《優獸大都會2》內地上映5日狂收19億　成今年進口片內地票房冠軍

《優獸大都會2》（Zootopia 2，內地譯《瘋狂動物城》）在內地上映5日便狂收19億人民幣（下同）。內媒《澎湃新聞》統計，《優獸大都會2》上映前的近半年時間裏，與電影聯名的品牌就接近60個。



《優獸大都會2》將於11月27日上映。（《優獸大都會2》電影海報）

觀眾對《優獸大都會2》正義兔仔女警朱迪與狐狸古惑仔阿力回歸無比興奮！（《優獸大都會2》電影劇照）

11月25日晚，《優獸大都會2》預售票房突破3億元人民幣，創中國影史引進動畫電影的新紀錄。11月29日《優獸大都會2》排片量高達34.6萬場，遠超《哪吒2》創下的25.5萬場的最高日排片紀錄。

據《每日經濟新聞》，燈塔專業版數據顯示，11月30日，《優獸大都會2》累計票房已突破19.2億元，超越前作在中國內地創下的15.4億元票房紀錄，並以驚人速度刷新紀錄。該片創中國影史進口動畫片票房冠軍、2025進口片內地票房冠軍、內地影視進口片單日票房冠軍等55項紀錄。

《優獸大都會2》累計票房已突破19.2億元。（貓眼）

（《優獸大都會２》電影劇照）

內媒《澎湃新聞》統計，《優獸大都會2》上映前的近半年時間內，與電影聯名的品牌就接近60個，涵蓋潮玩、卡牌、服飾、零食、電商、汽車、航空等多個賽道。