上圖片）

事實上，沙溢的演藝生涯可說甚為順利。他畢業於人民解放軍藝術學院戲劇系，2002年參演經典處境喜劇《炊事班的故事》系列，在這個以軍人生活為題材的劇集中，飾演炊事兵帥胡，憑出色表演獲得第15屆 「金星獎」優秀演員獎。

沙溢憑《武林外傳》白展堂爆紅 喜劇形象大受歡迎

而真正令沙溢一炮而紅的，是2006年在處境喜劇《武林外傳》中白展堂一角，外型瀟灑，卻又詼諧搞笑，加上其經典的「葵花點穴手」，白展堂大俠的幽默形象深入人心。

2006年，沙溢憑電視劇《武林外傳》飾演白展堂而成名，2010年開拍電影版《武林外傳》，票房收近1.9億，他再次爆紅。（網上圖片）

2006年播出的《武林外傳》，是不少人的青春回憶。（網上圖片）

沙溢討好的喜劇角色，讓觀眾將他視作為喜劇笑匠，是那種不用說話、不用大動作，已足以讓人發笑。但對沙溢來說，這是優勢也是劣勢，他曾受訪表示，「有的時候，可能明明沒有那麼好笑，但觀眾一看見你，還是哈哈大笑。劣勢可能就是演悲劇時，觀眾還在笑。」

沙溢走出舒適圈演非喜劇 《王的盛宴》表演出色獲男演員獎

那麼，是讓自己繼續循喜劇演員之路走下去，還是嘗試走出舒適圈嘗試其他類型角色？沙溢選擇了後者。

電視劇《甜蜜蜜》中內斂穩重的韓陽、《青盲》斯文奸角徐行良、《血戰長空》空軍軍官劉長嶺，以及電影《黃金時代》的東北作家舒群，沙溢逐漸拓寬了自己的戲路，也讓觀眾看到他在不同類型角色的可塑性。

2012年，沙溢憑電影《王的盛宴》飾演重情重義的蕭何，獲得中國電影表演藝術學會獎優秀男演員獎。（網上圖片）

沙溢在《青盲》飾演奸角徐行良。（網上圖片）

劇集《長風渡》中，沙溢飾演男主角顧九思之父顧朗華。（《長風渡》官方劇照）

其中，沙溢憑電影《王的盛宴》飾演重情重義的蕭何，獲得中國電影表演藝術學會獎優秀男演員獎。

沙溢頻上春晚增知名度 參與綜藝節目獲年輕人支持

除了電視劇和電影演出外，沙溢亦經常成為中央春晚上的演出者，例如2020年他與賈冰、秦嵐、張若昀、吳磊表演小品《風雪餃子情》，2022年與賈冰、包貝爾、任梓慧、餘欽南、閔強表演小品《發紅包》，都使他的名聲傳遍內地各地。

近年沙溢成為綜藝節目的常目，例如今年4月開播的《奔跑吧》第十三季，（左起）李晨、鄭愷、沙溢、白鹿、周深、范丞丞、宋雨琦、張真源和孟子義組成常駐嘉賓班底。（視覺中國/當代中國授權）

2025年的中央春晚上，沙溢（左一）參與表演喜劇歌曲《妥妥的》。（網上圖片）

還有是，自2016年起，沙溢開始參與內地綜藝節目，更成為《萌探探探案》系列、《奔跑吧》系列的常駐嘉賓，展現其真實生活的幽默風趣一面，也讓他獲得了更多年輕觀眾的喜愛。

沙溢從《武林外傳》搞笑的白展堂，到今天成為擔起多元化角色的實力派演員，他的演藝人生是繽紛多彩。他用努力和才華，為自己拓展演藝事業的版圖，令人佩服。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：楊千嬅從心口掛個勇字的女孩 因兩個字蛻變歌后和影后