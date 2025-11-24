《哪吒2》未參評奧斯卡引熱議　內地網民意見兩極

當地時間11月21日，奧斯卡獎主辦方公布了符合資格參與最佳紀錄長片、最佳國際影片以及最佳動畫長片三個獎項競逐的影片名單，而創造票房記錄的《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）並不在其中，事件引發網民熱議。



中國國產電影《哪吒2》（哪吒之魔童鬧海）打破多項票房紀錄。（官方海報）

內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》累計票房超過150億人民幣，創造了多項影史新紀錄。據內媒《澎湃新聞》消息，電影出品方光線和該片北美澳新發行方華人影業表示，他們沒有為該片報名奧斯卡角逐，事件在內地引起熱議。

有網民表示可惜：「拋開國籍，這次真的是最有可能的一次了，從各種媒體開評分來看至少提名很穩啊。」「為什麼不報名，想不通，得個提名應該還是可以的。」

也有人認為無所謂：「票房足以證明，排名無所謂。」「不過大概率也不會給中國電影，也就是走一圈而已，報不報也無所謂吧。」「不需要西方政客的認可。」

《哪吒2》目前全球票房高收逾20億美元。（《哪吒2》微博圖片）

《哪吒2》累計票房已突破159億人民幣。（網絡圖片）

《中國新聞網》曾報道，《哪吒2》前作《哪吒之魔童降世》曾於2019年收穫50億元人民幣票房，並代表中國大陸競爭第92屆奧斯卡「最佳國際電影獎」，但導演餃子以參選奧斯卡獎為名申請簽證時卻兩度遭拒，只能通過事先錄製的影片，在展映會上闡述拍片心路歷程。

中國電影博物館觀眾看完《哪吒2》後離場。（CFP）