最後一次參加全運會？　十五運會或成蘇炳添、馬龍告別賽

全運會是中國最高水平綜合性運動會，中國人對它有一份歸屬感和特別感情，所以有運動員特意在全運會賽場上謝幕，為比賽生涯寫上完美句號。第十五屆全運會，或是這些頂級運動員的告別賽.....



家門口舉行 蘇炳添：無論如何參加

在東京奧運獲得4X100米第三名，是蘇炳添運動員生涯的高峰。圖為蘇炳添和隊友在杭州亞運上遞補東京奧運的銅牌。（網上圖片）

早在十五運會舉行前很長一段時間，哪些運動員將在賽後退役，就成為體育迷關心的話題，大家各有猜想，而百米飛人「蘇神」蘇炳添，相信是最早確認告別賽的一位頂級運動員。

2024年因傷無緣巴黎奧運，當時35歲的蘇炳添想過就此放棄，畢竟對短跑運動員來說，這是有點「超齡」了。

然而十五運會在粵港澳舉行，廣東土生土長的他最終決定要堅持，「全運會在家門口舉辦，無論如何都希望能夠出現在賽場上」。

「特別希望能夠為我的家鄉、為粵港澳大灣區貢獻自己的一份力量，全力以赴去做好，將全運會作為自己體育生涯的一個句號。」蘇炳添說。

未達參賽門檻 無緣100米跑個人賽

蘇炳添已成為暨南大學體育學院院長。圖為此前他在體育課上指導學生。（網上圖片）

大家應該沒想到，蘇炳添雖然早已揚名，2011年已打破全國100米短跑紀錄；2015年成為第一個百米突破10米大關的亞裔運動員；他和隊友奪得奧運4X100米銅牌的比賽，是2021年8月舉行.......但直到2021年9月陝西舉行的十四運，他才奪得第一面全運會100米金牌。

沒想到吧？原來世界級運動員要奪全運金牌，也不容易。

那他能在十五運會的告別賽上蟬聯100米冠軍，再添一金嗎？奪金有機會，卻不會是100米了。曾感歎「真的跑不動了」的蘇炳添，因為賽前成績未能達到全運100米的門檻，只會代表廣東隊出戰4X100米接力。

當然，無論出戰哪個項目，蘇炳添都會在賽場上拼盡全力。他會全力以赴，亦說過希望全運會上能奪金。

「老將」馬龍當選中國乒協副主席

馬龍（右一）2025年4月當選中國乒協副主席，主席為已退役的乒壇名將王勵勤（中）。（網上圖片）

結束體育生涯，蘇炳添會做甚麼工作？其實他近些年已經「雙軌並行」，進行體育訓練的同時，還從事運動方面教育和研究。蘇炳添早已是廣州暨南大學體育學院的副教授、教授，2025年4月更獲任命為院長。未來，「蘇神」將會以另一個身份，為中國體育繼續作貢獻。

另外，體育迷還估計，乒乓球員馬龍亦非常大機率在十五運會後退役。

「六邊形戰士」馬龍叱咤乒壇超過20年，奪得破紀錄的31個世界冠軍名銜，國際奧委會官網和很多媒體形容他是歷史上最偉大乒乓球員。

自巴黎奧運結束，1988年出生馬龍不止一次被問及何時「掛拍」，特別是2025年4月他當選中國乒乓球協會副主席的消息傳出之後。

「甚麼規劃都不比做運動員精彩」

馬龍有31個世界冠軍名銜，被形容為歷史上最偉大乒乓球員。（網上圖片）

對此，低調的馬龍沒有給予明確的答案，只表示仍會出戰十五運會，這將是他參加的最後一屆全運會，而退役「交由時間來決定」，「無論做甚麼東西，或者做甚麼選擇規劃，都不會比做運動員精彩。」

馬龍又說：若真的退役，不會刻意舉辦發布會去告別，「希望某一次比賽完了之後，算是一個正式告別。賽場上告別我覺得挺好，就像軍人在戰場上一樣」。

「我相信球迷會相信我的抉擇。如果是正式告別儀式，我怕在大家面前哭，多彆扭。默默告別可能（我）也會哭，但別人看不見也行。」

無論如何，大家期待着代表北京隊的馬龍在十五運會登場，也為他成為中國乒壇「二把手」而高興。

還有乒壇名將在十五運會後退役？

攀振東雖然退出世界排名，但相信短期內不會退役。（網上圖片）

還有沒有乒壇名將可能把十五運會作告別賽？宣布退出世界排名的樊振東、陳夢，還有已淡出國際賽一段時間的許昕，三位世界冠軍級人馬亦是體育迷的「猜測」。

其實與出生於1994的陳夢、1990年的許昕相比，1997年出生、未滿30歲的樊振東此刻是退役機率較低的一位。據傳媒報道，樊振東此前到了德國打職業聯賽，回國出戰十五運會之後，計劃於12月重返德國賽場。

必須一提，樊振東在十五運會將代表上海隊出戰，而在十四運，他代表的是家鄉廣東。

為何要「投奔」上海？樊振東早前已獲保送入讀上海交通大學，又當上上海市青聯常委、體育界別副主任，有傳媒認為，他未來退役後或在上海開展「仕途」。

