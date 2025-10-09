內地國慶檔電影總票房為18.35億元　國產影片票房佔比近9成9

根據國家電影局統計，2025年國慶檔電影總票房為18.35億元（人民幣，下同），觀影人次為5007萬，國產影片票房佔比為98.93%，票房前5名影片分別為：《志願軍：浴血和平》《731》《刺殺小說家2》《浪浪人生》《震耳欲聾》。



貓眼統計數據。

根據國家電影局統計，2025年國慶檔電影票房為18.35億元，觀影人次為5007萬；場次為314.66萬場，同比增長12.82%；平均票價為36.64元，比去年同期降低3.75元，同比下降9.28%；國產影片票房佔比為98.93%。

檔期內票房前5名影片分別為：《志願軍：浴血和平》4.50億元，《731》3.45億元，《刺殺小說家2》2.95億元，《浪浪人生》2.19億元，《震耳欲聾》1.75億元。

截至10月8日，全年電影總票房已達437.89億元，同比增長18.98%，比2024年全年總票房超出12.87億元；觀影人次10.35億，同比增長19.39%，比2024年全年總人次超出2528萬。

《志願軍》總共有三部曲，從2023年開始放映，是講述抗美援朝的愛國電影，第三部《志願軍：浴血和平》聚焦抗美援朝戰爭第五次戰役後直至簽署停戰協議期間「邊打邊談」的作戰歷程。

據了解，《志願軍》系列的製作周期長達五年，導演陳凱歌受訪表示，「時間過得真快，到這個時候感受到一種珍貴的情誼。70多年之後，我們仍然能夠記得那些為我們今天的生活付出生命、英勇犧牲的戰士們，我很感動，非常感謝我們的觀眾。」

由陳凱歌執導的愛國戰爭鉅製《志願軍：存亡之戰》今日搶先十一黃金週上映。（《志願軍：電影劇照）