中國5級以上地震年均逾30次　這個省佔三分之一？

地震可以分為火山地震、構造地震、陷落地震、誘發地震等類型，而全球的地震九成以上屬構造地震，亦即由地殼運動的岩層錯動和破裂所造成，這類地震的震動強度大，影響範圍廣。

全球主要地震帶有3條：歐亞地震帶、海嶺地震帶和環太平洋地震帶，後者分布最廣、地震次數最多。中國地理位置，正是東受環太平洋地震帶的影響，西南和西北則處於歐亞地震帶上。

中國境內還有5個地震活動集中地區，並分布有23條地震帶，逾半省區都或多或少都「踩」到地震帶，毗鄰香港的廣東亦不例外。

要注意的是，地震帶是專家根據歷史記錄所劃分的區域，其發生地震概率會較高，但卻不等於不在地震帶上就不會地震。

台灣有感地震每年1000次

台灣是中國最多地震的省區，5級以上地震佔全國超過三分一。圖為1999年南投大地震，台北縣（現新北市）新莊有住宅大廈倒塌。（網上圖片）

中國地震的「多」會是甚麼概念？據媒體報道，從1914至2014的百年間，中國5級或以上地震有3,888次，單計算7級或以上地震也有126次之多。另一組數據更觸目驚心：在中國佔全球不到7%的國土上，發生了全球約1/3大陸地震；中國約57%城市和58%國土位於地震高風險區。

中國哪一省地震最多呢？很多人會猜到是環太平洋地震帶上的台灣。上述百年統計顯示，台灣發生了全國36 .6%的5級或以上地震。台灣「遭遇」7級或以上地震同樣最多，佔全國34 .1%，共43次。

如果把大小震級全都統計，台灣地震數字或超乎大家想像。當地氣象部門資料稱，目前台灣每年可記錄近40,000次地震，其中有感地震大約1,000 次，平均每天接近3次。

說台灣地震，很多人會記得1999年「9·21南投地震」。它的震央在台灣中部南投集集鎮附近，強度7.3級，造成該省多個縣市共5萬多幢房屋全毀，2,400多人死亡。

1976年唐山地震 24萬人罹難

唐山大地震是新中國最嚴重地震災難，整個唐山市被夷為平地。（網上圖片）

除了台灣，西藏、新疆和雲南亦是多地震省區，百年間3地共發生1,400多次5級或以上地震，佔總數36.6%。

有一點必須注意，地震的烈度除了與震級有關，亦與震源深度、距離等因素有關。同一震級的地震，震源深度愈淺，烈度會愈大，破壞力愈強。甚麼是烈度？簡單來說就是地震帶來的晃動程度。

而地震造成多大破壞和多少傷亡，亦要視乎發生地點。如果地震發生在人煙稀少地區，影響或較小，若發生在城市周邊，情況就可能很嚴重，1978年7月28日河北省唐山大地震正是後者的例子。

唐山大地震的震央就在唐山市區，震級 達7.8，震源深度僅12公里，結果整座城市瞬間夷為平地，當地和周邊地區多24.2萬人罹難。這是20世紀以來，中國災情和傷亡最慘重的地震。

汶川8級大地震 5%國土受災

汶川大地震造成8萬多人死亡和失蹤。圖為汶川大地震十五週年之際，民眾到震央附近漩口中學遺址祭奠緬懷。（視覺中國）

半世紀過去，唐山已從廢墟中重新崛起。如今唐山是一座人口700多萬的重工業基地和港口城市，GDP超過了省會石家莊，在河北省排名第一。

中國當代的嚴重地震災害，還要提到2008年5月12日，也就是北京奧運舉行前兩個多月發生的四川汶川大地震。

汶川大地震強度達到8級，災區範圍50萬平方公里，佔全國面積逾5%，震央附近北川縣城、汶川縣映秀鎮等多個城鎮頓成廢墟，各地共有8萬多人死亡和失蹤，650多萬間房屋倒塌。當然，在各方支援下，汶川地震的災民亦已重建家園。

由於震央位於海拔較高處，又屬淺層地震，加上中部地區岩層較堅硬，令地震波得以傳播更遠，波及中國大部份地方和半個亞洲，東南亞就有很多人感覺到此次地震。

地震無可避免 防災減災更重要

另外，新中國成立後災情較嚴重的地震，還有1970年雲南通海7.8級地震、2010年青海玉樹7.1級地震等。

人們或會記得，來自香港的義工黃福榮在玉樹遇上地震，他衝進倒塌孤兒院救人時不幸犧牲。

最後，地震無可避免，所以做好減災防災工作至關重要，當局已實施更嚴格的建築和基礎設施抗震設防標準，同時加強救災隊伍建設和應急物資儲備，向大眾普及防災減災知識亦不可缺少。

中國還建成了世界最強的「國家地震預警工程」，該系統如何運作、能起甚麼作用，將另文再述。

