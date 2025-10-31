滇西鐵骨：功果橋與惠通橋的抗戰史詩

在雲南西部的高山峽谷間，兩座飽經戰火的橋樑靜默矗立——功果橋和惠通橋是滇緬公路上最著名、最重要的兩座「姊妹橋」，它們共同構成了這條抗戰生命線的咽喉要道，關係密不可分。由中共雲南省委宣傳部、香港新聞工作者聯會共同組織的「重走滇緬公路」主題採訪活動來到了功果橋與惠通橋，觸摸到抗戰歲月的滾燙記憶。



雲南怒江惠通橋。

這兩座橋具備特殊地理戰略位置。國際援華物資從緬甸進入雲南後，運輸車隊沿滇緬公路自西向東行駛，首先需要跨越瀾滄江，通過的就是功果橋；繼續前行，下一個天塹就是怒江，跨越怒江的就是惠通橋。過了惠通橋，才能通往保山、昆明，直至抗戰前線。因此，功果橋是「第一道鬼門關」，惠通橋是「第二道鬼門關」。它們共同解決了滇緬公路在雲南西段最險要的兩大江河障礙。缺少其中任何一座，這條公路都會徹底癱瘓。

日軍很清楚，要切斷滇緬公路，最有效的方法就是炸毀這兩座橋。因此，從1940年到1942年，功果橋和惠通橋都成為了日軍航空兵的重點轟炸目標，承受了數百次猛烈空襲。「炸不斷的橋」這一光榮稱號，是功果橋和惠通橋共同享有的，是中華民族不屈精神的象徵。

功果橋：炸不斷的運輸動脈

瀾滄江在雲龍縣境內拐出一道急彎，功果橋便橫跨於此。這座由20萬雲南民工用86天搶建的鋼索吊橋，創造了戰時築橋的世界奇蹟。1938年通車後，它與上游的昌淦橋形成「雙橋並立」的運輸體系，最高峰時每日通行車輛超500輛，將盟國援華物資源源不斷送往抗日前線。

日軍為切斷這條「輸血線」，先後出動242架次飛機狂轟濫炸。1940年12月，昌淦橋鋼索被炸斷，江面僅剩扭曲鋼樑；1941年1月，功果老橋徹底炸毀，兩岸軍民被迫用油桶搭建浮橋保通。在怒江峽谷的懸崖峭壁間，工程人員創造性地採用「鐵圈抬杠法」運輸鋼材，用血肉之軀守護著這條炸不斷的生命線。

惠通橋：一橋鎖天險的歷史轉折

+ 3

怒江天塹之上，惠通橋以「一夫當關，萬夫莫開」之勢扼守滇西咽喉。這座由愛國華僑梁金山捐資修建的鋼索吊橋，1938年改建為公路橋後，成為滇緬公路過怒江的唯一通道。1942年5月，日軍攻陷龍陵，前鋒直逼惠通橋。日軍先頭部隊化裝混入難民車隊，幾乎要搶渡怒江的千鈞一髮之際，中國軍隊於1942年5月5日中午果斷引爆了預先安置在惠通橋上的炸藥。這一炸，不僅將日軍坦克和部隊阻隔在怒江西岸，更為集結兵力贏得了寶貴時間，最終形成了中日軍隊隔怒江對峙兩年的局面，保住了雲南乃至整個大西南，避免了抗戰局勢的徹底崩潰。因此，惠通橋的「最後一炸」在軍事史上的意義更為人所熟知，徹底扭轉了滇西抗戰的格局。

功果橋與惠通橋，是刻在山河間的抗戰史詩。踏上這片土地，觸摸著彈痕累累的橋體，聆聽著怒江的濤聲，定會在歷史與現實的交織中，感受到中華民族堅韌不拔的精神力量。這，正是中華民族共同的根脈與榮光。