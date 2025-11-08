中國建全球最強地震預警工程　提供秒級預警！早10秒可減39%傷亡

地震無法避免，所以做好減災防災工作尤為重要，為此中國打造了全球最強地震預警工程，提供極其重要的秒級預警，在地震發生時最大限度拯救生命、減少破壞。中國國家地震預警工程是如何運作？有「實戰」成績嗎？



「預警」和「預報」大有分別

中國是地震多發國家，國家地震預警工程可以減低地震造成的人命等各方面損失。圖為汶川大地震後，北川縣城變成廢墟。（Getty/當代中國授權）

首先必須說明，「地震預報」和「地震預警」雖然只有一字之差，卻是兩個概念。地震預報是指地震發生前，根據觀測和研判，預報未來地震可能發生的時間、地點和規模。

以目前科學技術來說，要準確預報地震，例如具體到某一天，是無法做到的，專家只能推算出一個頗長時段內發生地震的概率。例如日本政府預測未來30年內，當地發生大地震的機率「約60%至90%以上」。

與「預報未來」的概念不同，「地震預警」是從地震發生一刻才開始。

簡單來說，地震發生時會同時產生縱波和橫波。令地面上下震動的縱波，傳播速度約每秒6公里，破壞力較弱；造成前後、左右震動的橫波，傳播速度約為每秒3.5公里，但破壞力較強。

縱波比橫波快 速度差是關鍵

地震預警是極其複的系統工程。圖為四川地震台地震預警監控室裏，工作人員注意着系統運轉。（網上圖片）

因為縱波一定「跑贏」橫波，所以專家透過各地監測站捕捉到縱波，便能快速測定地震震級、震源深度等數據，並借助電磁波傳播速度比地震縱波和橫波都更快的特性，趕在橫波到達某地區前，向民眾或相關部門發出預警信息。

中國地震預警工程和其他國家的類似系統，最基本運作原理都是利用「速度差」。

從民眾收到預警信息到地震橫波到達，能有多少時間作反應呢？這受距震央有多遠等因素影響，距離遠，預警時間便會稍多一些。而中國專家們要爭取的，是重點預警區能有數秒鐘至數十秒鐘。

提早數秒鐘知道地震到來有實際作用嗎？絕對有，並且非常關鍵。

提前10秒預警減少39%傷亡

地震預警只有以秒計的時間，但已能拯救佷多生命。圖為河北省邯鄲市的一所小學，學生們進行地震逃生演練。（Getty/當代中國授權）

只要預警時間有3秒，人們即可以完成保命動作，例如躲到桌子下或牆角；5秒便可以從平房疏散到室外。媒體引用的研究數字更直觀：3秒鐘預警時間可以減少14%傷亡，提前10秒能減少39%，20秒更能減少63％。

另外，數秒亦給予了高鐵、化工廠、核電站等設施或場所緊急應變的可能，例如關閉核反應堆等，避免釀成進一步災害。

當然，要極短時間內捕捉震波、測定數據，再發出預警，技術難度極高，並需要有密集的地震監測站點，以及高速集成的複雜系統。

中國是2009年開始對全國性地震預警系統作研究。大家都會記得，此前的2008年，四川汶川發生8級地震，造成了重大傷亡和破壞。

2018年，國家地震預警工程全面啟動，「邊建設、邊應用、邊完善」，期間已有「實戰」成績。2022年9月5日，四川瀘定發生6.8級地震，震後6.2秒當局即發布預警信息，實現震央周邊地區150萬人口的秒級預警。

2萬監測站點 覆蓋1/4國土

地震預警信息在電視或手機等途徑顯示，民眾能在最短時間內作出反應。（網上圖片）

至2024年7月，國家地震預警工程通過竣工驗收，此時整個系統已建成了觀測、數據處理、緊急地震信息服務等五大技術系統，並設有33個預警中心、近2萬個不同類型的監測站點，覆蓋240萬平方公里，佔國土面積大約1/4。

在完全自動化的處理系統操作下，華北、東南沿海、南北地震帶、新疆天山中段、西藏拉薩周邊等5個重點預警區，已形成秒級地震預警能力。

專家指出，國家地震預警工程已是全球最大規模地震預警系統。與更早構建地震預警系統的日本、墨西哥，乃至美國等國家相比，中國預警覆蓋區更大、時效性更強、穩定性更好、服務人群更多。

最後，當局發出的預警信息是如何傳給民眾？其實主要就是透過手機、廣播電視等途徑，較特別的是，內地多個牌子的手機和電視機，都內置地震預警功能，能因應即將到來地震的嚴重程度，發出不同信息或聲響警報。

