松山戰役：香港社會不應錯過的民族抗爭記憶

雲南松山腳下的中國遠征軍雕塑群中，402座雕塑裡的「娃娃兵方陣」格外醒目。每年有無數人來到這裡，在雕塑胸前塞滿奶糖與巧克力——這些孩子當年甚至沒見過這些，如今人們用這種方式彌補他們未嘗過的甜頭。這些年僅8至16歲的娃娃兵，本應在田間嬉戲、課堂讀書，卻因民族存亡的危機走上戰場。其中多數是父母慘遭日軍殺害的孤兒，也有因家園淪陷、貧困無依而輾轉投奔部隊的難童。當美國記者質疑「為何讓孩子上戰場」時，軍官沉痛回應：「如果國家都沒了，哪還有什麼未來？」這句話道盡了當時「地無分南北，年不分老幼」的救亡圖存困境。



雖然松山抗戰雕塑群中的娃娃兵沒有在松山戰役中戰死或犧牲，但娃娃兵的故事，是抗戰歷史中最動人的篇章之一。這一點也同樣深深打動了由中共雲南省委宣傳部、香港新聞工作者聯會共同組織的「重走滇緬公路」主題採訪活動上的每一位香港記者。

在香港的紀念碑林中，從聖約翰座堂的戰爭紀念碑到赤柱的英軍墳場，鐫刻著二戰時期守衛家園、抗擊法西斯的共同記憶。在千里之外的滇西松山，1944年那場持續96天的浴血之戰，同樣是世界反法西斯戰爭畫卷中不可或缺的一筆。

1941年香港淪陷後，中國沿海對外通道幾乎全被切斷，滇緬公路成為盟軍援華物資輸送的「生命線」。松山位於滇緬公路咽喉，海拔2019米的主峰可俯瞰整條交通線，被譽為「東方直布羅陀」。日軍佔領松山後，用兩年時間構建了40多座子母堡組成的防禦體系，地堡由圓木、鋼板與沙土多層覆蓋，坑道縱橫相通，形成「蜘蛛網式」防線。這裡的戰局直接關係到援華物資能否順利抵達內地，也間接影響著包括香港在內的東亞戰場形勢——松山不克，則「生命線」不暢，反法西斯戰爭的反攻腳步便會遲滯。

松山戰役的慘烈程度在二戰史上極為罕見：中國遠征軍以7773人的傷亡代價，殲滅日軍1288人，創下二戰亞洲戰場首次「玉碎戰」紀錄。面對堅不可摧的堡壘，遠征軍捨棄正面強攻，從山下開挖兩條150米長的坑道，將3噸TNT炸藥填入敵堡之下，最終以坑道爆破方式攻克主峰。

松山戰役的價值在於它改寫了中國抗戰的戰略格局。戰役歷時三個月，中國軍隊付出傷亡萬餘人的代價，最終全殲日軍精銳第113聯隊，徹底打通滇緬公路。這是中國軍隊在正面戰場首次實現對日軍「全殲式」的勝利，打破了「日軍不可戰勝」的神話，為抗戰反攻注入了關鍵信心。

很少有人知曉，抗戰中的香港，曾是松山戰役乃至整個滇緬戰場的「隱秘後方」。彼時的香港雖處於日軍佔領下，卻始終是情報傳遞、物資轉運的重要樞紐：愛國志士冒著生命危險，將日軍在東南亞的部署情報從香港傳遞至滇西前線；海外華僑捐贈的藥品、器械，經香港輾轉進入內地，支援著包括松山戰役在內的抗戰場面。香港與松山，看似相隔千里，卻在民族危亡之際，共同編織起抵禦外侮的「生命線」。了解松山戰役，便是重新發現香港在抗戰史上的獨特角色——它不是孤立的「旁觀者」，而是中華民族抗爭敘事中不可或缺的「參與者」。這份歷史聯結，不該在時光中褪色，更該成為香港社會認知「家國一體」的重要紐帶。