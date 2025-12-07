中國雨極VS旱極　降雨量相差2.4萬倍 !香港每年有多少雨天？

人們把降雨量最大的地方稱為「雨極」，那中國的「雨極」在甚麼地方？它的降雨有多誇張？與之相對的「旱極」又在哪裏？或許大家沒想到的是，原來中國「雨極」的最高年降雨量，竟能超過「旱極」的2.4萬倍！



降雨量從東南沿海向西北內陸減少

中國東南部雨水充足，作物以水稻為主。（網上圖片）

中國幅員遼闊，各地降雨量受到與海洋距離、大氣環流、地形等因素影響，會相差甚遠，大致是從東南沿海向西北內陸逐漸減少。

降雨量的大小，絕對不止是打不打傘的問題，它還影響到其他方方面面，例如淮河以南春雨豐沛，有利種植水稻；淮河以北春旱夏雨，傳統以旱作小麥為多。

又例如南方降雨量大，雨天又多，所以以往農村房屋多為瓦頂磚墻，而北方農村房屋常以泥抹屋頂；為了使行人免受經常性的熱帶陣雨所淋，南方城市行人道上很多有騎樓，公共汽車站也常有雨棚擋雨等等。

言歸正傳，中國的「雨極」一如所料是在東南沿海地區。不少媒體，甚至教科書都會提到，「雨極」是台灣省新北市的火燒寮。

台灣西帽山年降雨量超過1.2萬毫米

（當代中國製圖）

火燒寮的地名似是與雨水不相容，然而它位於台灣中央山脈的東北迎坡上，潮濕氣流受地形抬升便會下暴雨，降雨量因而驚人。很多報道引用1906年至1944年的資料統計，當地平均降水量為6,557.8毫米，1912年的降雨量達8,409毫米。

不過，火燒寮的「陳年」紀錄，其實已被同在台灣省的多個地方打破，只是很多媒體未有「更新」。目前的新版中國「雨極」，是在宜蘭南澳鄉海拔900多米的西帽山。2022年，當地錄得降雨量達到12,027毫米，其中10月因東北季風及接連颱風，單月降雨量就達4,574毫米，非常驚人。

降雨多少毫米才算多，佷多人未必有概念。但大家用所在地的數據作對比，便會較容易明白：粵港澳大灣區同樣在中國東南沿海，雨水充沛，惟1981至2010年的年均降雨量只是大約1,900毫米左右，大約只有西帽山的六分一。

另一方面，剛才提到中國降雨量大致是從東南沿海向西北內陸逐漸減少，惟並非絕對，西部一些地區由於地形環境因素，同樣降雨量很大，中國在大陸上的「雨極」，便在西藏雅魯藏布江大峽谷地區。

雅江大峽谷降雨量足 水電資源豐富

雅魯藏布江大峽谷一帶雨量充沛，水電資源豐富。（網上圖片）

青藏高原本來寒冷乾燥，正是有了大峽谷作天然水氣通道，使得印度洋暖濕氣流在此匯聚成世界第一大降雨帶。在雅江下遊河谷中的墨脫巴昔卡，1931至1960年的30年平均降雨量高達4,495毫米，最高的1954年達到7,591毫米。

有媒體亦提到雅江大峽谷「年降水量達4,500-11,060毫米」，卻未有具體說明。但即便數字得以確認，雅江大峽谷也未能超越宜蘭西帽山。順帶一提，西帽山的降雨量與世界「雨極」印度乞拉朋齊也有距離，乞拉朋齊1861年降雨量達到「倒水級」的20,447毫米。

無論如何，有降雨補給，加上流域海拔落差大，雅魯藏布江大峽谷有異常豐富水力資源。

現在大家都知道，位於該峽谷的雅魯藏布江下游水電工程已於2025年7月動工，建成後發電量將等於3個三峽。

新疆托克遜縣年均降雨僅0.5毫米

人口十多萬的托克遜雖然雨量稀少，但因有河流流經，不愁水源。（網上圖片）

說完「雨極」，再說降雨量最少、異常乾燥的「旱極」。中國的「旱極」就是新疆中東部的托克遜縣。

托克遜自古是新疆交通要衝，是古絲綢之路驛站，千多年前玄奘西行取經曾路過此地。

當地既遠離海洋，又地處吐魯番盆地，海拔接近0米，且四面有高山屏障，水氣難以進入，結果年均降雨量低至5.7毫米，蒸發量卻高達3,171.4毫米。在1968年，托克遜甚至有年降雨0.5毫米的紀錄，這大約相當於其他地方一場很小的小雨。

此外，以年均5.7毫米計算，托克遜1,000年的累計降雨量，可能不及西帽山或火燒寮的某一年。如果以極端的0.5毫米與12,027毫米對比，兩者相差更超過2.4萬倍，超出很多人的想像。

四川雅安號稱「雨城」和「天漏」

下雨影響水情，四川雅安相關工作人員出動排查隱患。（網上圖片）

幸好，托克遜雖然降雨量極少，卻有冰川融水而成的河流經過，故不缺水源。亦因為有水源和日照充足，當地農業得以發展，盛產紅棗、哈密瓜、蔬菜等農產品。

再補充一些與降雨有關資料：中國除有「雨極」，還有「雨城」和「雨都」。「雨城」是四川的雅安，當地部分地方每年有超過230天被細雨或輕霧所籠罩，夏季6至9月平均雨天基本超過20天，被形容為「天漏」。

當然，雨天多不一定等於降雨量多，雅安的年均降雨量只有1,600多毫米，還少於粵港澳大灣區。

「雨都」則是雅魯藏布江大峽谷所在的西藏墨脫縣，當地平均每年有260個雨天，全年三分二日子都有雨。

香港平均每年有多少雨天？

香港多雨水，平均每年有103天下雨。（getty/當代中國授權）

這還不算最多，據報道，四川峨眉山年均雨天達263.5日，1958年更有291天降雨的紀錄。

再以香港作一個對比，根據天文台資料，1995至2014年間，香港平均每年有103個雨天。

至於降雨量極少的地方，除了托克遜，還有同在新疆伊吾縣的淖毛湖鎮，以及青海茫崖市的冷湖鎮，兩地的年均降雨量均只有10多毫米。

最後說一個概念性問題，上文多次提到降雨、降雨量，但這說法是為方便大家閱讀，卻不完全準確，要知道下雨是水，雪、霜、雹亦會變成水，需要全面統計，所以只說降雨，顯然不全面。所以要更加準確，應該說成降水、降水量。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：中國省區簡稱都是單字 只有一例外 3個字！｜神州冷知識