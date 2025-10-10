藥膳鋪子內地爆紅　年輕人愛上藥膳糕點、藥膳咖啡還有藥膳雪糕？

「一早就去醫院為家人買了藥膳咖啡、藥膳饅頭和藥膳豆漿。」欣雨（化名）最近對藥膳「情有獨鍾」，成了廣西省北海市中醫院藥膳鋪子的常客。



近來，不少內地醫院開闢「副業」，不光在診斷、治療方面提升專業性，還推出中草藥麵包、月餅、茶飲、咖啡、雪糕等新玩意兒，吸引了大批年輕人光臨購買，一些醫院的「藥膳鋪子」因此成為「網紅打卡點」。



天津中醫藥大學第一附屬醫院南院區「藥食坊」售賣的藥膳麵包。網友「Cynthia」供圖。（中新社）

今年4月初，揚州市中醫院推出了藥膳糕點。八珍司康、鹼水四神膏、甘麥大棗包、七寶美髯包……光是聽名字，就足以激活內地民眾追逐養生、講究「藥食同源」的DNA。麵包的包裝袋上，清晰標注著其中所含的藥材：當歸、茯苓、蓮子、陳皮……單價10元（人民幣，下同）左右的價格，在如今動輒二三十元的「麵包天團」中，顯得格外親民。

「現在的年輕人越來越注重養生，為了讓更多年輕人瞭解和接受中醫藥文化，中醫專家和麵包烘焙師一起進行了多次嘗試。」負責研發藥膳糕點的揚州市中醫院治未病中心副主任趙偉稱，中藥是熬成水還是打成粉口感更好，到底選擇哪些藥材加入麵包更合適，中藥味該濃一點還是淡一點，都是需要考慮的因素。

在藥材的選取上，揚州市中醫院參考了《金匾要略》《本草綱目》等經典古方，還特別關注了內地有關部門於2023年聯合發佈的《藥食同源物質目錄》，在102種藥材中選取「入膳對象」。據稱，經過內測，在更新了至少5個版本後，該醫院最終定下6款麵包，一經推出便一直供不應求。

若是有患者在天津中醫藥大學第一附屬醫院南院區就醫，也會在某個角落聞到一股淡淡的麵包香氣：一層門診大廳「藥食坊」內，薏米山藥養胃包、蓮芡排濕包、黃芪養生包、艾草糯米軟歐包每日上新，靜待挑選。

「推薦大家進去溜達溜達，絕對不會失望。」瀟瀟（化名）在社交媒體上極力推薦這間「藥食坊」，還十分期待其能開些分店，她說：「上次買的山藥百合吐司，價格28元，很大一份，餡料里滿滿的山藥和百合，不輸各大麵包店。」

迎著「中式養生」熱，今年中秋節，各醫院的藥膳月餅也跟著「火」了一把。

中秋節前夕，浙江省中醫院將藥膳與傳統糕點相結合，推出「五行藥膳月餅」。（中新社）

浙江省中醫院將藥膳與傳統糕點相結合，全新推出「五行藥膳月餅」。青色的「木行月餅」主打舒肝明目；赤色的「火行月餅」，有寧心安神、補中益氣之效；黃色的「土行月餅」能益氣、健脾祛濕；白色的「金行月餅」，則有助於養陰潤燥；黑色的「水行月餅」，相應添加了有助於益腎填精、提高免疫力的食材。

該醫院醫師稱：「與市面上售賣的普通月餅相比，『五行月餅』低油低糖，餅皮薄，餡料由百合、茯苓、山楂、紅豆等『藥食同源』之品組成，屬於老少皆宜的糕點。」

藥膳茶飲、冰淇淋

廣東省深圳市羅湖中醫院的「梧桐藥膳坊」，除藥膳面點、糕點、粥品、燉湯，還有新潮的中藥茶飲。暖脾健胃奶茶添加山楂、茯苓、陳皮，益氣養顏奶茶添加紅參、玫瑰、枸杞，還有潤膚美白奶茶、消膏去脂水、元氣水、養肝助眠茶等健康茶飲供消費者選擇。

今年夏天，羅湖中醫院還聯合上海中醫藥大學深圳醫院創新推出了「五行咖啡」，引得不少民眾直呼「新奇」。據悉，五行咖啡在阿拉比卡咖啡豆、巴西咖啡豆、雲南小粒咖啡豆等不同種類、不同烘焙程度豆子的基礎上，額外添加了百合粉、杏仁粉、甘草片、山藥粉、茯苓粉、蓮子心等多味「藥食同源」材料，能發揮潤肺益氣、補腎固元、健脾和胃等輔助作用。

「熬最養生的夜，抱最國潮的杯」，北京同仁堂於2018年創建的「知嘛健康」線下零售門店，以開拓年輕化的健康消費市場為目標。其產品豐富多樣，草本咖啡、草本奶茶、網紅水一應俱全。羅漢果美式、陳皮山楂美式、枸杞拿鐵、紫蘇山楂燕麥拿鐵頗為新奇，熬夜水、晚安水、桃花水更是「朋克養生」青年的心頭好。

走在潮流和養生前沿的知嘛健康，竟給雞尾酒也安排上了「草本特調」。草本薄荷糖、姜夏枸杞、北京大紅果、陳皮古典、黑枸杞小甜醺……吸睛程度鮮有對手。在北京門店參觀過後的葵葵（化名），直言收穫了不一樣的體驗，「烘培、調酒、咖啡、茶飲，原來中藥也可以好看、好玩、好吃。」

北京同仁堂「知嘛健康」門店售賣的網紅養生水，頗受「朋克養生」青年的歡迎。（中新社）

「倘若我拿出中藥冰淇淋，我那常說冰飲傷身的母親，又該如何應對呢？」吳豐（化名）本想去天津中醫藥大學第一附屬醫院「藥食坊」購買幾個藥膳麵包嘗鮮，卻被其間的冰淇淋吸引。「工作人員介紹說是純牛乳、零添加，有黃芪枸杞、石斛山楂、玉竹桑葚、洛神花烏梅多種口味可選。品嘗過後覺得確實很特別，完全不甜膩，只夾雜著絲絲草藥自帶的香甜。」

在中國消費品營銷專家肖竹青看來，這些產品不僅是食品，還承載著提醒消費者關注健康、實踐養生理念的功能，從而在市場中形成獨特的競爭優勢。