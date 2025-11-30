珠峰腳下也包郵！中國偏遠地區如何實現快遞自由？

今年「雙十一」，香港人享受到淘寶的「一件包郵」，距離香港2,200公里的珠峰腳下同樣實現了一件包郵，運費不再是快遞到達珠峰的阻礙。當地居民網購從下單到收貨的時間，亦從半個月減少到兩至三天，是以前難以想象的配送時效。

「偏遠地區不包郵」已成為歷史，偏遠地區在實現快遞自由的路上究竟經歷了甚麼？



偏遠地區包郵為何難以實現？

電商平台的商品物美價廉，在以前卻普遍標註「偏遠地區不包郵」。對於西部地區的消費者來說，有時一件幾十元的商品，運費卻需要幾十上百元，比商品本身還貴。高昂的運費就像一道無形的屏障，將西部地區的消費者拒之門外。

西藏日喀則地廣人稀，村鎮之間路途遙遠且路況複雜。引入無人快遞車後，成本比人工駕駛大幅降低，目前已經穩定運行定日至扎果鄉的線路。（網上圖片）

為什麼偏遠地區運費這麼高呢？長距離運輸必定會提高運輸成本。除此之外，西部許多地區地廣人稀，導致快遞點位置分散，派送成本較高。對於追求投資回報率的電商來說，這不是一筆划算的買賣，因此少有電商願意啃這塊「硬骨頭」。面對這個情況，國家和各地政府積極出台政策支持物流基礎設施建設，為電商平台提供包郵服務創造了有利條件。

「中國冷極」內蒙古根河市歷史記載最低溫度-58℃。快遞包郵後，人們在冰天雪地里也能足不出戶買到各地商品，鄉鎮幹線快遞員撐起快遞包郵到家的「最後一公里」。（新華網/當代中國授權）

電商西進創新物流機制 快遞進村率超95%

2022年，拼多多針對偏遠地區物流痛點，首創「中轉集運」方式：商家只需把包裹發到中轉倉，再由平台通過第三方物流統一發貨到目的地（二段集運）。從此，內蒙古、西藏、甘肅、寧夏、青海等地被納入「包郵區」，消費者不用給昂貴的運費了，商家的市場也擴大了。然而，包郵並不意味着送貨上門，一些偏僻地區的消費者還需要去到鎮上、縣城里的快遞點才能取到快遞，非常費時費力。

2023年，拼多多開始在試點省份推行免費包郵進村服務，通過聯合第三方物流服務運營商，將末端配送網點與消費者的距離從幾十公里縮短到幾公里。快遞能直達愈來愈多的牧區定居點和村口代收點，甚至送到村民家門口。到2025年2月，全國快遞進村覆蓋率已經超過95%。

2024年9月開始，拼多多全部承擔二段集運費用，商家只需要支付頭程運費到中轉倉。（天山網/當代中國授權）

2025年4月，拼多多推出「千億扶持計劃」，電商西進是拼多多千億扶持計劃的重點項目之一。這讓西部各地區逐步實現包郵，激發很多潛在的消費需求。數據顯示，過去一年西部地區的訂單量同比增長超四成，其中日用百貨訂單量翻倍增長，潮玩周邊、寵物用品等商品訂單量增長了6成以上。

拼多多打響偏遠地區包郵的頭炮之後，其他電商也紛紛加入這一行列。京東的偏遠地區集運配送服務在今年雙十一期間實現了重大升級，將二段集運包郵補貼從新疆拓展到西藏、內蒙古、甘肅、寧夏、青海，實現了偏遠地區全覆蓋。京東預計在雙十一大促期間可以為商家節省超過3,000萬元（人民幣）的配送成本。

西部鐵路十年增3萬公里 交通條件大升級

道路建設水平提高是物流發展的基礎。如今，偏遠地區鐵路和公路運輸條件的升級大大加快了快遞運輸時效。

鐵路方面，青藏鐵路是聯繫西藏和其他省份的重要物流渠道，運輸時長從60小時壓縮到48小時，運輸時效的大幅提升也促進運輸量激增。2012年，西部鐵路營業里程為3.7萬公里，到2021年年底已超過6萬公里。鐵路網絡延伸到更多更遠的地方，讓快遞運輸更加便捷。

公路方面，有快遞公司開通了從四川成都到拉薩的運輸班線，貨車走川藏公路時效為40多小時，比以往走青藏線快整整一天。

今年「雙十一」期間，青藏鐵路每日安排進藏城際班列，並加強接取送達服務，讓西藏人民更快收到雙十一貨物。（網上圖片）

更高的時效帶來了更低的運輸成本，交通條件的改善為西藏包郵創造了硬件基礎。昔日天塹變通途，一條條暢通的公路與鐵路為西藏包郵打通「動脈」，將曾經遙遠的雪域高原與全國市場更好聯通。包郵這份觸手可及的便利，終於能跨越千山萬水，送進千家萬戶。

藏族家庭收到了包郵的按摩椅。（網上圖片）

快遞「走進來」 農產品「走出去」

郵路打通之後，消費需求就像活水湧流。向西部地區進發的電商讓當地人的生活更加便利，有更多消費選擇，極大豐富了當地消費者的物質生活和精神生活。消費者「網購」不用再因為高昂的運費而卻步，愈來愈多人享受到平價便捷的快遞服務。

國家郵政局數據顯示，2025年第一季度，全國快遞業務量增速超過30%的省份有10個，其中9個位於中西部地區。電商的向西邁進，讓這片曾在包郵區外的土地喚醒潛在消費需求、悄然重塑消費習慣，也讓西部真正融入全國消費大循環。

電商西進讓黃土高坡上的居民第一次在家吃到新鮮的江蘇大閘蟹。（網上圖片）

電商西進讓包裹不斷「走進來」的同時，更讓當地產品容易「走出去」。物流的暢通不僅僅是商品的流通，更為當地人民帶來了就業機會。對於無數農戶和小微商家來說，電商像是一條出山的通道，為愈來愈多西部特色產品找到了全國市場。像寧夏枸杞、新疆核桃等農產品和剪紙、藏毯等手工藝品開始藉助電商平台走向更遠的地方。西部地區12個省、自治區和直轄市在淘寶上一年就賣出了400億元土特產，西部的農產品電商不斷崛起。

寧夏海原縣的買元花是剪紙非遺傳承人，電商西進讓她比以前快一倍收到剪紙原料。她還在拼多多開線上店鋪，帶動當地婦女把剪紙和刺繡作品賣向全國，實現增收。（網上圖片）

如今，物流網絡向西部延伸，特色產品走向全國，就業機會扎根鄉土——這一切正在悄然激發西部地區的活力，讓愈來愈多人在家門口就能增收，過上幸福有盼頭的生活。

